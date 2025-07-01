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  4. Sanayide de, tarımda da “doğru veri” eksiğimiz var… “Doğru veri” eksiğimizi kapatmak, yeterli mi?

Sanayide de, tarımda da “doğru veri” eksiğimiz var… “Doğru veri” eksiğimizi kapatmak, yeterli mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dün vurgulamıştım, tarımda envanter için sayım başlıyor…

***

İhtiyaca göre üretememenin sonucu olan “yüksek ithalat” veya “atıl kapasite/ israf” ile;

bunun sonucu olan “yüksek döviz ihtiya­cı ve fiyatı” ile;

bunun sonucu olan “enflasyon” ile;

bunun sonucu olan “yüksek faiz” ile;

bunun sonucu olan “ekonomik durgun­luk” ile mücadele ediyoruz…

***

Ama…

On yıllardır, “envanter” ve “doğru veri” eksiği sayesinde, üretimdeki (fazla mı, ek­sik mi, verimsiz mi vb?) sorunu tam olarak göremiyoruz…

***

Ve…

Sorunu “tam olarak” ortaya koyamadığı­mız için:

Çözüm/mücadele için, gerçekçi politi­kalar üretemiyor, kendimizi kısır döngüde buluyoruz...

***

Örneğin:

Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?

Yüksek kayıtdışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

***

Örneğin:

Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?

Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?

Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

***

Örneğin:

Ne kadar makine üretiyoruz?

Yabancıdan aldığımız ne kadar maki­neyi, araç, gereci “yerli markaya çeviriyo­ruz?”(!)

Maalesef, bilmiyoruz…

VELHASIL

Bilmediğimiz için de eksiklerimizi tamamla­yamıyoruz;

Ve/veya arz fazlası verecek şekilde üretim ya­pıyoruz;

Ve/veya eksiklerimizi kapatabileceğimiz “milli sermaye” ile atıl kapasiteler yaratıyoruz…

***

Dün, yıllardır yapılamayan tarım sayımının, bu yıl yapılacağını yazmıştım…

Gazetemizin okuru Ziraat Mühendisi Muam­mer Koloğlu sormuş:

“Sayım veya doğru envanter veya doğru veri, üretim için yeterli mi?”

(Büyük adım ama tabi ki yeterli değil… Ya­rınki yazımın konusu olsun)

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