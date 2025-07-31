Rezervlere altından 21 milyar dolarlık katkı
Altının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27 değer kazanması 766,7 ton altın tutan Merkez Bankası’nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağladı. Döviz rezervinin yıl başına göre 7,5 milyar dolar gerilemesinin de etkisiyle altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 41,5’ten yüzde 50,6’ya çıktı.
Merkez Bankası’nın döviz rezervi her dönem en çok takip edilen göstergelerin başında geliyor. Uluslararası rezervler, Merkez Bankası tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin döviz cinsinden olan borçlarına karşılık iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek, dışsal şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak, para ve kur politikası uygulamalarını desteklemek ve piyasalara güven vermek gibi amaçlarla tutuluyor.
Türkiye gibi açık veren cari işlemler dengesinin yanında ekonomik birimlerin her dönem dövize olan ilgisi rezervleri önemli hale getiriyor. Yüksek enflasyon ortamında uygulanan düşük faiz politikası dövize olan talebi artırınca rezervler tarihi dibine inmişti. Ardından değişen ekonomi yönetimi seri faiz artışları ile eriyen rezervleri yerine koyma mücadelesine girmişti.
İBB operasyonunun etkisi
2023 Mayıs ayında yapılan seçimlerden önce 98 milyar 457 milyon dolar seviyesinde olan Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bu yıl 14 Mart tarihinde 171 milyar doların üzerine çıkmıştı. Ancak 19 Mart’ta aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu piyasalarda tansiyonu arttırmıştı.
Mart ayı ortasında artan siyasi tansiyon sonrası hem yerleşik hem de yabancı yatırımcılardan dövize bir yöneliş olunca Merkez Bankası, enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için gelen döviz talebini rezervlerini kullanarak karşılamaya çalışmıştı. Tarihler 2 Mayıs’ı gösterdiğinde siyasi çalkantı nedeniyle rezervlerdeki düşüş 40 milyar dolara ulaşmıştı. Yapılan faiz artırımı ve alınan ihtiyati tedbir kararları ile Merkez Bankası yeniden rezervlerini güçlendirme çalıştı. 2 Mayıs’ta 138 milyar dolara inen brüt rezervler 14 Temmuz itibarıyla 168,5 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervlerinin ayrıntısına bakıldığında altının önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. Yıl başında 155,1 milyar dolar olan rezervin; 90,8 milyar dolarını döviz rezervleri, geriye kalan 64.4 milyar dolarını ise 766,7 tonluk altın rezervleri oluşturuyordu.
Altının payında hızlı artış
Altın rezervi yıl başında toplam rezervlerin yüzde 41,5’ini oluştururken bugün bu oran yüzde 50,58’e çıkmış durumda. Bu oranın artmasında altının ons fiyatının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27,5 artarak rekor seviyelere çıkmasının yanında döviz rezervlerinin yılbaşındaki seviyesine göre yaklaşık 7,5 milyar dolar gerilemesi de etkili oldu. Yıl başında 64,3 milyar dolar olan altın rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 85,3 milyar dolar seviyesinde. Yani altın fiyatlarında bu yıl yaşanan yükselişin Merkez Bankası rezervlerine net katkısının 21 milyar dolar.