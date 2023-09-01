Şampiyonlar Ligine dönebilecek miyiz?

Burada tabii son günlerin popüler konusu olan Galatasaray’ın Avrupa serüveni ve dün çekilen grup kuralarından bahsetmiyorum.

Ülkemiz yeniden kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir ülke statüsüne yükselebilecek mi? Şu anda maalesef bu kademenin beş basamak altındayız. Ev ödevlerimizi iyi yaparsak, eski günlerimize hızla dönebiliriz.

Ortodoks politikalara dönüş çabası, yeni PPK üyeleri ve OVP öncesi iletişim gibi atılan müspet yönde birkaç adımı yok saymak ya da değersizleştirmek istemiyorum. Ancak şunu da unutmayalım ki bunlar yeterli değil. Zira yabancı yatırımcı son on yıl içerisinde deneme-yanılma yöntemiyle acı tecrübeler elde etti ve dönüş de bir anda olmayacak. Peki neler yapabiliriz?

İlk planda ölçemediğin ya bilemediğin sorunu çözemezsin sözünden hareket ile TÜİK ve TCMB’nin piyasa oyuncuları, akademisyenler ve en önemlisi hane halkı ile yeniden aynı dili konuşması gerekiyor. TÜİK ile İSO ya da Türk-İş arasında bu kadar fark neden var ya da sepet bazında takip edilen ürünlerin alt detaylarında fiyat değişimleri ne?

Enflasyon oranına inanç yoksa beklenti yönetimi üzerinden fiyat aktarım mekanizması da sağlıklı çalışmaz. TCMB konusunda da piyasaya yapılan müdahalelerin miktarı ve zamanlaması noktasında şeffaflık sağlanması gerekiyor. İhracat gelirlerine karşın rezervlerin erimeye devam etmesi bu konuda aynı noktada olunması adına bilgi paylaşımını gerekli kılıyor.

Tabii ki en önemlisini en sona bıraktım, OVP tarafında yapılan varsayımların inandırıcılığı. Öncekilerde yapılan üç yıl boyunca global tarafta yatırım iştahı çok iyi olacak, kimse faiz artırmayacak, emtia ve enerji fiyatları hep makul gidecek tarzındaki öngörülerin, belki o an için sunumda güzel durduğunu ama 2-3 ay içinde geçerliliğini yitirince de üç yılın kalanının daha yolun başından çöpe atıldığı unutulmamalı.

Dolayısıyla ayakları yere sağlam basan ve herkesin satın aldığı ve kendine başucu kitabı yaptığı bir metne ihtiyaç var. Hedefler kadar o hedeflere nasıl ulaşılmasının planladığına dair en azından satır başları da görmek istediğimiz diğer detaylar. Evet yol uzun ve zorlu ancak imkansız değil, istek varsa bir yol bulunur, yeter ki durum değerlendirmesini eksiksiz yapalım ve özeleştiriden kaçınmayalım, değerli geri bildirimleri yapıcı olarak kullanalım.