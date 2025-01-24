PPK faiz kararı sonrasında ne beklemeliyiz?

İçeride şüphesiz en önemli gelişme Para Politikası Kurulu tarafından ge­len faiz kararıydı. Beklenildiği gibi 250 baz puan faiz indirimi ile beraber poli­tika faizi %45 düzeyine indi. Son gelen düzenleme ile beraber bir sonraki top­lantı altı hafta yani mart ayında.

Dolayı­sıyla gelecek faiz kararı öncesinde PPK üyeleri hem ocak hem de şubat ayına da­ir TÜFE verisini görmüş olacaklar. Bi­lindiği üzere bu iki ay yılbaşında yapılan zamlar ile beraber oldukça yüksek geli­yor.

Bu iki ay için toplamda %8-%9 ban­dında bir enflasyonun geldiği noktada, yılın tamamı için verilen %21 resmi tah­mini büyük ölçüde geçerliliğini yitire­cek ve ilk enflasyon raporunda bir gün­celleme beklentisi söz konusu olacak. Bu durumun gerçekleşmemesi adına metinde yer bulan ifadelere baktığımız­da, TL'nin reel değerlenmesine önemli ölçüde bel bağlandığını görüyoruz. Enf­lasyon konusundaki beklentilere dair de atıfta bulunulmakta, şöyle ki reel sektör ve hane halkına görüşleri sorulduğunda, sınırlı da olsa iyileşme olduğunu söyle­yebiliriz.

Ancak resmi tahmin ile arada­ki fark inanılmaz boyutta. Reel sektörün beklentisi %21 olan resmi tahminin iki katı, Hane halkı ise üç katından fazla. Bu ortamda iyileşmeden bahsetmek ne ka­dar doğru tartışılır. Son beş ayda yerin­de sayan euro kuru ile beraber mal enf­lasyonu belirli bir dengeye kavuşsa da, ihracatçının yaşadığı zorluklar da diğer yandan önemli bir sorun.

Haftanın önemli gelişmelerinden bir diğeri ise Moodys tarafından gelecek de­ğerlendirme. Fitch ve S&P'ye göre Tür­kiye'yi bir basamak daha aşağıda de­ğerlendiren kurum tarafından gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Bir not artırımı gelmese de, en azından yılın ge­ri kalanında bir artırım ihtimalini yaşa­tacak notun görünümü değişikliği moral tazelememiz açısından etkili olacaktır. Global piyasalarda Trump rüzgarının belirsizlikleri artırdığı ve ABD'de Fed'in faiz indirimlerinde daha tedbirli gittiği bir ortamda fon akımlarından aldığımız payı artırmak adına stabiliteyi sağlamak kesinlikle şart.