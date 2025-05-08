“Plansız yatırımlar” “yüksek kayıt dışı” “haksız rekabet” ve “ödenemez derecede yüksek vergi”
Ekonomiler:
Rekabet edebilirliği sayesinde kalkınabiliyor, refaha ulaşabiliyor…
***
Rekabet edebilmek için “verimli” olmak gerekiyor…
***
Plansız yatırımlar;
Rasyonel olmayan destek ve teşvikler;
Haksız rekabet;
Yüksek kayıt dışı;
Ödenemez derecede yüksek vergiler;
Ve kârsızlık, belirsizlik, güvensizlik ise rekabetçi yapıyı çürütüyor, verimsizliği büyütüyor…
***
Bugün, vergi denetimlerini tartışıyoruz…
***
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun,
“Vergi denetimine karşı değiliz.
Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz.
Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı.
Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı.” şeklindeki cümleleri;
“Vergi sistemi, verimliliği nasıl artırır?” sorusuna da yanıt oluşturuyor…
VELHASIL
“Azınlık durumuna gelen” girişimcimizin/üreticimizin çalışma şevkini kırmamak…
***
5 Ocak 1938…
Yeni Asır Gazetesi Başyazarı Hakkı Ocakoğlu… Gazete’nin 1’inci sayfasında yazmış:
“Sayım vergisinin indirilmesi:
Bir iki seneden beri milli servet kaynaklarımızdan birini teşkil eden hayvancılığımıza büyükçe bir inkişaf vermiştir.
Sayım vergisinde yapılan tenzilata rağmen, bütçenin tahminlerin çok üstünde tahakkuk eylemesi, memlekette hayvan adedinin artmakta bulunduğunu gösteren en canlı delildir… İzmir sığır, koyun ve kuzu ihracatının mühim merkezlerinden biri olmuştur…”
***
Vergileri ödenebilir kılmak: (-ki, bu konuda 1930’lu yıllardan buyana deneyim/tecrübelerimiz var) İktisat kitaplarına ve deneyimlerimize göre üretimden/bütçeye tüm açıkların kapatılmasında, “olması gereken teşviklerden/uygulamalardan” biridir…