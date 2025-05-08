“Plansız yatırımlar” “yüksek kayıt dışı” “haksız rekabet” ve “ödenemez derecede yüksek vergi”

Ekonomiler:

Rekabet edebilirliği sayesinde kalkı­nabiliyor, refaha ulaşabiliyor…

***

Rekabet edebilmek için “verimli” olmak gerekiyor…

***

Plansız yatırımlar;

Rasyonel olmayan destek ve teşvikler;

Haksız rekabet;

Yüksek kayıt dışı;

Ödenemez derecede yüksek vergiler;

Ve kârsızlık, belirsizlik, güvensizlik ise rekabetçi yapıyı çürütüyor, verimsizliği büyütüyor…

***

Bugün, vergi denetimlerini tartışıyoruz…

***

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ­lu’nun,

“Vergi denetimine karşı değiliz.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi des­tekliyoruz.

Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı.

Girişimcinin çalışma şevkini kırmama­lı.” şeklindeki cümleleri;

“Vergi sistemi, verimliliği nasıl artı­rır?” sorusuna da yanıt oluşturuyor…

VELHASIL

“Azınlık durumuna gelen” girişim­cimizin/üreticimizin çalışma şevkini kırmamak…

***

5 Ocak 1938…

Yeni Asır Gazetesi Başyazarı Hakkı Oca­koğlu… Gazete’nin 1’inci sayfasında yazmış:

“Sayım vergisinin indirilmesi:

Bir iki seneden beri milli servet kaynakla­rımızdan birini teşkil eden hayvancılığımıza büyükçe bir inkişaf vermiştir.

Sayım vergisinde yapılan tenzilata rağ­men, bütçenin tahminlerin çok üstünde ta­hakkuk eylemesi, memlekette hayvan ade­dinin artmakta bulunduğunu gösteren en canlı delildir… İzmir sığır, koyun ve kuzu ihracatının mühim merkezlerinden biri olmuştur…”

***

Vergileri ödenebilir kılmak: (-ki, bu konu­da 1930’lu yıllardan buyana deneyim/tecrü­belerimiz var) İktisat kitaplarına ve dene­yimlerimize göre üretimden/bütçeye tüm açıkların kapatılmasında, “olması gereken teşviklerden/uygulamalardan” biridir…