Rusya-Ukrayna gölgesinde Merkez’in kararı izlenecek

Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik fü­ze saldırısının ardından jeopolitik risk­ler tırmanırken piyasaların gözü Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararında. Genel beklenti yüzde 50 seviyesinde olan politi­ka faizinin değişmeyeceği yönünde. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklama­ları olası bir sürprizin kapısını aralamış du­rumda Piyasalar hafta başından itibaren olduk­ça hareketli günler geçiriyor.

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği füze saldı­rısı sonrası Putin’in nükleer silah kullanma konusunda attığı adım borsada sert satışla­ra neden oldu. Dün de yine gündemde Rus­ya-Ukrayna cephesinden gelen açıklamalar etkili oldu. Putin, Ukrayna’da ateşkes anlaş­ması için ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile müzakerelere açık olduğunu söy­ledi. Türkiye’nin Trump’a yakın kişilere Rus S-400 füzelerini elden çıkarmadan kısıt­lı kullanmayı kabul edebileceğini ilettiğine yönelik iddialar da yine piyasalarda fiyatla­malar üzerinde etkili oldu.

Erdoğan’ın açıklamaları kafa karıştırdı

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem günü 9 bin 445 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, önceki gün 9 bin 200 pu­anın altını test etti. Borsada dün ağırlıklı olarak ‘temkinli iyimserlik’ havası hakim­di. Haftanın en kritik gündemi ise Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı.

Piyasa oyuncuları arasından genel beklenti Merkez Bankası’nın yüzde 50 se­viyesinde bulunan politika faizini sabit tu­tacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizle birlikte enflasyonun da düşeceği’ yönündeki açıklaması piyasalarda soru işaretine neden olmuştu. Dolayısıyla genel beklenti faiz de­ğişikliği olmayacağı yönünde olsa da Cum­hurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının et­kisiyle gözler bugünkü karara ve yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

Faizde beklentiler aşağı yönlü

Merkez Bankası’nın uzun bir aradan son­ra ne zaman faiz indirimine gideceğine yöne­lik beklentiler ocak ayında yoğunlaşmış du­rumda. Ancak bazı uluslararası yatırım ku­ruluşları son yaptıkları değerlendirmelerde Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini aralık ayında yapabileceği yorumlarında bulundu. Kısaca Mart 2024 tarihinden bu yana yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizinde (1 haftalık repo) değişiklik için geri sayım baş­ladı. Merkez Bankası’nın Kasım Ayı Beklenti Anketi’ne göre, piyasa katılımcıları 3 ay son­rası için politika faizinin yüzde 45.38, 12 ay sonrası için yüzde 30.84 olmasını bekliyor. Ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklen­tisi ise yüzde 27.20 seviyesinde oluştu.

BIST 100’de 9.100 puan kritik

Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşına yöne­lik gelişmeler, bir tarafta Trump’ın kabine­sine girecek isimler diğer tarafta ise Merkez Bankası’nın faiz kararını takip eden Borsa İstanbul, teknik olarak 9 bin 100-9 bin 200 puan seviyelerinin üzerinde tutunmaya ça­lışıyor. Endeksin bu seviyelerin altına inme­si halinde satışların hızlanabileceği söyleni­yor. Yukarı tarafta ise yükselişin devamı için 9 bin 400 puan seviyesinin üzerine çıkılma­lı. Bu seviye aşılır ve üzerinde kapanışlar ya­pılması halinde endekste 10 bin puan sevi­yelerinin hedeflenebileceği ifade ediliyor.