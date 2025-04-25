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Resmi veriye göre: Tekstil/makine sanayicimiz yüzde 70 kapasite ile üretiyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Pandemi döneminde,

“Yatırım yapmazsak rahatsız oluyo­ruz.

Bu nedenle yeni yatırımı durdurmayaca­ğız” demişti Konya’dan bir (makine üretici­si) okurum…

***

Önceki gün karşılaştık:

“2024’te yatırım yapamadık” diye başla­dı söze…

Ekledi:

“Bu yılda planlamıyoruz”

Dikkat çekti:

“Kapasitemizin yüzde 30, 40’ını kullana­biliyoruz…

Ve..

Buna rağmen, en iyiler arasındayız”

***

Kapasite kullanımında “resmi veri” ne di­yor?

***

Veriye göre, nisan ayında, en düşük kapa­site ile çalışan sektör yüzde 60,3 ile deri sa­nayi…

Dahası:

Mısır’a taşınmasıyla gündem olabilen tekstil sanayimiz, yüzde 70 kapasite ile ça­lışıyormuş…

İmalat sanayi kapasite kullanımı, binde­lik düşüşle 74,6’ya gerilemiş…

 VELHASIL

Son 20 yılda hızla büyüyen;

Üretim ve ihracat hedeflerini aşan;

Yatırımını, teknolojisini, rekabet edebi­lirliğini ve ihracatını geometrik oranlarda artıran makine üreticimiz…

***

2020 yılında;

2025 yılı için 40 milyar dolarlık ihracat hedefi koymuş;

2023’te 30 milyar dolara yaklaşmıştı…

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Son durum:

2025’in ilk çeyreğinde makine ihracatı ton olarak yüzde 7,7’lik, değer olarak yüzde 4,1’lik gerilemeyle 6,6 milyar dolarda kaldı…

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(Gerçekçi bakıp, gerçekçi politikalar ge­liştirmeyince, erime hızlanıyor)

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