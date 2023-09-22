PPK kararını nasıl yorumlayalım?

Hafta gerçekten merkez bankalarının verdikleri kararlar ile birlikte tabiri caizse rüzgar gibi geçti. Fed beklenildiği gibi faizleri sabit bıraktı, ancak teknik tabirle şahince pas geçti, yani yeni artırımlar için kapıyı tam olarak kapatmadı. İçeride ise PPK tarafından beklentiler 500 baz puan civarındaydı ve gelen karar da bu açıdan uyumluydu.

Diğer taraftan şunu da söylemek gerekiyor ki, karardan hemen önce enflasyonla mücadele noktasında daha kapsamlı bir artırım gelir beklentisi de oldukça kuvvetliydi. Dolayısıyla dolar kurunda yaşanan yükseliş ve endekste de yaşanan toparlanmayı biraz da böyle okumak gerekiyor.

Açıklama metnine göz attığımızda gelecek döneme ilişkin enflasyonun aylık bazda düşüş trendine gireceğine ve tüm vergi düzenlemelerinin artık fiyatlandığına dair beklentileri fazlasıyla iyimser bulduğumu söylemeliyim. Zaten genel olarak ekonomistlerin ortak görüşü bu, ki takdir edersiniz ekonomistler aynı noktada uzlaşamama noktasında meşhurdur. Hatta bir odada beş ekonomist varsa en az beş farklı fikir vardır diye bu durum karikatürize de edilir.

Düşünün ki hemen herkes büyümeden hiç ödün verilmeden ve bu kadar negatif faizin söz konusu olduğu noktada enflasyonun nasıl olup da 2024 sonunda %33 düzeyine kadar ineceğini kestiremiyor.

Artırım hızının 750’den 500’e doğru gerilemesi ve aylık bazda enflasyonda düşüş beklentisi, eylül ayı itibariyle okulların açılması, gelecek aylarda ısınma masraflarının artması ile yükselecek faturalar ile örtüşmüyor. TL varlıklara dair artan bir yabancı ilgisi teması ise ana beklenti olmasına rağmen son aylarda izlediğimiz menkul kıymet istatistikleri de bu durumu tam desteklemiyor.

Sözün özü, oldukça optimist bir bakış açısı, bu duruma yol açacak katalistler ise şu an bizim için belirsizliğini korumakta. PPK kararlarının varlık fiyatlarına yansıması açısından bir değerlendirme yapacak olursak, kredi maliyetlerinin daha yavaş artacak olması ve mevduatın borsa için alternatif oluşturmakta zorlanacağı gerçeği anaparayı koruma isteğindeki yatırımcıyı hisse senetlerine yönlendirmeye devam edecektir.