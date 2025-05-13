Uzmanlıkla lokasyonun birleşmesi, bü­yümede en güçlü etkileşimdir ” diyerek aldı Nobel’i Paul Krugman…

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Krugman, herkesin düşündüğü ama maa­lesef uygulamadığı “çok basit” bir denklemi anlatıyor…

Bir eksikle!

Deprem gibi risklerin de, denklemin bir parametresi olması gerekiyor…

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Örneğin…

Toprak, su, pamuk zengini Şanlıurfa’ya, bu alanlarda “uzman” gençler yetiştirmek için üniversite kurmalıydık…

O üniversitenin ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, teknik tekstil gibi bölümlerini güçlendirmeliydik…

Gençlerin uzmanlaşması için, arazileri/ fabrikaları Ar-Ge merkezi, laboratuvar gibi kullandırmalıydık…

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Orada da:

Harita/inşaat/ bilgisayar mühendisliği, iktisat/ işletme/hukuk gibi bölümler açtık…

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Örneğin:

Sanayide de, finansmanda da “deprem riski yüksek bölgeler”i merkez haline ge­tirmemeliydik… Ama…

VELHASIL

Riskin yüksekliği değil; riske karşı önlem almamak tehlikeli…

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Sadece afetler mi ekonomi için yüksek risklidir?

Sanayide de, ticarethanede de, okulda da “doğru lokasyonda”, “doğru nitelikte/ve­rimlilikte/kapasitede” birkaç yatırım ye­tecekken, “yanlış lokasyonda”, “yanlış ni­telikte/verimlilikte” onlarcasını yapmak/ kurmak da “yüksek risk yaratmak” anlamı­na gelir…

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Akılcı ve bilimsel davrananlarımız da çok…

Örnek mi?

Önceki gün QNB Genel Müdürü Ömür Tan ile sohbet ederken, deprem riskini göz önüne alarak, Data Merkezi’ni 100 milyon dolarlık yatırımla İstanbul’dan Ankara’ya (eğitim, lojistik gibi faktörlerde dikkate alınarak) taşıyacaklarını söyledi…

Ayrıca, yine Ankara’da, 800 çalışanlı ikinci bir genel müdürlük oluşturacakları­nı dile getirdi…