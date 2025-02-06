Sanatçılar Maliye'nin radarına takıldı

Değerli okurlar kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hemen her alan­daki sektör ve meslekleri inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu, söz ko­nusu kişi ve ajansların vergi beyanları, ban­ka hesap hareketleri, dijital platformlar­daki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançlarının detaylı olarak tarandığı, ilk aşamada 150 sanatçı ve ajansın riskli bu­lunduğu belirtilmiştir. Bu vesile ile sanat­çılarda vergileme esaslarının neler olduğu, gelir vergisi istisnası ile bu istisnanın ver­gisel etkilerini hatırlatmış olalım.

Sanatçıların faaliyeti serbest meslek faaliyetidir

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden zi­yade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bil­giye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahi­yette olmayan işlerin işverene tabi olma­dan şahsi sorumluluk altında kendi adına yapılmasıdır. Sanatçıların faaliyetlerini kendi nam ve hesaplarına mutad meslek olarak icra etmeleri halinde bunların el­de ettikleri kazanç serbest meslek kazan­cı olarak değerlendirilerek vergilendirilir.

Sanatçıların vergiden istisna kazançları

Gelir Vergisi Kanunun 18. Maddesinde yazılı telif hakkı niteliğindeki kazançla­rı elde eden sanatçıların 2024 yılında el­de ettikleri kazançların 3 milyon lirası ge­lir vergisinden istisna edilmiş olup, bu is­tisna sanatçılara yapılan ödemelerde %17 oranında stopaj yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için maddede belirtilen eserlerden kayıt ve tescili zorunlu olanla­rın kayıt ve tescil ettirilmesi gerekmekte, bunun dışında kalanlarda ise kayıt ve tescil şartı aranılmamaktadır. Kayıt ve tescil bel­gesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’na başvuru yapılmalıdır.

İstisna kapsamında beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır

İstisna kapsamında gelir elde eden sa­natçıların bu gelirleri nedeniyle gelir ver­gisi beyannamesi verme zorunluluğu bu­lunmamakta olup, elde edilen kazançlar toplamının 2024 yılı için geçerli tutar olan 3 milyon lirayı aşması halinde elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi be­yannamesi ile beyan edilecektir.

Beyanname verilmesi halinde giderler ve indirimler

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, Gelir Vergisi Kanunun 68’inci maddesin­de sayılan mesleki kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olarak yapılan giderler, yıllık beyanname üzerinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca, şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, sponsorluk harcamaları, engellilik indirimi gibi indi­rimlerle bağış ve yardımlar gibi bazı harca­maların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür.

Sanatçıların izaha davet edilmesi

2024 yılı gelir vergisi beyannamesi ve­rilmediği ve tahsil edilen gelirlerle beyan­namenin karşılaştırma imkanı olmadığı için, Bakanlığın yapmış olduğu çalışmanın 2023 ve önceki dönemleri kapsadığını ka­bul etmek gerekir. Bu kapsamda izaha da­vet edilecek sanatçıların kendileri, yakın­ları veya menajerleri üzerinden yaptıkları tahsilatları izah edememeleri halinde bun­ların vergi incelemesine sevk edilecekleri­ni hatırlatmış olalım. 2024 yılında da ben­zeri şekilde gelir elde eden sanatçıların bu gelirlerini 2025 Mart ayında Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri vergi ince­leme riskini ortadan kaldıracaktır.