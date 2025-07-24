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Sahte çiftçi dolandırıcılığı

Fikret AYDEMİR
Fikret AYDEMİR fikret.aydemir@dunya.com

Avrupa Parlamentosu Yolsuzlukla Mü­cadele Komitesi, Yunanistan’ın AB tarım fonlarını kullanmasıyla ilgili bir id­dianın, önümüzdeki yıl içinde AP’nin Ko­misyon bütçesini ibra etmesinde rol oyna­ması bekleniyor.

AB Komisyonu bu ayın başlarında yap­tığı açıklamada, Yunanistan’a yönelik ta­rım sübvansiyonlarını toplam 392 milyon euro olmak üzere yüzde 5 oranında azalta­cağını duyurdu.

Avrupa Savcılığı (EPPO) geçtiğimiz ma­yıs ayında, tarımsal fonlarla ilgili organi­ze bir dolandırıcılık planı ve Yunanistan Topluluk Yardımları Yönlendirme ve Ga­ranti Ödeme ve Kontrol Ajansı (OPEKE­PE) kamu görevlilerinin karıştığı iddia edilen yolsuzlukla ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu doğruladı.

Yunanistan’da aralarında bir bakan ve üç milletvekili ve beş üst düzey hükümet yetkilisinin bulunduğu bir ekip, 2019- 2022 yılları arasında tarıma yönelik Av­rupa Birliği sübvansiyonlarının kötü yö­netildiği iddialarından kaynaklanan dava­ya karıştıkları iddiaları üzerine istifa etti.

AB Komisyonu sözcüsü, "Geçtiğimiz eylül ayında Yunan makamları AB fon­larını yönetmekle görevli devlet kuru­mu OPEKEPE'nin akreditasyonunu gö­zetim altına aldı ve tespit edilen eksik­liklerin giderilmesi için bir eylem planı tasarlandı. Komisyon bu bağlamda Yu­nan makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır” açıklaması yaptı. AB Ko­misyonu, devam eden EPPO ceza soruş­turmaları veya ceza davaları hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Alman Yeşil­ler Partisi Milletvekili Daniel Freund, AP’nin bütçe kontrol komitesini, iddia edilen dolandırıcılığın Yunanistan’ın AB fonları yönetiminde daha derin yapısal sorunlara işaret edip etmediğinin araştı­rılmasını istedi.

Milletvekili Freund, Yunanistan'da si­yasi çalkantılara neden olan ve AB tarım sübvansiyonlarının yönetimi konusun­da soru işaretleri yaratan "sahte çiftçi" dolandırıcılık skandalını kabul edilemez olduğunu söyledi. Freund, “Umarım Yu­nan Parlamentosu, düzgün bir soruştur­ma yapılabilmesi için ilgili milletvekille­rinin dokunulmazlıklarını kaldırır” diye konuştu.

Dava dosyası Yunanistan’da

Yunanca kısaltması OPEKEPE olan ve fonları yönetmekle görevli bir devlet ku­rumu tarafından 2019-2022 yılları ara­sında tarıma yönelik AB sübvansiyonları­nın kötü yönetildiği iddiasıyla dava açıldı.

Avrupa Savcılığı EPPO’ya göre, önemli sayıda kişi kamu arazisi olan meralara sa­hip olma veya kiralama iddiaları da dahil olmak üzere, yanlış beyanlara dayanarak tarımsal sübvansiyonlar kurumu OPEKE­PE aracılığıyla sübvansiyon aldı. EPPO, Yunanistan parlamentosuna, bakanların organize bir dolandırıcılık planına karış­mış olabileceği iddialarını içeren bir dava dosyası gönderdi.

Devletin yetersizliğinin kanıtı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miço­takis, OPEKEPE iddialarının yolsuzluk­la mücadelede “devletin yetersizliğinin kanıtı” olarak kabul ettiklerini ve hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir görev gücü kurulacağını duyur­du. Yunanistan hükümetinin “kayırma­cılık bizim iş yapma biçimimizi yönete­mez, OPEKEPE işini yapamadığına göre, devlet bunu merkezi olarak yapacaktır” açıklaması yaptı.

Aralarında bir bakan ve üç milletvekili­nin de bulunduğu beş üst düzey hükümet yetkilisi, Avrupa Birliği tarım sübvansi­yonlarının kötü yönetimiyle ilgili yolsuz­luk iddiaları üzerine cuma günü istifa etti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis, Kırsal Kal­kınma ve Dijital Yönetişim Bakan Yardım­cıları ile Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreterinin istifalarını kabul etti. Göç Bakanı Voridis başbakana gönderdiği isti­fa mektubunda masum olduğunu savuna­rak, adını temize çıkarmaya odaklanmak için istifa ettiğini söyledi.

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