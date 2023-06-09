Portföylerde varlık dağılımı nasıl olmalı?

Çoğu zaman yayınların son dakikasında sorulur, çeşitli varlık gruplarından oluşan bir sepet yapalım, oranlar nasıl olmalı şeklinde.

Bu soruya çoğu zaman müstehzi bir ifadeyle yanıt veririm, basit gibi gözükse de hayatın anlamı nedir gibi aslında herkes için farklı bir yanıtı olan bir sorudur bu aslında.

En sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, matematikte ya da yüz estetistiğinde izlenen altın oran gibi bir kavram burada yoktur. Bir aracı kurumla ya da portföy yönetimi şirketiyle çalışıyorsanız öncelikle kendinizi eksiksiz biçimde anlatmalısınız.

Neleri tolere edeceğinizi ya da nelere asla katlanamayacağınızı kimse bilemez ve sizin adınıza varsayımda bulunursa da muhtemelen yanlış karar verir. Mesela ana para kaybına hiç mi tahammülünüz yok, o zaman zaten hisse senetleri ve kaldıraçlı piyasalar size göre değil.

Parayı sadece enflasyondan korumak başka bir stratejidir, her koşulda mutlak getiri hedefleyip buna uygun riskler almak tamamen farklıdır. Yatırım için ayırdığınız paraya en az ne kadar süre ihtiyacınız olmayacak, vade anlayışınız ne?

Sonuçta varmak istediğiniz nokta, sahil kasabasındaki o evi mi almak, çocuğunuzu yurt dışına eğitime yollamak mı, emeklilikte maaş benzeri bir düzenli gelir mi? Buraya kadar aynı fikirdeysek, işleri biraz daha karışık hale getiriyorum.

Portföyünüze ya da mal varlığınıza TL olarak mı bakarsınız, yoksa başka bir döviz cinsinden mi? Mesela kuyumcularda sahip olunan altın miktarı önemlidir, altının dolar ons ya da gram TL fiyatından ziyade elimde ne kadar altın var diye takip ederler.

Şüphesiz düzenleyici kurumlar uygunluk ve yerindelik gibi testlerle bu soruya cevap ararlar ama sizin varlıklarınızı sizin için değerlendirecek finans profesyoneline düşüncelerinizi ve beklentilerinizi hiç soru işareti bırakmadan aktarabilmeniz, iki taraf için de olabildiğince uzun soluklu ve verimli bir sürecin olmazsa olmaz ilk adımlarıdır.

İlk düğme yanlış iliklenirse de sonradan toparlamak malumunuz imkansızdır, haftaya biraz da yolda belirecek tümseklerle ya da hafif kazalar ile nasıl mücadele edilir, ondan bahsedelim.