Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'nin sayısına değil niteliğine odaklanalım
Onlarca yıldır eksikliğini hissettiğimiz:
“Nitelikli işgücü…
Kazanan, kazandıran, verimli işgücü…”
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Onlarca yıldır eksikliğini hissettiğimiz:
“Nitelikli meslek liseleri…
Nitelikli üniversiteler…”
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Onlarca yıldır fazlalığımız:
“Niteliksiz okullar; niteliksiz mezunlar ve sonucunda tüketim ekonomisi…”
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Şimdi de Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuruyoruz… İlk kez geçtiğimiz yıl DÜNYA’da duyurmuştuk…
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2000’li yılların başları…
“Dünyanın 100 entelektüeli” listelerinin ilk sıralarında yer alan Prof. Umberto Eco, bir röportajında şöyle diyor:
“Üniversitelerin uzun soluklu eğitim süreci, günümüz toplumunun daha eğitimli insanlara ihtiyacı olmasından kaynaklanmıyor…
İnsanların, çok daha etkili ve hızlı şekilde eğitilmeleri mümkündür…
Çok önemli bir bilgisayar şirketi, üniversite mezunu olmayan birisini alıp ona 6 ay içinde bilgisayar dilini öğretebilir…”
Binlerce ziraat mühendisine sahipken;
Tarım ve hayvancılıkta bu noktaya gelmişsek…
Binlerce eczacıya, farmakoloğa, kimyagere sahipken;
İlaç ithalatında rekorlara doymuyorsak…
VELHASIL
Binlerce maden mühendisine, on binlerce hukukçuya, milyonlarca iktisatçı/ekonomiste sahipken…
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Enflasyondan alım gücüne, yüksek faizlerden yüksek açıklara makro sorunlardan kurtulmak için, üretim ekonomisini geliştirme zorunluluğumuz bulunuyor…
Üretim ekonomisi için ise gençlerimize, bugüne kadarki uygulamaların aksine, nitelikli eğitim vermemiz gerekiyor…
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Hiç olmazsa, Sanayi ve Teknoloji Kolejleri’nde niceliğe değil; niteliğe, bilime, gençlerin yeteneklerini geliştirmeye, dolayısıyla ülkenin geleceğine odaklanalım…