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Planlamada da “enflasyon”…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

2017 Ekim ayı…

2014 yılının Mayıs ayında yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’ne benzer bir Stra­teji yayımlanmıştı…

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Ve…

2014-2016 Stratejisi’nde olduğu gibi:

“Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işve­ren kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitim­de daha fazla öncelik almaları sağlanacak; özel sektör tarafından verilen uygulamalı eği­time teşvikler verilecek…

Mesleki eğitim okul/kurumlarının işgücü piyasası ile iş birliği içinde eğitim yapmaları sağlanacak…

Mesleki ve teknik eğitim veren okullar­da, mevcut atölye, laboratuar, makine, do­nanımın yenilenmesi desteklenecek…” gibi 200’ün üzerinde eylem maddesi sıralan­mıştı…

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Bilişimden sağlık turizmine, ilaç üretimin­den enerji verimliliğine “tüm sektörlerin” is­tihdama verebileceği katkı, tek tek ayrıntılan­dırılmıştı…

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Eğitimcilerin “günün ihtiyaçları” dik­kate alınarak eğitilmesi de düşünülmüş­tü: “Mesleki ve teknik eğitim öğretmenle­rinin sektörel deneyimlerini artırmak için MEB, TOBB ve TESK işbirliği ile periyodik olarak uygulanacak ‘sanayi sektöründe gün­celleme eğitimleri’ne katılmaları zorunlu ha­le getirilecek…”

 VELHASIL

Ekim 2017’de de, Mayıs 2014’te de “yi­ne bu köşeden”, planlamadan ziyade, uy­gulamanın önemli olduğuna/olacağına dikkat çekmeye çalışmıştım…

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Bugün…

Örneğin:

Üreticinin öncelikli ihtiyacı olan “tek­nik eleman” adayına, üreticinin yönetim­de olduğu OSB’lerde kurulu Meslek Liseleri ve/veya Yüksekokulları dahi “yüksek/öde­nemez fiyat” politikası uyguluyor…

Meslek eğitimi almak isteyen “yetenekli gençler”, “yüksek fiyat” engeline takılı­yor… Maddi şartları zorlayıp eğitim alabi­len de, onca yılın ardından “pratik eğitime” ihtiyaç duyuyor…

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Bugün gazetemizde ayrıntılarıyla yer verdiğimiz 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi’nin de “yapısal sorunları çöz­me” odağıyla ve çok iyi niyetle hazırlan­dığı görülüyor… Ama uygulama olmayınca “yapısal sorunlar” kronikleşiyor…

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