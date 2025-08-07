Sahte faturadan dolayı yatırım teşvik belgeniz iptal edilebilir
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıtdışı ekonomi ile mücadele kapsamında bir yandan denetimler bir yandan da vergi mevzuatında düzenlemeler yapmaktadır.
Bu konuda yapılan çalışmalardan biri sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma ve düzenleme fiilleri ile ilgilidir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 31.07.2025 tarihli Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması için 7/8/2025 Perşembe günü sonuna kadar görüş ve önerilere açılmış bulunmaktadır. Söz konusu taslakta Milli Savunma ile ilgili KDV ve ÖTV İstisnası, Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası, İmalat ve Turizm Kapsamında Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat İşlerine ilişkin açıklamalar yanında, Sahte veya Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Durumunda Yatırım Teşvik Belgesinin İptal Edilmesi konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Sahte veya yanıltıcı belge düzenleme ve kullananların yatırım teşvik belgesi iptal edilecek
30/5/2025 tarihinde yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan yatırımcıların teşvik belgelerinin ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal edileceği düzenlenmiştir.
Buna paralel olarak hazırlanmış olan Tebliğ Taslağına göre; sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle haklarında vergi inceleme raporu veya vergi tekniği raporu bulunan mükelleflerin yatırım teşvik belgeleri iptal edilecektir. Bu durumda, söz konusu teşvik belgelerine dayanılarak daha önce düzenlenmiş olan istisna belgeleri de iptal edilecek; henüz istisna belgesi talebinde bulunmamış olan mükelleflere ise istisna belgesi düzenlenmeyecektir.
Tebliğ taslağına göre haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma raporu olan işletmelerin yatırım teşvik belgesindeki istisnalar ve yatırım teşvik belgeleri iptal edilme tehlikesi ile karşı kaşıya kalabilecektir. Özellikle sahte fatura kullanan mükellefler yönünden mağduriyetler oluşturması beklenen taslağa ilişkin önerilerimiz olacaktır.
Sahte belgede kast unsuru aranmalı
Sahte belge kullanımında bilerek kullanma fiili ile bilmeden kullanma fiili birbirinden farklı hukuki sonuçlar ve yaptırımlar doğurmaktadır. Bu düzenlemede de bilmeden sahte belge kullanmış olan mükelleflerin istisna belgesi ve teşvik belgelerinin iptal edilmemesi yerinde olacaktır.
Sahte belgenin teşvik kapsamında olup olmadığı araştırılmalı
Mükelleflerin teşvik belgeli harcamaları yanında belge kapsamında olmayan harcamaları da olmaktadır. Yatırım teşvik belgesine bağlanmamış olan harcamalara ilişkin sahte belgeler bilmeden kullanılması kaydıyla istisna belgesi iptaline ve teşvik belgesi iptaline yol açmamalıdır.
Mükellefe izaha davet imkânı verilmelidir
İzaha davet, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak idarenin mükelleflerden açıklama talep etmesi şeklinde uygulamadır. Sahte belge kullanımlarıyla ilgili olarak kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında (2025 yılı için) 700 bin TL geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ ini aşmayan mükellefler izaha davet edilir. Teşvik belgesi iptali ile karşı karşıya kalacak olan mükellefler bilmeden sahte belge kullanmak kaydıyla, her hangi bir tutarla sınırlı olmaksızın izaha davet edilmelidir.