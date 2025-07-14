Piyasaların gözü terörsüz Türkiye ve faiz indiriminde

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrasında siyasi cephe­de yaşananlar, ABD Baş­kanı Trump’ın gümrük vergilerine yönelik açık­lamaları ve Merkez Ban­kası’nın 24 Temmuz’da­ki faiz kararı piyasaların ana gündem maddesi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta şiddetlenen saldırılar yine yakından takip edilecek.

Piyasalarda geçen hafta baş döndüren hareketler yaşandı. Haftaya siyasi cephede yaşa­nan olayların etkisiyle negatif bir başlangıç yapılırken küre­sel piyasalarda yine Trump merkezli haber akışı etki­liydi. ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına yüzde 15-20 oranında genel gümrük vergisi getireceğini söylerken Kanada malları­na yüzde 35 tarife ve bakıra 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulayaca­ğını açıkladı. Küresel faiz in­dirimi beklentileri ve zayıfla­yan doların etkisiyle Bitcoin tarihi zirvelerine çıktı. Wall Street’te endeksler hafta bo­yunca yatay bir seyir izlerken dünyanın geri kalan borsala­rında genel anlamda yükse­lişler hakimdi. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa borsalarında yüzde 1’in üzerinde yükseliş­ler görüldü.

İçeride ise bir taraftan si­yasi gelişmeler izlenirken di­ğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevduat ve yatırım fon­larına yönelik ‘sürpriz’ stopaj kararı haftaya damgasını vurdu. Res­mi Gazete’de yayımla­nan düzenlemeye gö­re, TL mevduat ve ya­tırım fonlarından elde edilen kazançlardan alınan yüzde 15’lik stopaj oranı yüz­de 17.5’e yükseltildi. Bu karar sonrasında Merkez Banka­sı’nın 24 Temmuz’daki Pa­ra Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik ‘yüksek’ orandaki faiz indirim beklen­tileri törpülendi. Karar ön­cesinde bu ayki toplantıda 350-500 baz puan aralığın­daki faiz indirimi beklenti­leri 250-350 baz puan aralı­ğında yoğunlaştı. Hazine’nin euro cinsinden 2031 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1.5 milyar euro olarak gerçek­leşti; tahvile ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. Piyasalar kapandıktan sonra ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredi­lerindeki yapılandırmaların kapsamını genişlettiğini du­yurdu. BIST 100 Endeksi haf­tayı yüzde 0.8’lik yükselişle 10 bin 358 puandan tamam­larken dolar kurunda işlem­ler 40 TL’nin üzerinde ger­çekleşti.

Son 1 ayda yüzde 11’lik yükseliş

Yeni haftada terör örgü­tü PKK’nın silah bırakma­sı, 24 Temmuz’daki faiz ka­rarına yönelik beklentiler, Trump’ın diğer ülkelere yö­nelik uygulayacağı tarife açıklamaları, Rusya-Ukray­na savaşında yeniden ar­tan tansiyon piyasaların ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

ABD’de açıklanacak enf­lasyon verileri, Fed üyeleri­nin yapacakları konuşma­larda faiz indirimi konusun­da verecekleri sinyaller yine piyasalar tarafından yakın­dan takip edilecek. Salı günü Demokrasi Günü nedeniyle içeride piyasalarda işlem ya­pılmayacak. Bu arada Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bi­lançoları 21 Temmuz’da Tür­kiye Sigorta ile başlayacak. Dolayısıyla bilançolar nede­niyle hisse bazlı hareketlili­ğin artabileceği söyleniyor. Son 1 ayda yüzde 11’in üze­rinde yükselen borsada en­deksin teknik anlamda 10 bin 400 puanın üzerine çıkıp tu­tunması durumunda 10 bin 700 puan seviyesindeki güçlü direnç bölgesini test etmesi bekleniyor. Bu seviyenin üze­rine çıkılırsa alımların güçle­nebileceği söyleniyor. Diğer tarafta 10 bin 200 ve 9 bin 900 puan seviyeleri aşağı tarafta öne çıkan destek bölgeleri.