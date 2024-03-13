Savaş çanları mı çalıyor?

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı NATO’nun üye sayısı resmen 32’ye çıktı. Brüksel’de katılım töreni düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un katıldığı NATO karargâhındaki törende yeni üye İsveç bayrağı göndere çekildi.

Diğer NATO müttefik ülke bayraklarının yanında son üye İsveç’in bayrağı da dalgalanıyor artık…

Avrupa Birliği ülkelerinin de kabul ettiği İsveç’in bayrağı Brüksel’de NATO semalarında sallanırken, diğer yandan AB Komisyonu “Yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi” hazırlıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savunma sanayi ve teknoloji tabanını güçlendirmeleri, üretimi artırmaları gerektiğini dile getirdi.

“Avrupa savunma sanayini güçlendirmenin zamanı geldi” başlıklı bir yazı kaleme alan Borrell, Ukrayna örneğinden hareketle, savunma sanayi ve teknoloji tabanının güçlendirilmesi, stokları tamamlamak ve olası yeni tehditlerle yüzleşmek için savunma sanayisini güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Gergin bir jeopolitik ortamın ortaya çıktığına dikkat çeken Yüksek Temsilci Borrell, Rusya-Ukrayna savaşının, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması konusundaki acil durumu ortaya koyduğunu belirtti.

Borrell, “İki yıl süren yüksek yoğunluklu savaşın ardından mevcut stoklar tükendi ve çatışma stok savaşından üretim savaşına dönüştü. Avrupa savunma sanayinin savaşın başlangıcından bu yana üretim kapasitesini yüzde 50 artırdı. Bugün bu alanda sipariş ve finansman eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Savunma sanayi sektörünü geliştirmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

Avrupa savunma sanayisinin günümüzde AB ihtiyacının ancak yüzde 40’ını karşıladığını bu nedenle ordularının kullandıkları silah ve teçhizatın çoğunu ithal ettiklerini ifade eden Borrell, “Savaşın başlaması (24 Şubat 2022) ile Haziran 2023 arasında AB üyesi ülkelerin savunma alımlarının yüzde 78’i AB dışından yapıldı. Aynı zamanda Avrupa savunma sanayi, üretiminin yüzde 40 ile 50’sini AB dışı ülkelere ihraç ediyor. Avrupa’daki savunma sanayisini güçlendirmek istiyorsak, üye ülkelerin birlikte çalışması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Yıllık ciro 70 milyar euro

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa savunma sanayisinin yüzde 90’ının birkaç AB üye ülkesinde bulunduğunu, sektörün yıllık cirosunun 70 milyar euro olduğunu ve 500 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

AB bütçesinden 2027 yılında kadar 1.5 milyar euro savunma sanayisini desteklemek için tahsis edeceklerini hatırlatan AB Yüksek Temsilci Borrell, AB ülkelerinin savunma planlamalarını ve satın almalarını yeterince koordine edemediklerine de dikkat çekti.

Borrell, “Yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ile 2030 yılında ortak alımların payının yüzde 40 olmasını hedefliyoruz” görüşünü kaleme aldı.

Bir yandan NATO müttefiklerinin sayısını arttıran Batı, diğer yandan savunma sanayisini güçlendirmek peşinde…

Zorunlu askerlik gündemde

Alman Hava Kuvvetleri subayları arasında geçen “Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya olası teslimatları” hakkında yapılan WebEx görüşmelerinde yayınlanan ses kayıtlarının yankıları, AB içerisinde sürüyor.

Almanya’da yayınlanan siyasi analiz haber sitesi NachDenkSeiten yazarlarından Florian Warweg’in Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ses kaydının gerçekliğini ve bunun “dezenformasyon” olup olmadığı soruları yanıt bulmadı.

Almanya bu soruların cevabını ararken, bir yandan da “zorunlu askerlik hizmeti” yeniden gündeme geldi. Zorunlu askerlik hizmetinin 2011 yılının mart ayında kaldırılan Almanya’nın Savunma Bakanı Pistorius, 2025 yılına kadar zorunlu askerlik hizmeti konusunda hükümettin bir karar vermesini istiyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) verilerine göre, Avrupa’da silah ithalatı 2019-2023 yılları arasında bir önceki döneme kıyasla yüzde 94 arttı.

Bütün bu gelişmeler, başta Almanya olmak üzere “Avrupa bir savaşın eşiğine mi geldi?” sorusunu gündeme getiriyor…