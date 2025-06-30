Piyasaların gözü kurultay kararı ve enflasyon verisinde
Piyasalar geride bıraktığımız hafta yine yoğun bir gündemi takip etti. Haftanın ilk günlerinde İsrail-İran arasındaki ateşkes anlaşması küresel anlamda piyasaları olumlu etkiledi.
Ateşkesin ne kadar süreceği, tarafların ateşkesi bozacak hamleler yapıp yapmayacağına yönelik şüpheler piyasalarda tam bir rahatlama olmasını engelledi. NATO zirvesinde liderlerin verdiği mesajlar yakından izlenirken ABD Başkanı Trump’ın faiz indirimi yapmayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri devam etti. Yurtiçinde ise Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu açıkladı.
Buna göre, 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.5 puan azalarak yüzde 24.6 seviyesine, reel sektör için 1.2 puan azalarak yüzde 39.8 seviyesinde kalırken, hanehalkı için 6.9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi. Verilere göre, hanehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine inerken, aylık düşüş de 2023 yılı Eylül ayından beri görülen en sert gerileme oldu.
Borsada öne çıkan kritik seviyeler
CHP Kurultayı’na yönelik mahkeme kararı ve haziran ayı enflasyon rakamları piyasalarda yönü belirleyecek öneme sahip. BIST 100 Endeksi’nin teknik anlamda 9 bin 400 puanın üzerinde tutunup tutunmayacağı kritik. Olumsuz bir gelişme olmaması halinde endeksin 9 bin 600 puan seviyesindeki direncini test etmesi beklenebilir.
Bu seviyenin aşılması halinde 9 bin 900 ve 10 bin 200 puan dirençleri hedeflenebilir. Aksi halde yani endeksin 9 bin 400 puanın üzerinde tutunamaması durumunda 9 bin 200 puan desteği yeniden test edilebilir. Ancak son dönemde endeksin 9 bin ve 9 bin 200 puan desteklerine geri çekildiğinde alıcıların geldiği görülüyor. Dolayısıyla bu iki seviyenin ekstra olumsuz bir haber akışı olmazsa aşağı yönlü kırılması beklenmiyor.
Haziran enflasyon verisi önemli
Haftanın bir diğer kritik gündemi ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri. Enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesi ve düşüş eğilimini teyit etmesi Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek. Piyasalarda genel beklenti Merkez’in bu ayki PPK toplantısında faiz indirimine gideceği yönünde. Ancak indirim beklentileri 200- 350 baz puan arasında değişiyor.
Merkez Bankası’nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre geçen ay yüzde 1.77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1.61'e geriledi. Haziran enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 1.30, en yüksek yüzde 1.91 oldu. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1.53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 artış kaydetmişti. Haziran enflasyonu memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zam oranını da belirleyecek.
CHP Kurultayı’nda duruşma günü
Jeopolitik tansiyonun bir miktar gerilemesinin küresel borsalarda yarattığı olumlu havadan Borsa İstanbul da nasibini aldı. Ancak Borsa İstanbul, olumsuz haberlere verdiği tepkinin benzerini olumlu haber akışında veremedi. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.19’luk yükselişle tamamlasa da bu performansı ile diğer ülke borsalarının gerisinde kaldı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan yargı sürecinde bugünkü kritik duruşmaya yönelik beklentilerin risk algısını aşağıya çektiği söyleniyor. CHP’de seçilen yönetim organlarının hukuken yok sayılması anlamına gelen ‘butlan’ kararı çıkıp çıkmayacağı ya da duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi haftanın ilk işlem gününde piyasaların ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Duruşmanın ertelenmesi durumunda piyasaların bu karardan olumlu etkilenebileceği düşünülüyor.