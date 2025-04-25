Resmi veriye göre: Tekstil/makine sanayicimiz yüzde 70 kapasite ile üretiyor…
Pandemi döneminde,
“Yatırım yapmazsak rahatsız oluyoruz.
Bu nedenle yeni yatırımı durdurmayacağız” demişti Konya’dan bir (makine üreticisi) okurum…
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Önceki gün karşılaştık:
“2024’te yatırım yapamadık” diye başladı söze…
Ekledi:
“Bu yılda planlamıyoruz”
Dikkat çekti:
“Kapasitemizin yüzde 30, 40’ını kullanabiliyoruz…
Ve..
Buna rağmen, en iyiler arasındayız”
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Kapasite kullanımında “resmi veri” ne diyor?
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Veriye göre, nisan ayında, en düşük kapasite ile çalışan sektör yüzde 60,3 ile deri sanayi…
Dahası:
Mısır’a taşınmasıyla gündem olabilen tekstil sanayimiz, yüzde 70 kapasite ile çalışıyormuş…
İmalat sanayi kapasite kullanımı, bindelik düşüşle 74,6’ya gerilemiş…
VELHASIL
Son 20 yılda hızla büyüyen;
Üretim ve ihracat hedeflerini aşan;
Yatırımını, teknolojisini, rekabet edebilirliğini ve ihracatını geometrik oranlarda artıran makine üreticimiz…
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2020 yılında;
2025 yılı için 40 milyar dolarlık ihracat hedefi koymuş;
2023’te 30 milyar dolara yaklaşmıştı…
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Son durum:
2025’in ilk çeyreğinde makine ihracatı ton olarak yüzde 7,7’lik, değer olarak yüzde 4,1’lik gerilemeyle 6,6 milyar dolarda kaldı…
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(Gerçekçi bakıp, gerçekçi politikalar geliştirmeyince, erime hızlanıyor)