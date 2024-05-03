Sanayide yeşil dönüşüm için plastikte yenilikçi teknolojiler

Sürdürülebilirlik için Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 küresel amaçtan biri olan “Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” ülkeleri, yerel yönetimleri, özel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını “dayanıklı altyapılar kurmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek” için çalışmaya davet ediyor. Sanayide yeşil dönüşümde en önemli adımlardan biri plastiklerde geri dönüşümün sağlanması için yenilikçi fikirler üretebilmek.

Plastik her yerde, döngüsel plastiklere geçişi hızlandırma zamanı

Plastik poşetlerin geçmişi çok da uzaklarda değil, diyor Arda Öztaşkın “İklim Değil İnsanlık Krizi” kitabında. “İnsanlık yüzyıllardır onunla yaşıyor gibi ama aslında plastik poşetin patenti 1965 yılında alındı.

Plastik poşetlerin babası, İsveçli bilim insanı Sten Gustaf Thulin, alışverişte kese kâğıdı yerine insanların tekrar tekrar kullanabileceği sağlam ve hafif poşetleri hayal etti. Aslında amacı çevreyi korumaktı. Bugün dünyada dakikada 2 milyon plastik poşet kullanıldığı ve bunların ortalama ömrünün de 12 dakika olduğu tahmin ediliyor.” Sanayide yeşil dönüşüm için plastik geri dönüşüm teknolojileri ve ham maddeleri nasıl kullanılıyor?

Dünyada ve Türkiye’de döngüsel plastiklere geçiş ne durumda? Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast konuğum olan PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği Başkanı Yavuz Eroğlu ile konuştuk.Plastik deyince ilk akla poşetler ve pet şişeler geliyor. Ancak Yavuz Eroğlu’nun hatırlattığı gibi, plastik pekçok farklı formda bize konfor alanı sunuyor. Sağlık sektöründe serum torbaları, şırıngalar ve hatta kalp kapakçıklarında, beyaz eşya, elektronik cihazlar, otomobiller ve daha birçok ürünün içerğinde plastik var. Sunduğu avantajlarla birlikte çevreye en yaygın zararı veren de plastik. Eroğlu yenilikçi bakış ile çözümler üretmek gerektiğini belirtiyor.

Bunun için PAGÇEV’in bağlı olduğu Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı meslek liselerinde 2000’den fazla “geri dönüşüm ve atık yönetimi teknisyeni” yetiştiriyor. PAGÇEV manifestosunda 6 madde var. 1. Döngüsel plastiklere geçişi hızlandırmak. 2. Yeşil badanalamayla mücadelede şeffaflığa öncelik vermek. 3. Küresel bir ekonomide rekabet 4.Yatırımları ve sürdürülebilir finansmanı güçlendirmek. 5. Gelecek politikalar için bilime dayalı çözümleri teşvik etmek. 6. Plastik sektörü için stratejik hedefleri, kritik ürünleri ve teknolojileri belirlemek.

Uluslararası plastik sanayicileri yeşil çözümler için buluşuyor

PAGÇEV işbirliği ile RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Ham Maddeleri Fuarı 2-4 Mayıs tarihlerinde TÜYAP İstanbul’da gerçekleşiyor. Plastik geri dönüşüm ham madde ve teknoloji firmaları ve sektör profesyonelleri ilk kez bir araya geliyor. Gezegenimizin ve sektörün geleceği, değerli konuşmacıların olduğu paneller ve Geri Dönüşüm Konferanı ile değerlendirilecek. Değer yaratan firmalar Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri kapsamında ödüllendirilecek.

Uluslararası fuarda birçok ülkeden katılımcılar yeşil dönüşüm için buluşuyor. Almanya, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç, İsveç, Tayland, Yunanistan, Polonya, Mısır, Malezya, Belçika, Yemen, İrlanda’dan ziyaretçiler bekleniyor. Ücretsiz davetiye, fuar ve panel programı için web sitesini inceleyebilirsiniz. “Plastikle olmak ya da olmamak.” Aslında bütün meselemiz, o serum torbasını ve şırıngayı yenilikçi yeşil ham maddelerle ve teknolojilerle üretebilmek.