Sanatçılar Maliye'nin radarına takıldı
Değerli okurlar kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı.
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançlarının detaylı olarak tarandığı, ilk aşamada 150 sanatçı ve ajansın riskli bulunduğu belirtilmiştir. Bu vesile ile sanatçılarda vergileme esaslarının neler olduğu, gelir vergisi istisnası ile bu istisnanın vergisel etkilerini hatırlatmış olalım.
Sanatçıların faaliyeti serbest meslek faaliyetidir
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmadan şahsi sorumluluk altında kendi adına yapılmasıdır. Sanatçıların faaliyetlerini kendi nam ve hesaplarına mutad meslek olarak icra etmeleri halinde bunların elde ettikleri kazanç serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek vergilendirilir.
Sanatçıların vergiden istisna kazançları
Gelir Vergisi Kanunun 18. Maddesinde yazılı telif hakkı niteliğindeki kazançları elde eden sanatçıların 2024 yılında elde ettikleri kazançların 3 milyon lirası gelir vergisinden istisna edilmiş olup, bu istisna sanatçılara yapılan ödemelerde %17 oranında stopaj yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için maddede belirtilen eserlerden kayıt ve tescili zorunlu olanların kayıt ve tescil ettirilmesi gerekmekte, bunun dışında kalanlarda ise kayıt ve tescil şartı aranılmamaktadır. Kayıt ve tescil belgesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır.
İstisna kapsamında beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır
İstisna kapsamında gelir elde eden sanatçıların bu gelirleri nedeniyle gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu bulunmamakta olup, elde edilen kazançlar toplamının 2024 yılı için geçerli tutar olan 3 milyon lirayı aşması halinde elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.
Beyanname verilmesi halinde giderler ve indirimler
Yıllık beyanname verilmesi durumunda, Gelir Vergisi Kanunun 68’inci maddesinde sayılan mesleki kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olarak yapılan giderler, yıllık beyanname üzerinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca, şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, sponsorluk harcamaları, engellilik indirimi gibi indirimlerle bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür.
Sanatçıların izaha davet edilmesi
2024 yılı gelir vergisi beyannamesi verilmediği ve tahsil edilen gelirlerle beyannamenin karşılaştırma imkanı olmadığı için, Bakanlığın yapmış olduğu çalışmanın 2023 ve önceki dönemleri kapsadığını kabul etmek gerekir. Bu kapsamda izaha davet edilecek sanatçıların kendileri, yakınları veya menajerleri üzerinden yaptıkları tahsilatları izah edememeleri halinde bunların vergi incelemesine sevk edileceklerini hatırlatmış olalım. 2024 yılında da benzeri şekilde gelir elde eden sanatçıların bu gelirlerini 2025 Mart ayında Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri vergi inceleme riskini ortadan kaldıracaktır.