Rüzgar gibi geçti

Ortadoğu’da bir anda iş­lerin karışabildiğine ve daha sonra çoğu zaman aynı hızda normale dönebildiği­ne şahit olmaktayız. Tekno­lojinin ilerlemesi ile beraber artık savaşların hava kuvvet­leri arasında gerçekleştiği­ni görüyoruz. İran ve İsrail arasında ABD’nin gözetimin­de varılan ateşkes ile bera­ber riskler ortadan şimdilik kalktı, böyle durumlarda ba­rometre olarak takip edilen petrol fiyatları savaş önce­si seviyelere geri çekildi.

İş­lerin geçici olarak değil de kalıcı olarak bozulmadığını büyük ölçüde ileri vadeli iş­lem gören petrol kontratla­rında spot piyasaya benzer ölçekte bir yükselişin yaşan­maması ile anla­yabiliyoruz. En yakın vade tesli­mat problemle­ri öngörülürken, önümüzdeki ay­lara ve çeyreklere ilişkin tahminler­de radikal bozul­malar gözlenme­di. Hatırlanaca­ğı üzere savaşın öncesinde, OPEC+ tarafından gelen üre­tim artırılması kararları ile fiyatlar 60 dolar varil seviye­si altında kalıcı bir dengeye kavuşur mu, petrol üreticisi ülkelerde sorun yaşanır mı, bunlar konuşuyorduk.

En sert yükselişin sonuna mı gelindi?

Jeopolitik krizlerin di­ğer bir göstergesi olan altın fiyatlarında da, belirsizli­ğin tavan yaptığı dönemler­de dahi yeni zirvenin görüle­memiş olması paralel olarak petroldekine yakın çıkarım­lara yol açtı. Öyle ya, İsrail ve ABD’nin İran’da rejim deği­şikliği yaratacak bir tahribat yaratacağının varsayıldığı günlerde dahi altın 3500 zir­vesini aşamıyorsa bu da bel­ki son 1.5 yıl içinde yaşanan sert yükselişin sonuna ge­lindiğini gösteriyor olabilir. En azından altının mevsim­sel olarak saki seyrettiği yaz aylarında 3200-3500 gibi ge­niş bir bant dahilinde konso­lidasyon yaşandığını görebi­liriz.

Dünya endeksleri arasın­da yaşanan çalkantıdan en az etkilenenlerden biri olan ABD endekslerinde krizin sona ermesiyle hemen yeni zirve denemeleri görmeye başladık.

Özellikle yüksek teknolo­ji üreten şirketlerin yoğun­lukta olduğu Nasdaq endek­si için durum bu. Nvidia’nın yeniden dünyanın en değer­li şirketi olması ile beraber önümüzdeki günlerde diğer ABD endekslerinde de rekor denemeleri gelebilir. Ancak Fed Başkanı Powell’ın kalan görev süresine dair belirsiz­likler bu denemelerin boyu­tunu kısıtlayabilir.