Sahte dolar…
Ocak-Ekim bütçe verileri:
Odaklanmamız gereken sorunu/sorunları “yeniden” anlatmış…
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Örneğin:
Harcamalar yüzde 80’e varan oranlarda artarken;
Vergi tahakkukunda artış yüzde 63’te kalmış…
(Tahakkukun da yüzde 83’ü tahsil (Ciddi oranda artışa rağmen) edilebilmiş…)
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Bu veri de;
Diğer verilerin, yüzlerce kez yaptığı, “Yeni vergi yükümlülükleri yerine, kültürel dönüşüme ihtiyacınız var” uyarısını tazeliyor…
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Yanlış veriler/yorumlar ve sonuçları da, “kültürel çöküntüden çıkma zorunluluğumuz”un boyutunu gösteriyor…
Örneğin:
“Açılan şirket sayısı, “olağanüstü” bir ivmeyle artıyordu…
Bazıları, bu hızı, “kalkınma” ile ilişkilendiriyordu…
Oysa…
50’nin üzerinde işçi çalıştıranların işçi/ vergi maliyetleri, 49 işçi çalıştırana göre yüzde 20 civarında yükseliyordu…
Bu nedenle 49 işçiye ulaşan, yeni bir şirket kuruyordu…”
VELHASIL
Vatandaş:
Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada (vb) alması gereken hizmetlerin kalitesini sorgulayamıyor;
Bu hizmetlerden “çok daha iyi koşullarla” yararlanabilenlerin varlığını görüyor;
“Daha iyi koşullar”/“Ayrıcalık” için, üretmek/çalışmak yerine, farklı özelliklere/kimliklere sahip olmanın yeterli olabildiğine şahit oluyorsa…
Ahlaki/kültürel çöküş başlıyor/ hızlanıyor…
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Sonuç:
Bugün tartıştığımız dövizde/ altında sahtecilik artıyor… Kaçakçılık da; niteliksizlik/kalitesizlik de; kayıt dışılık da artıyor…
Borçlu da; yasal takibe takılan borçlu sayısı da (vb) artıyor…
Artmayan:
Vergisini zamanında/tam verecek üretici sayısı ve “genele yayılmış refah”…