Piyasaların gözü terörsüz Türkiye ve faiz indiriminde
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrasında siyasi cephede yaşananlar, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerine yönelik açıklamaları ve Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki faiz kararı piyasaların ana gündem maddesi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta şiddetlenen saldırılar yine yakından takip edilecek.
Piyasalarda geçen hafta baş döndüren hareketler yaşandı. Haftaya siyasi cephede yaşanan olayların etkisiyle negatif bir başlangıç yapılırken küresel piyasalarda yine Trump merkezli haber akışı etkiliydi. ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına yüzde 15-20 oranında genel gümrük vergisi getireceğini söylerken Kanada mallarına yüzde 35 tarife ve bakıra 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Küresel faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan doların etkisiyle Bitcoin tarihi zirvelerine çıktı. Wall Street’te endeksler hafta boyunca yatay bir seyir izlerken dünyanın geri kalan borsalarında genel anlamda yükselişler hakimdi. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa borsalarında yüzde 1’in üzerinde yükselişler görüldü.
İçeride ise bir taraftan siyasi gelişmeler izlenirken diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevduat ve yatırım fonlarına yönelik ‘sürpriz’ stopaj kararı haftaya damgasını vurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, TL mevduat ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlardan alınan yüzde 15’lik stopaj oranı yüzde 17.5’e yükseltildi. Bu karar sonrasında Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik ‘yüksek’ orandaki faiz indirim beklentileri törpülendi. Karar öncesinde bu ayki toplantıda 350-500 baz puan aralığındaki faiz indirimi beklentileri 250-350 baz puan aralığında yoğunlaştı. Hazine’nin euro cinsinden 2031 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1.5 milyar euro olarak gerçekleşti; tahvile ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. Piyasalar kapandıktan sonra ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki yapılandırmaların kapsamını genişlettiğini duyurdu. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 0.8’lik yükselişle 10 bin 358 puandan tamamlarken dolar kurunda işlemler 40 TL’nin üzerinde gerçekleşti.
Son 1 ayda yüzde 11’lik yükseliş
Yeni haftada terör örgütü PKK’nın silah bırakması, 24 Temmuz’daki faiz kararına yönelik beklentiler, Trump’ın diğer ülkelere yönelik uygulayacağı tarife açıklamaları, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden artan tansiyon piyasaların ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.
ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, Fed üyelerinin yapacakları konuşmalarda faiz indirimi konusunda verecekleri sinyaller yine piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Salı günü Demokrasi Günü nedeniyle içeride piyasalarda işlem yapılmayacak. Bu arada Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilançoları 21 Temmuz’da Türkiye Sigorta ile başlayacak. Dolayısıyla bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketliliğin artabileceği söyleniyor. Son 1 ayda yüzde 11’in üzerinde yükselen borsada endeksin teknik anlamda 10 bin 400 puanın üzerine çıkıp tutunması durumunda 10 bin 700 puan seviyesindeki güçlü direnç bölgesini test etmesi bekleniyor. Bu seviyenin üzerine çıkılırsa alımların güçlenebileceği söyleniyor. Diğer tarafta 10 bin 200 ve 9 bin 900 puan seviyeleri aşağı tarafta öne çıkan destek bölgeleri.