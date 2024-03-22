PPK kararı sonrası ne beklemeli?

Para Politikası Kurulu mart ayı toplantısında politika faizinde 500 baz puan artırıma giderek, faizi %45 seviyesinden %50 düzeyine çekti. Piyasa katılımcıları anketinde de, çeşitli kurumların düzenledikleri anketlerde de böyle bir beklenti söz konusu değildi.

Buradan hareketle kararın piyasa ve ekonomi üzerinde sürpriz etkisi yaratması normal karşılanmalı. Tabi ki piyasa ve başta kur üzerindeki etkiyi daha kısa vadede reaksiyon olarak gördük, endeks de 9.000 seviyesi üzerinde artan volatiliteye rağmen son günlerdeki kazanımlarını koruma çabasındaydı.

Ekonomi üzerinde yansımaları ise önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öncelikle paranın maliyetinin giderek artıyor olması, mevduat faizlerini ve dolayısıyla kredi faizlerini yukarı çekecektir. Kredi faizlerinin geleceği noktada kendi iş kolu üzerinde karlılığı bu kadar yüksek maliyeti kaldıramayacak şirketlerin küçülmesi kaçınılmaz olacaktır.

Daha orta ve uzun vadeli olarak istihdam piyasası ve içeride hane halkı tüketim talebi nezdinde yaşanacak değişim de yakından takip edilmeli. PPK aldığı kararla piyasanın önüne geçerken, yeni getirdiği operasyonel değişiklik ile gerektiğinde faiz artırmadan faizi yükseltecek bir düzenek tesis etti. Böylece gecelik repo faizlerinde daha yüksek bir volatilite yaşanmasını bekleyebiliriz.

Alınan kararın yabancı kurumların yaptığı değerlendirmeler itibariyle oldukça olumlu karşılandığını görüyoruz, bu da son haftalarda ve hatta aylarda görülen portföy çıkışlarının hız keseceğine ve kısmen geri çevrilebileceğine işaret ediyor. Yine son haftalarda TCMB rezervlerinde görülen belirgin bozulmanın aynı tempoda devam etmeyecek olması da olası diğer bir sonuç olarak ortaya çıkıyor ve sistemik riskleri azaltıyor.

İleriye yönelik olarak gerektiğinde ek artırım yapılabilir şeklinde yorumlanan açıklama metni de, bankanın fiyat istikrarını tesis etmeye çalışırken, araç bağımsızlığına sahip olup olmadığı konusundaki soru işaretlerini azaltacaktır. Artan kredibilitenin önümüzdeki dönemde özellikle yılın ikinci yarısında yaşanacak dezenflasyon süreci açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum