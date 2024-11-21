Rusya-Ukrayna gölgesinde Merkez’in kararı izlenecek
Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik füze saldırısının ardından jeopolitik riskler tırmanırken piyasaların gözü Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararında. Genel beklenti yüzde 50 seviyesinde olan politika faizinin değişmeyeceği yönünde. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamaları olası bir sürprizin kapısını aralamış durumda Piyasalar hafta başından itibaren oldukça hareketli günler geçiriyor.
Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası Putin’in nükleer silah kullanma konusunda attığı adım borsada sert satışlara neden oldu. Dün de yine gündemde Rusya-Ukrayna cephesinden gelen açıklamalar etkili oldu. Putin, Ukrayna’da ateşkes anlaşması için ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile müzakerelere açık olduğunu söyledi. Türkiye’nin Trump’a yakın kişilere Rus S-400 füzelerini elden çıkarmadan kısıtlı kullanmayı kabul edebileceğini ilettiğine yönelik iddialar da yine piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Erdoğan’ın açıklamaları kafa karıştırdı
Tüm bu gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem günü 9 bin 445 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, önceki gün 9 bin 200 puanın altını test etti. Borsada dün ağırlıklı olarak ‘temkinli iyimserlik’ havası hakimdi. Haftanın en kritik gündemi ise Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı.
Piyasa oyuncuları arasından genel beklenti Merkez Bankası’nın yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizini sabit tutacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faizle birlikte enflasyonun da düşeceği’ yönündeki açıklaması piyasalarda soru işaretine neden olmuştu. Dolayısıyla genel beklenti faiz değişikliği olmayacağı yönünde olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının etkisiyle gözler bugünkü karara ve yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.
Faizde beklentiler aşağı yönlü
Merkez Bankası’nın uzun bir aradan sonra ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler ocak ayında yoğunlaşmış durumda. Ancak bazı uluslararası yatırım kuruluşları son yaptıkları değerlendirmelerde Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini aralık ayında yapabileceği yorumlarında bulundu. Kısaca Mart 2024 tarihinden bu yana yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizinde (1 haftalık repo) değişiklik için geri sayım başladı. Merkez Bankası’nın Kasım Ayı Beklenti Anketi’ne göre, piyasa katılımcıları 3 ay sonrası için politika faizinin yüzde 45.38, 12 ay sonrası için yüzde 30.84 olmasını bekliyor. Ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 27.20 seviyesinde oluştu.
BIST 100’de 9.100 puan kritik
Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler, bir tarafta Trump’ın kabinesine girecek isimler diğer tarafta ise Merkez Bankası’nın faiz kararını takip eden Borsa İstanbul, teknik olarak 9 bin 100-9 bin 200 puan seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Endeksin bu seviyelerin altına inmesi halinde satışların hızlanabileceği söyleniyor. Yukarı tarafta ise yükselişin devamı için 9 bin 400 puan seviyesinin üzerine çıkılmalı. Bu seviye aşılır ve üzerinde kapanışlar yapılması halinde endekste 10 bin puan seviyelerinin hedeflenebileceği ifade ediliyor.