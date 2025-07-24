Sahte çiftçi dolandırıcılığı
Avrupa Parlamentosu Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, Yunanistan’ın AB tarım fonlarını kullanmasıyla ilgili bir iddianın, önümüzdeki yıl içinde AP’nin Komisyon bütçesini ibra etmesinde rol oynaması bekleniyor.
AB Komisyonu bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Yunanistan’a yönelik tarım sübvansiyonlarını toplam 392 milyon euro olmak üzere yüzde 5 oranında azaltacağını duyurdu.
Avrupa Savcılığı (EPPO) geçtiğimiz mayıs ayında, tarımsal fonlarla ilgili organize bir dolandırıcılık planı ve Yunanistan Topluluk Yardımları Yönlendirme ve Garanti Ödeme ve Kontrol Ajansı (OPEKEPE) kamu görevlilerinin karıştığı iddia edilen yolsuzlukla ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu doğruladı.
Yunanistan’da aralarında bir bakan ve üç milletvekili ve beş üst düzey hükümet yetkilisinin bulunduğu bir ekip, 2019- 2022 yılları arasında tarıma yönelik Avrupa Birliği sübvansiyonlarının kötü yönetildiği iddialarından kaynaklanan davaya karıştıkları iddiaları üzerine istifa etti.
AB Komisyonu sözcüsü, "Geçtiğimiz eylül ayında Yunan makamları AB fonlarını yönetmekle görevli devlet kurumu OPEKEPE'nin akreditasyonunu gözetim altına aldı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir eylem planı tasarlandı. Komisyon bu bağlamda Yunan makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır” açıklaması yaptı. AB Komisyonu, devam eden EPPO ceza soruşturmaları veya ceza davaları hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Daniel Freund, AP’nin bütçe kontrol komitesini, iddia edilen dolandırıcılığın Yunanistan’ın AB fonları yönetiminde daha derin yapısal sorunlara işaret edip etmediğinin araştırılmasını istedi.
Milletvekili Freund, Yunanistan'da siyasi çalkantılara neden olan ve AB tarım sübvansiyonlarının yönetimi konusunda soru işaretleri yaratan "sahte çiftçi" dolandırıcılık skandalını kabul edilemez olduğunu söyledi. Freund, “Umarım Yunan Parlamentosu, düzgün bir soruşturma yapılabilmesi için ilgili milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırır” diye konuştu.
Dava dosyası Yunanistan’da
Yunanca kısaltması OPEKEPE olan ve fonları yönetmekle görevli bir devlet kurumu tarafından 2019-2022 yılları arasında tarıma yönelik AB sübvansiyonlarının kötü yönetildiği iddiasıyla dava açıldı.
Avrupa Savcılığı EPPO’ya göre, önemli sayıda kişi kamu arazisi olan meralara sahip olma veya kiralama iddiaları da dahil olmak üzere, yanlış beyanlara dayanarak tarımsal sübvansiyonlar kurumu OPEKEPE aracılığıyla sübvansiyon aldı. EPPO, Yunanistan parlamentosuna, bakanların organize bir dolandırıcılık planına karışmış olabileceği iddialarını içeren bir dava dosyası gönderdi.
Devletin yetersizliğinin kanıtı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, OPEKEPE iddialarının yolsuzlukla mücadelede “devletin yetersizliğinin kanıtı” olarak kabul ettiklerini ve hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir görev gücü kurulacağını duyurdu. Yunanistan hükümetinin “kayırmacılık bizim iş yapma biçimimizi yönetemez, OPEKEPE işini yapamadığına göre, devlet bunu merkezi olarak yapacaktır” açıklaması yaptı.
Aralarında bir bakan ve üç milletvekilinin de bulunduğu beş üst düzey hükümet yetkilisi, Avrupa Birliği tarım sübvansiyonlarının kötü yönetimiyle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine cuma günü istifa etti.
Başbakan Kiryakos Miçotakis, Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis, Kırsal Kalkınma ve Dijital Yönetişim Bakan Yardımcıları ile Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreterinin istifalarını kabul etti. Göç Bakanı Voridis başbakana gönderdiği istifa mektubunda masum olduğunu savunarak, adını temize çıkarmaya odaklanmak için istifa ettiğini söyledi.