Rüzgar gibi geçti
Ortadoğu’da bir anda işlerin karışabildiğine ve daha sonra çoğu zaman aynı hızda normale dönebildiğine şahit olmaktayız. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber artık savaşların hava kuvvetleri arasında gerçekleştiğini görüyoruz. İran ve İsrail arasında ABD’nin gözetiminde varılan ateşkes ile beraber riskler ortadan şimdilik kalktı, böyle durumlarda barometre olarak takip edilen petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere geri çekildi.
İşlerin geçici olarak değil de kalıcı olarak bozulmadığını büyük ölçüde ileri vadeli işlem gören petrol kontratlarında spot piyasaya benzer ölçekte bir yükselişin yaşanmaması ile anlayabiliyoruz. En yakın vade teslimat problemleri öngörülürken, önümüzdeki aylara ve çeyreklere ilişkin tahminlerde radikal bozulmalar gözlenmedi. Hatırlanacağı üzere savaşın öncesinde, OPEC+ tarafından gelen üretim artırılması kararları ile fiyatlar 60 dolar varil seviyesi altında kalıcı bir dengeye kavuşur mu, petrol üreticisi ülkelerde sorun yaşanır mı, bunlar konuşuyorduk.
En sert yükselişin sonuna mı gelindi?
Jeopolitik krizlerin diğer bir göstergesi olan altın fiyatlarında da, belirsizliğin tavan yaptığı dönemlerde dahi yeni zirvenin görülememiş olması paralel olarak petroldekine yakın çıkarımlara yol açtı. Öyle ya, İsrail ve ABD’nin İran’da rejim değişikliği yaratacak bir tahribat yaratacağının varsayıldığı günlerde dahi altın 3500 zirvesini aşamıyorsa bu da belki son 1.5 yıl içinde yaşanan sert yükselişin sonuna gelindiğini gösteriyor olabilir. En azından altının mevsimsel olarak saki seyrettiği yaz aylarında 3200-3500 gibi geniş bir bant dahilinde konsolidasyon yaşandığını görebiliriz.
Dünya endeksleri arasında yaşanan çalkantıdan en az etkilenenlerden biri olan ABD endekslerinde krizin sona ermesiyle hemen yeni zirve denemeleri görmeye başladık.
Özellikle yüksek teknoloji üreten şirketlerin yoğunlukta olduğu Nasdaq endeksi için durum bu. Nvidia’nın yeniden dünyanın en değerli şirketi olması ile beraber önümüzdeki günlerde diğer ABD endekslerinde de rekor denemeleri gelebilir. Ancak Fed Başkanı Powell’ın kalan görev süresine dair belirsizlikler bu denemelerin boyutunu kısıtlayabilir.