Sanayide de, tarımda da “doğru veri” eksiğimiz var… “Doğru veri” eksiğimizi kapatmak, yeterli mi?

Dün vurgulamıştım, tarımda envanter için sayım başlıyor…

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İhtiyaca göre üretememenin sonucu olan “yüksek ithalat” veya “atıl kapasite/ israf” ile;

bunun sonucu olan “yüksek döviz ihtiya­cı ve fiyatı” ile;

bunun sonucu olan “enflasyon” ile;

bunun sonucu olan “yüksek faiz” ile;

bunun sonucu olan “ekonomik durgun­luk” ile mücadele ediyoruz…

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Ama…

On yıllardır, “envanter” ve “doğru veri” eksiği sayesinde, üretimdeki (fazla mı, ek­sik mi, verimsiz mi vb?) sorunu tam olarak göremiyoruz…

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Ve…

Sorunu “tam olarak” ortaya koyamadığı­mız için:

Çözüm/mücadele için, gerçekçi politi­kalar üretemiyor, kendimizi kısır döngüde buluyoruz...

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Örneğin:

Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?

Yüksek kayıtdışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

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Örneğin:

Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?

Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?

Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

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Örneğin:

Ne kadar makine üretiyoruz?

Yabancıdan aldığımız ne kadar maki­neyi, araç, gereci “yerli markaya çeviriyo­ruz?”(!)

Maalesef, bilmiyoruz…

VELHASIL

Bilmediğimiz için de eksiklerimizi tamamla­yamıyoruz;

Ve/veya arz fazlası verecek şekilde üretim ya­pıyoruz;

Ve/veya eksiklerimizi kapatabileceğimiz “milli sermaye” ile atıl kapasiteler yaratıyoruz…

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Dün, yıllardır yapılamayan tarım sayımının, bu yıl yapılacağını yazmıştım…

Gazetemizin okuru Ziraat Mühendisi Muam­mer Koloğlu sormuş:

“Sayım veya doğru envanter veya doğru veri, üretim için yeterli mi?”

(Büyük adım ama tabi ki yeterli değil… Ya­rınki yazımın konusu olsun)