Piyasaların gözü kurultay kararı ve enflasyon verisinde

Piyasalar geride bırak­tığımız hafta yine yo­ğun bir gündemi ta­kip etti. Haftanın ilk günle­rinde İsrail-İran arasındaki ateşkes anlaşması küresel anlamda piyasaları olum­lu etkiledi.

Ateşkesin ne ka­dar süreceği, tarafların ateş­kesi bozacak hamleler ya­pıp yapmayacağına yönelik şüpheler piyasalarda tam bir rahatlama olmasını en­gelledi. NATO zirvesinde li­derlerin verdiği mesajlar ya­kından izlenirken ABD Baş­kanı Trump’ın faiz indirimi yapmayan ABD Merkez Ban­kası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirile­ri devam etti. Yurtiçinde ise Merkez Bankası, haziran ayı­na ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu açıkla­dı.

Buna göre, 2025 yılı Hazi­ran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir ön­ceki aya göre, piyasa katılım­cıları için 0.5 puan azalarak yüzde 24.6 seviyesine, reel sektör için 1.2 puan azalarak yüzde 39.8 seviyesinde kalır­ken, hanehalkı için 6.9 puan azalarak yüzde 53 seviyesi­ne geriledi. Verilere göre, ha­nehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine inerken, aylık düşüş de 2023 yılı Eylül ayından beri görü­len en sert gerileme oldu.

Borsada öne çıkan kritik seviyeler

CHP Kurultayı’na yönelik mah­keme kararı ve haziran ayı enf­lasyon rakamları piyasalar­da yönü belirleyecek öneme sahip. BIST 100 Endeksi’nin teknik anlamda 9 bin 400 pu­anın üzerinde tutunup tutun­mayacağı kritik. Olumsuz bir gelişme olmaması halinde endeksin 9 bin 600 puan sevi­yesindeki direncini test etme­si beklenebilir.

Bu seviyenin aşılması halinde 9 bin 900 ve 10 bin 200 puan dirençleri he­deflenebilir. Aksi halde yani endeksin 9 bin 400 puanın üzerinde tutunamama­sı durumunda 9 bin 200 puan desteği yeniden test edilebilir. Ancak son dö­nemde endeksin 9 bin ve 9 bin 200 puan destekle­rine geri çekildiğinde alı­cıların geldiği görülüyor. Dolayısıyla bu iki seviye­nin ekstra olumsuz bir ha­ber akışı olmazsa aşağı yön­lü kırılması beklenmiyor.

Haziran enflasyon verisi önemli

Haftanın bir diğer kritik gündemi ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri. Enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesi ve düşüş eğilimini teyit etmesi Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek. Piyasalarda genel beklenti Merkez’in bu ayki PPK toplantısında faiz indirimine gideceği yönünde. Ancak indirim beklentileri 200- 350 baz puan arasında değişiyor.

Merkez Bankası’nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre geçen ay yüzde 1.77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1.61'e geriledi. Haziran enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 1.30, en yüksek yüzde 1.91 oldu. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1.53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 artış kaydetmişti. Haziran enflasyonu memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zam oranını da belirleyecek.

CHP Kurultayı’nda duruşma günü

Jeopolitik tansiyonun bir miktar gerilemesinin küresel borsalarda yarattığı olumlu havadan Borsa İstanbul da nasibini aldı. Ancak Borsa İstanbul, olumsuz haberlere verdiği tepkinin benzerini olumlu haber akışında veremedi. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.19’luk yükselişle tamamlasa da bu performansı ile diğer ülke borsalarının gerisinde kaldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan yargı sürecinde bugünkü kritik duruşmaya yönelik beklentilerin risk algısını aşağıya çektiği söyleniyor. CHP’de seçilen yönetim organlarının hukuken yok sayılması anlamına gelen ‘butlan’ kararı çıkıp çıkmayacağı ya da duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi haftanın ilk işlem gününde piyasaların ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Duruşmanın ertelenmesi durumunda piyasaların bu karardan olumlu etkilenebileceği düşünülüyor.