Sahte dolar…

Ocak-Ekim bütçe verileri:

Odaklanmamız gereken sorunu/so­runları “yeniden” anlatmış…

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Örneğin:

Harcamalar yüzde 80’e varan oranlarda artarken;

Vergi tahakkukunda artış yüzde 63’te kalmış…

(Tahakkukun da yüzde 83’ü tahsil (Cid­di oranda artışa rağmen) edilebilmiş…)

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Bu veri de;

Diğer verilerin, yüzlerce kez yaptığı, “Yeni vergi yükümlülükleri yerine, kültürel dönüşüme ihtiyacınız var” uyarısını tazeliyor…

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Yanlış veriler/yorumlar ve sonuçları da, “kültürel çöküntüden çıkma zorunluluğu­muz”un boyutunu gösteriyor…

Örneğin:

“Açılan şirket sayısı, “olağanüstü” bir ivmeyle artıyordu…

Bazıları, bu hızı, “kalkınma” ile ilişki­lendiriyordu…

Oysa…

50’nin üzerinde işçi çalıştıranların işçi/ vergi maliyetleri, 49 işçi çalıştırana göre yüzde 20 civarında yükseliyordu…

Bu nedenle 49 işçiye ulaşan, yeni bir şir­ket kuruyordu…”

VELHASIL

Vatandaş:

Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada (vb) alması gereken hizmetlerin kalitesini sorgulayamıyor;

Bu hizmetlerden “çok daha iyi koşullarla” yararlanabilenlerin varlığını görüyor;

“Daha iyi koşullar”/“Ayrıcalık” için, üretmek/çalışmak yerine, farklı özelliklere/kimliklere sahip olmanın yeterli olabildiğine şahit oluyorsa…

Ahlaki/kültürel çöküş başlıyor/ hızlanıyor…

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Sonuç:

Bugün tartıştığımız dövizde/ altında sahtecilik artıyor… Kaçakçılık da; niteliksizlik/kalitesizlik de; kayıt dışılık da artıyor…

Borçlu da; yasal takibe takılan borçlu sayısı da (vb) artıyor…

Artmayan:

Vergisini zamanında/tam verecek üretici sayısı ve “genele yayılmış refah”…