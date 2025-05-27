Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'nin sayısına değil niteliğine odaklanalım

Onlarca yıldır eksikliğini hissettiğimiz:

“Nitelikli işgücü…

Kazanan, kazandıran, verimli işgücü…”

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Onlarca yıldır eksikliğini hissettiğimiz:

“Nitelikli meslek liseleri…

Nitelikli üniversiteler…”

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Onlarca yıldır fazlalığımız:

“Niteliksiz okullar; niteliksiz mezunlar ve sonucunda tüketim ekonomisi…”

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Şimdi de Sanayi ve Teknoloji Kolejleri ku­ruyoruz… İlk kez geçtiğimiz yıl DÜNYA’da duyurmuştuk…

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2000’li yılların başları…

“Dünyanın 100 entelektüeli” listelerinin ilk sıralarında yer alan Prof. Umberto Eco, bir röportajında şöyle diyor:

“Üniversitelerin uzun soluklu eğitim sü­reci, günümüz toplumunun daha eğitimli insanlara ihtiyacı olmasından kaynaklan­mıyor…

İnsanların, çok daha etkili ve hızlı şekilde eğitilmeleri mümkündür…

Çok önemli bir bilgisayar şirketi, üniver­site mezunu olmayan birisini alıp ona 6 ay içinde bilgisayar dilini öğretebilir…”

Binlerce ziraat mühendisine sahipken;

Tarım ve hayvancılıkta bu noktaya gel­mişsek…

Binlerce eczacıya, farmakoloğa, kimyage­re sahipken;

İlaç ithalatında rekorlara doymuyorsak…

VELHASIL

Binlerce maden mühendisine, on binler­ce hukukçuya, milyonlarca iktisatçı/ekono­miste sahipken…

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Enflasyondan alım gücüne, yüksek faiz­lerden yüksek açıklara makro sorunlardan kurtulmak için, üretim ekonomisini geliş­tirme zorunluluğumuz bulunuyor…

Üretim ekonomisi için ise gençlerimize, bugüne kadarki uygulamaların aksine, nitelikli eğitim vermemiz gerekiyor…

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Hiç olmazsa, Sanayi ve Teknoloji Kolejle­ri’nde niceliğe değil; niteliğe, bilime, gençle­rin yeteneklerini geliştirmeye, dolayısıyla ülkenin geleceğine odaklanalım…