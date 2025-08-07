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Sahte faturadan dolayı yatırım teşvik belgeniz iptal edilebilir

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıtdışı ekonomi ile mücadele kapsamında bir yandan denetimler bir yandan da vergi mevzuatında düzenlemeler yapmakta­dır.

Bu konuda yapılan çalışmalardan biri sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltı­cı belge (SMİYB) kullanma ve düzenleme fiilleri ile ilgilidir. Gelir İdaresi Başkanlı­ğı’nca hazırlanan 31.07.2025 tarihli Kat­ma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı taslakta yer alan konuların geliş­tirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bu­lunulması için 7/8/2025 Perşembe günü sonuna kadar görüş ve önerilere açıl­mış bulunmaktadır. Söz konusu tas­lakta Milli Savunma ile ilgili KDV ve ÖTV İstisnası, Taşınmaz Satışların­da KDV İstisnası, İmalat ve Turizm Kapsamında Yatırım Teşvik Belge­li İnşaat İşlerine ilişkin açıklamalar yanında, Sahte veya Yanıltıcı Belge Dü­zenleme ve Kullanma Durumunda Yatı­rım Teşvik Belgesinin İptal Edilmesi ko­nusunda açıklamalar yapılmıştır.

Sahte veya yanıltıcı belge düzenleme ve kullananların yatırım teşvik belgesi iptal edilecek

30/5/2025 tarihinde yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge dü­zenleyen veya kullanan yatırımcıların teşvik belgelerinin ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal edileceği dü­zenlenmiştir.

Buna paralel olarak hazır­lanmış olan Tebliğ Taslağına göre; sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı bel­ge düzenleme veya kullanma fiili nede­niyle haklarında vergi inceleme raporu veya vergi tekniği raporu bulunan mü­kelleflerin yatırım teşvik belgeleri iptal edilecektir. Bu durumda, söz konusu teş­vik belgelerine dayanılarak daha önce dü­zenlenmiş olan istisna belgeleri de iptal edilecek; henüz istisna belgesi talebinde bulunmamış olan mükelleflere ise istisna belgesi düzenlenmeyecektir.

Tebliğ tas­lağına göre haklarında sahte veya muhte­viyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenle­me veya kullanma raporu olan işletmele­rin yatırım teşvik belgesindeki istisnalar ve yatırım teşvik belgeleri iptal edilme tehlikesi ile karşı kaşıya kalabilecektir. Özellikle sahte fatura kullanan mükellef­ler yönünden mağduriyetler oluşturma­sı beklenen taslağa ilişkin önerilerimiz olacaktır.

Sahte belgede kast unsuru aranmalı

Sahte belge kullanımında bilerek kul­lanma fiili ile bilmeden kullanma fiili bir­birinden farklı hukuki sonuçlar ve yap­tırımlar doğurmaktadır. Bu düzenleme­de de bilmeden sahte belge kullanmış olan mükelleflerin istisna belgesi ve teş­vik belgelerinin iptal edilmemesi yerin­de olacaktır.

Sahte belgenin teşvik kapsamında olup olmadığı araştırılmalı

Mükelleflerin teşvik belgeli harcama­ları yanında belge kapsamında olmayan harcamaları da olmaktadır. Yatırım teşvik belgesine bağlanmamış olan harcamalara ilişkin sahte belgeler bilmeden kullanıl­ması kaydıyla istisna belgesi iptaline ve teşvik belgesi iptaline yol açmamalıdır.

Mükellefe izaha davet imkânı verilmelidir

İzaha davet, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna da­ir yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak idarenin mükel­leflerden açıklama talep etmesi şeklinde uygulamadır. Sahte belge kullanımlarıyla ilgili olarak kullanılan sahte veya muhte­viyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında (2025 yılı için) 700 bin TL geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ ini aşmayan mükellefler izaha davet edilir. Teşvik belgesi iptali ile karşı kar­şıya kalacak olan mükellefler bilmeden sahte belge kullanmak kaydıyla, her hangi bir tutarla sınırlı olmaksızın izaha davet edilmelidir.

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