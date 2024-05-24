PPK kararında faizler sabit uygulamalar farklı

Para Politikası Kurulu politika faizini %50 düzeyinde sabit bırakırken, yakın dönemde yaklaşık 50 milyar dolar artış kaydeden TCMB swap hariç net rezervlerinin karşılığında sisteme verdiği yaklaşık 1.5 trilyon TL nasıl sterilize edilecek konusu da açıklama metninde ön plandaydı.

Ayrıca yakın zamanda hızlı bir şekilde artan döviz kredilerine de kararın hemen sonrasında gelen düzenleme ile sınır getirildiğini görüyoruz. ZK adımları da likidite yönetimi açısından önemli.

Carry trade döviz likiditesinde bolluk yaratıyor

Mevcut durumda yabancı yatırımcının özellikle kısa vadeli faiz farkından faydalanma amacı ile TL varlıklara yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Carry trade olarak tanımlanan bu durum ülkeye giriş noktasında son haftalarda yaşadığımız gibi döviz likiditesinde bolluk yaratıyor.

Ancak diğer taraftan şu da unutulmamalı ki, son 5-10 yıl içinde yabancı yatırımcının içeride fazla pozisyonu olmadığı için finansal piyasalardaki global ölçekte yaşanan türbülanslardan da sınırlı etkileniyorduk. Buradan sonra mesela ABD-Çin arasındaki olası bir gerginlik, Latin Amerika’da ya da Afrika’da bir ülkede yaşanabilecek negatif gelişmeler bizi de aynı ölçekte zorlayacak. PPK metninde yer aldığı gibi aylık bazda enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da açıklama metninin tonunu temkinli bir noktada tutuyor.

Ancak içeride mevduat faizlerinin %50 düzeyinin altına geldiği ve sistemde kredi talebinin üzerinde ve mevduat faizi baskılayıcı bir likidite ortamında kısa vadeli çözüm oldukça zor. Yaz sezonunda turizme dair beklentiler oldukça fazla, peki ülkemizde konaklayacak belirli bir gelir seviyesindeki bu insanların yaratacağı ekstra talep gıda enflasyonu ile ne kadar örtüşüyor?

Kurun yataya yakın gitmesi ile TL’nin reel değer kazanımı enflasyon beklentileri konusunda önem arz ediyor ama diğer yandan da ithalat giderek daha ucuz hale geliyor ve ülkede ithalatı ikame edebilecek üretimin önünde engel teşkil ediyor. Sözün özü büyümeden hiç taviz vermeden enflasyonla mücadele olur ama ancak bir yere kadar, daha önce de belirtilen ödünleşme bir noktada aleyhte çalışmaya başlar, yıllık enflasyon daha önce olduğu gibi %40’lara gelebilir ancak onun ötesi mevcut politika seti ile soru işareti.