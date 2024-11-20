Risk, risk, risk

Bu yazıyı salı günü hazırlı­yorum ve sizler Çarşam­ba günü okuyacaksınız. O ne­denle yazarken sorguladığım konuların bazılarına cevaplar ortaya çıkmış olabilir. Ancak yine de sormam gerek kendi­me; bugün Ukrayna’nın ABD yapımı füzelerle bir Rus üs­sünü vurmuş olması ve bunun üzerine Putin’in düşmanımın dostu düşmanımdır ana fikir­li resmî belgeyi imzalaması dünyayı nereye götürür, daha­sı bizleri nereye götürür?

Daha önce Putin şimdi olan gibi bir durum olması halinde nükleer füzelerle misilleme yapabileceklerini söz konusu etmişti. Tabi nükleer dediği­mizde hepimizin aklına Hi­roşima veya Nagazaki geliyor. Ama öyle olmak zorunda de­ğil. Nükleer var nükleer var.

Kimisi yukarıda bahsettiğim gibi büyük yok etme gücüne ve sonrasında devam eden et­kilere sahip, kimi ise daha kü­çük ölçekte tahrip gücüne ve çok daha düşük oranda ser­pinti ihtimaline sahip. Ancak her durumda bu şekilde bir saldırı diğer dünya devletle­rini de işin içine çekebilir. Ne yazık ki burada da sınır kom­şusuyuz. Ortadoğu’da bütün savaşa sınır komşusu oldu­ğumuz gibi burada da benzer durumdayız ve etkilenmeme­miz imkânsız. Umarım bu iş yukarıda bahsettiğim şekilde tırmanmaz.

Piyasa tepkisi aslında pek de tırmanacakmış gibi görün­müyor. Her ne kadar Avrupa borsaları %2’ye yaklaşan ka­yıplarla seansı sürdürseler de bu tür bir jeo­politik risk patla­masında en başta alınması gereken ABD tahvilleri, altın ve kısmen Japon Yeni’nde hareketler şimdi­lik sınırlı kalmış durumda. Ancak henüz Rusya’dan karşı bir hamle görmedik; im­zalanan kâğıt haricinde. Bu nedenle şimdilerde altın pi­yasanın yeniden gözdesi ola­cak gibi gözüküyor. Diğer yan­dan VIX endeksine bakarsak da sanki borsalarda sıradan, hafif satıcılı bir gün başlıyor.

Hedge fonların hisse pozisyonları

Doğrusu altının geçen haf­taki satıştan sonra bu kadar hızlı alışa geçeceğini düşün­müyordum. Çünkü hemen he­men olan biten her şey zaten fiyatlandı. Ancak artık yeni bir gelişme var ve yolun ba­şında mıyız, yoksa sonunda mıyız bilemiyorum. Trump’a sorarsanız yolun sonu geldi çünkü savaşları bitirecek.

ABD’de hedge fonlar 3.çey­rekte portföylerinde yaptıkla­rı değişiklikleri, aldıkları, sat­tıkları, azalttıkları, artırdıkla­rı hisseleri raporladılar. Buna göre bilin bakalım en çok sa­tılan hisse kim oldu? Warren Buffet bir kez daha doğru işi yapmış gibi görünüyor çünkü 3.çeyrekte en çok satılan his­se Apple oldu. Seçim bu po­zisyon değişimlerinden daha sonra olmuş olsa da muhte­melen Çin’den gelecek malla­ra her durumda ekstra güm­rük vergisi uygulanacağını anlayan fon yöneticileri, üret­tiği Iphone’ların neredeyse %80’ini Çin’de üreten Apple hisselerini elden çıkarma ya­rışına girmişler.

Burada ufak bir bilgi daha paylaşayım, Apple’ın ardından Hewlett Packard, Intel, Mar­vell, Broadcom, Paypal, Dell, Nvidia ve Qualcomm sırası ile fonların en fazla elden çıkar­dıkları hisseleri olmuş. Ame­rikan hisselerine bir satış gele­cek diyemiyorum, ama bence her ihtimale karşı çok dikkatli olmak lazım. Bu akıllı adamla­rın neden hepsi aynı dönemde benzer hisseleri elden çıkarı­yorlar ki? Hele bir de bu his­seler aşırı yüksek fiyat/kazanç oranından işlem görüyorsa…

Diğer yandan Tesla’nın önünde çok ciddi bir potan­siyel olduğunu görüyorum. Elon Musk’ın Donald Trump ile olan yakın ilişkisi ve kam­panya da aktif rol alması iş­ler rayına oturduktan son­ra Musk’ın bu girişimlerinin meyvesini toplayacağın dü­şündürüyor. Bu mutlaka Tesla tarafında olmayabilir, SpaceX ile Nasa’nın birçok ihalesine talip olacaktır. Hele bir de ha­li hazırda bu işleri yapan Boe­ing’in sürekli sorunlu üretim­leri varken, Elon’un şirketine şans vermek çok abes olma­yacaktır. Diğer yandan sürü­cüsüz elektrikli taksi hikaye­si lokal hükümetlerin onayın­dan geçtiğinde Tesla’nın bu araçlardan yüzbinlerce sat­ması işten bile değil.