Sanayide canlanma ağırlıkla üç sektörden
Sanayi üretimi mayısta önceki aya göre yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 arttı. Aylık artışın yüzde 2,9, yıllık artışın yüzde 4,2’lik kısmı endekste en büyük paya sahip imalat sanayi sektöründen geldi. İmalat alt sektörlerinden diğer ulaşım araçları, bilgisayar ve fabrikasyon metal ürünlerindeki yüksek artışlar hem imalat hem genel sanayi endeksini yükseltti.
Sanayi üretiminde iç ve dış siyasal ve ekonomik belirsizliklerin damgasını vurduğu nisanda yaşanan kan kaybı mayıs ayında yerini canlanmaya bıraktı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre toplam sanayi üretimi, mayısta önceki aya göre yüzde 3,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,9 artış kaydetti. Bu arada, tüm dünyada ekonomik güvende büyük kırılmanın yaşandığı nisanda aylık yüzde 3,1 olarak açıklanan üretim düşüşü yüzde 3,2’ye revize edildi. Bu yıl aylık bazda ocakta yüzde 2,4 ve şubatta yüzde 1,7 düşüş kaydeden sanayi üretimi, martta ise yüzde 3,4 artmıştı. Ancak 19 Mart operasyonları ile başlayıp devam eden siyasi gerilim ve küresel alanda nisan başından bu yana süren küresel ticaret savaşlarının özellikle döviz ve faizde olmak üzere ekonomilerde yol açtığı türbülansların sanayi üretimine olumsuz etkisi nisan ayına yansımıştı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre ise sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında artış gösterdi.
Artış, imalattan geldi
Mayısta sanayi üretimindeki canlanmada imalat sanayiinin performansı etkili oldu. Toplam sanayi üretim endeksinde en büyük paya sahip olan imalat sanayi sektörünün üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre, mayısta aylık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi ve toplam sanayi üretimindeki aylık artışın yüzde 2,9’luk bölümü bu sektörden kaynaklandı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre ise imalat sanayii üretimi yıllık bazda yüzde 4,6 artış kaydetti ve bu da toplam sanayi üretimindeki yıllık artışa 4,2 yüzde puan olarak yansıdı.
Mayısta diğer ana sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığı üretimi aylık bazda yüzde 5,3 artışın toplam sanayi üretimine etkisi, endeksteki ağırlığıyla orantılı olarak 0,3 puanda kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksinde ise aylık bazda değişim yaşanmadı. Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki yüzde 10 artış toplamdakine 0,5 puan; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründeki yüzde 4,7’lik artış da 0,3 puan katkı yaptı.
Artışı üç “alt” sektör omuzladı
Mayısta imalat sanayiinin üretim artışında ise özellikle üç alt sektörü öne çıktı. Diğer ulaşım araçları alt sektöründe önceki aya göre kaydedilen yüzde 23,8’lik üretim artışı imalat sanayii üretimindeki değişime 0,9 puan olarak yansıdı. Buna göre imalattaki aylık artışın neredeyse üçte birlik bölümü bu alt sektörden geldi. Aylık bazda yüzde 27,9’la en yüksek artışın yaşandığı bilgisayar da imalat sanayii üretimindeki aylık değişime 0,6 puan katkı yaptı. Aylık bazda yüzde 6,8 üretim artışı kaydeden diğer metalik olmayan mineraller ile üretimi yüzde 6,5 artan fabrikasyon metal ürünlerinin sektörel değişime 0,5’er puan pozitif katkı yaptığı belirlendi. Üretimi aylık bazda yüzde 12,8 artan tütün ve yüzde 11,5 artan derinin pozitif katkısı 0,1’er puan olurken, diğer alt sektörlerde üretim performansı ve toplama katkısı düşük kaldı. Bunlardan gıda, içecek, ağaç, kâğıt, rafine petrol ürünleri, temel eczacılık ve ana metal sanayiinde üretim aylık bazda düşüş kaydetti ve genel endeksi aşağı çekti.
Yıllık artışta gıda ve bilgisayar
İmalat sanayii ve dolayısıyla toplam sanayi üretimindeki yıllık artışa en büyük katkı da üç alt sektörden geldi. Mayıstaki aylık düşüşe rağmen üretimi yıllık bazda yüzde 5,7 artan gıda alt sektörü, endeksteki ağırlığına bağlı olarak imalat endeksindeki yıllık değişime 0,7 puan pozitif katkı yaptı. Üretimi yıllık bazda yüzde 32,7 artan bilgisayar ile yüzde 9,4 artan diğer metalik olmayan mineral ürünler de endeksteki daha düşük ağırlıkları dolayısıyla 0,7’şer puanla, gıda ile aynı oranda katkı sağladı. Yıllık değişime pozitif katkıda bu alt sektörleri 0,6 puanla makine ve ekipmanların kurulum ve onarımı, 0,4’er puanla diğer ulaşım araçları ve rafine petrol ürünleri, 0,3 puanla motorlu kara taşıtları izledi.
Buna karşılık üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 düşen giyim eşyası, yıllık endeksi 0,5 puan aşağı çekti. Ayrıca tekstil ile makine ve ekipman alt sektörleri de yıllık değişime eksi (-) 0,3’er puan negatif etki yaptı. Diğer alt sektörlerde ise üretim performansının yatay seyirde olduğu gözlendi.
Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genele yayılan iyileşme görüldüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz" ifadesini kullandı. Şimşek, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: "Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."
Yüksek teknoloji üretimi ivmelendi
Sanayi üretim göstergeleri içinde yüksek teknoloji üretimindeki hızlanma dikkati çekti. Aylık bazda düşük teknolojili ürünler üretimi yüzde 1,1, orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 2,3, orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3,4 artarken, yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25,3 artış gösterdi. İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3,2’lik artışın yüzde 1,2’lik kısmı yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandı. Yıllık bazda da düşük teknolojili ürünler üretimi yüzde 0,6, orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 7,3, orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 2,1 artarken, yüksek teknolojili ürün üretimindeki artış yüzde 30,6’ya ulaştı. İmalat sanayi üretiminde yüzde 4,6 olan yıllık artışın en büyük kısmı (yüzde 2,3) orta-düşük teknolojiden gelmekle birlikte yüksek teknoloji de yüzde 1,5’lik katkı ile ikinci sırada yer aldı.