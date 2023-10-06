Piyasaları ne kurtarır?

Soru oldukça kısa ve net, tabii verilecek cevap da aynı şekilde olmalı. Beklentilerden iyi geçecek bir bilanço sezonu.

Yılın son çeyreğine de aynı endişeler ile başladık, yani başta ABD olmak üzere yükselen tahvil faizleri, ekonomik aktivitenin özellikle Avrupa’da verdiği kötü sinyaller ve düşük talebe karşın arz kısıntıları ile yukarıda kalan petrol fiyatlarının enflasyonu yukarıda tutarak yarattığı stagflasyon tehdidi.

Bu saydığım faktörlerin içinde şüphesiz birbiri ile iç içe geçmiş olanlar da var, dolayısıyla nedensellik açısına çok fazla takılmadan analizimizi sürdürelim. ABD tahvil faizleri neden yukarıda, Fed sadece politika faizini yukarı çekmiyor, bunun yanında bilançosunu da küçültüyor, paralelinde repo işlemlerindeki daralmadan piyasadaki likiditenin azalmasını takip etmek mümkün.

Bunun yanında ABD başta Ukrayna olmak üzere yaptığı hibeler dolayısıyla daha fazla borçlanmak zorunda, arz talep dengesinin bozulması da faizleri yükseltmekte. Avrupa’da bölgenin lokomotifi olan Almanya’dan gelen sinyaller hoş değil, ihracat rakamları geriliyor, faizlerin yukarı gelmesi İtalya ve İspanya gibi bütçe dengesi bıçak sırtında giden ülkeleri tehdit eder hale geldi.

Petrol fiyatlarında ise dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumundaki Çin’de sadece pandemi ile açıklanamayacak yavaşlama sonrasında satışların gelmeye başladığını görüyoruz, ancak fiyatlar neredeyse varil başına 100 dolar eşiğine geldikten sonra yine 80-90 dolar/varil bandına inebilmiş durumda, Suudi Arabistan ve Rusya’nın ise geri adım atmaya pek niyeti yok.

O zaman yatırımcı ne yapmalı, bilanço beklentisi iyi olan sektörlere yoğunlaşmalı, zira ekonomilerde toptan bir iyileşmeden ziyade, nispeten pozitif ayrışan sektör hisseleri enflasyon görece yatırımcısına para kazandıracak görüntüsü hakim.

Deprem felaketi sonrası süregelen inşaat faaliyetleri çimento şirketlerini ön plana çıkarırken ülke risk primindeki düşüşün bankacılık sektörüne pozitif katkı sağlaması muhtemel. Ayrıca turizm sezonu kapsamında ulaşım ve havacılık sektöründeki şirketlerin finansallarına dair beklentiler de benzer biçimde not edilebilir.