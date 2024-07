Piyasaların gözü kulağı Fed’in faiz kararında

Piyasalar Fed'in 31 Temmuz’da alacağı faiz kararına kilitlendi. Genel beklenti Fed’in yüzde 5.25-5.50 seviyesinde olan politika faizini sabit tutacağı yönünde. Başkan Powell’ın açıklamaları not kararı kadar önemli. İlk faiz indiriminin kasım ayında yapılacağını düşünenlerin sayısı ağırlıkta.

Uluslararası kredi dere­celendirme kuruluşu Moody’s’in iki basa­mak not artışı ile haftaya baş­layan piyasalar oldukça hare­ketli günler geçirdi. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.37’lik kayıpla tamamlarken döviz pi­yasasında dolar kuru yatay bir seyir izledi.

Moody’s’in not ar­tışının büyük oranda fiyatla­ra yansımış olması ve iki ka­deme not artışı ile Türkiye’nin notunu diğer kredi derecelen­dirme kuruluşlarıyla aynı se­viyeye çıkması hisse senet­lerinde kar satışlarına neden oldu. Aslında bu hareket sürp­riz değildi. Çünkü daha ön­ce not artışı yapan hem Fitch hem de S&P’nin kararlarını ta­kip eden haftada borsada sa­tış ağırlıklı bir seyir izlenmişti. Moody’s’in kararında da ben­zer oldu. Not kararının ardın­dan kısa vadede piyasaların içeriye yönelik önemli bir gün­dem maddesi bulunmuyor.

Bilanço dönemi başladı

TAV Havalimanları ile baş­layan ikinci çeyrek bilanço dönemi hisse bazlı hareketle­re neden olabilir. Sadece Tür­kiye değil tüm dünyada pi­yasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 31 Temmuz’da vereceği ka­rara odaklandı.

Piyasalarda genel beklenti Fed’in yüzde 5.25-5.50 aralığında olan po­litika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak az sayıda da olsa sürpriz bir indirim kararı olabileceğini düşünenler var. Faizi sabit tutması halinde Fed’in indi­rimlerin ne zaman başlaya­cağına yönelik vereceği me­sajlar kritik. Analistler, ül­kede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesin­de önemli olduğunu kayde­derek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed’in politika alanını geniş­leteceğini ifade etti.

Para pi­yasalarındaki fiyatlamalar­da, Fed’in eylülde faiz indiri­mine gitme ihtimali yüzde 71, kasımda yüzde 95 ile fiyatla­nıyor. Olası bir faiz indirimi­nin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez fa­iz indirme ihtimali ise yüzde 80 ile fiyatlanıyor. Fed’in bir sonraki toplantısı 17-18 Ey­lül tarihinde. Yılın geri kalan toplantıları ise 6-7 Kasım, 17-18 Aralık’ta yapılacak.

Fed 25 yılda 4 kez faiz artırım sürecine girdi

Biz gelelim Fed’in geçmiş­teki faiz kararlarının hisse se­netlerini nasıl etkilediğine… ABD’de 1999 yılından bu ya­na Fed, 4 kez faiz artırım, 3 kez de indirim sürecine imza attı. Fed, 2001 yılı başında yüzde 6.5 seviyesinde bulunan poli­tika faizini Haziran 2004 yı­lına kadar yüzde 1’e düşürdü. Bu süreçte Dow Jones Endek­si’nde yüzde 4’lük kayıp yaşa­nırken Borsa İstanbul yüzde 68 yükseldi.

Temmuz 2004’te bu kez faiz artırımlarına baş­layan Fed, yüzde 1’deki poli­tika faizini Eylül 2007’ye ka­dar olan süreçte yüzde 5.25’e çıkardı. Söz konusu dö­nemde Dow Jones yüzde 33, Borsa İstanbul yüzde 200 değer kazandı. Tarihler Eylül 2007’yi gösterdiğinde Fed, faiz indirimlerine başladı ve Kasım 2015’e kadar faizleri yüzde 5.25’ten yüzde 0.25’e kadar çekti. Küresel ekonomik krizin yaşandığı Eylül 2007-Kasım 2015 tarihleri arasında Dow Jo­nes yüzde 27.5, Borsa İstan­bul yüzde 39.21 arttı.

Fed’in faizleri yüzde 0.25’ten yüz­de 2.25’e çıkardığı Aralık 2015-Temmuz 2019 tarihle­ri arasında Dow Jones yüzde 52, Borsa İstanbul yüzde 35 yükseldi. Ağustos 2019-Mart 2022 tarihleri arasında ise Fed bu kez faiz indirimine gitti ve faizleri yüzde 2.25’ten yüz­de 0.25’e düşürdü. Bu süreç­te Dow Jones yüzde 29, Borsa İstanbul yüzde 118 yükseldi. Fed son olarak Nisan 2022’de başladığı faiz artırımlarıyla faizi yüzde 5.25-5.50 aralığı­na çıkardı.

Başkanlık yarışı izleniyor

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi bir diğer önemli gündem maddesi. Başkan Joe Biden’ın yarıştan çekilmesi geçen hafta fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Başkan adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişi sonrasında Trump anketlerde farkı açmış, hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıklara alım gelmişti.

Biden’ın çekilmesiyle başkanlık adayı için öne çıkan Kamala Harris ismi piyasaları tekrar dengeye oturttu. Hatta Harris-Trump yarışına yönelik düzenlenen bir ankette Harris’in önde olması riskli varlıklarda satışlara neden oldu. Diğer taraftan Trump’ın hafta sonu yaptığı açıklamada, Bitcoin’in bir gün altını geçeceğini ve stratejik ulusal Bitcoin rezervi kuracaklarını söylemesiyle kriptolarda sert fiyat hareketleri yaşandı.