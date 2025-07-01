Sanayide de, tarımda da “doğru veri” eksiğimiz var… “Doğru veri” eksiğimizi kapatmak, yeterli mi?
Dün vurgulamıştım, tarımda envanter için sayım başlıyor…
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İhtiyaca göre üretememenin sonucu olan “yüksek ithalat” veya “atıl kapasite/ israf” ile;
bunun sonucu olan “yüksek döviz ihtiyacı ve fiyatı” ile;
bunun sonucu olan “enflasyon” ile;
bunun sonucu olan “yüksek faiz” ile;
bunun sonucu olan “ekonomik durgunluk” ile mücadele ediyoruz…
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Ama…
On yıllardır, “envanter” ve “doğru veri” eksiği sayesinde, üretimdeki (fazla mı, eksik mi, verimsiz mi vb?) sorunu tam olarak göremiyoruz…
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Ve…
Sorunu “tam olarak” ortaya koyamadığımız için:
Çözüm/mücadele için, gerçekçi politikalar üretemiyor, kendimizi kısır döngüde buluyoruz...
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Örneğin:
Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?
Yüksek kayıtdışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…
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Örneğin:
Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?
Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?
Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…
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Örneğin:
Ne kadar makine üretiyoruz?
Yabancıdan aldığımız ne kadar makineyi, araç, gereci “yerli markaya çeviriyoruz?”(!)
Maalesef, bilmiyoruz…
VELHASIL
Bilmediğimiz için de eksiklerimizi tamamlayamıyoruz;
Ve/veya arz fazlası verecek şekilde üretim yapıyoruz;
Ve/veya eksiklerimizi kapatabileceğimiz “milli sermaye” ile atıl kapasiteler yaratıyoruz…
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Dün, yıllardır yapılamayan tarım sayımının, bu yıl yapılacağını yazmıştım…
Gazetemizin okuru Ziraat Mühendisi Muammer Koloğlu sormuş:
“Sayım veya doğru envanter veya doğru veri, üretim için yeterli mi?”
(Büyük adım ama tabi ki yeterli değil… Yarınki yazımın konusu olsun)