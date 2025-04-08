Savaş meydanı

Öyle bir hafta geçirdik ki bakırından altı­nına, petrolünden hissesine, dünya âlem büyüyememe korkusunu fiyatladı. Hisse se­netlerinden çıkan paranın güvenli liman di­yerek tahvillere gittiğini artık herkes görmüş­tür. Altındaki satışın büyüklüğünü de herkes görmüştür. Ama gözden kaçtığını düşündü­ğüm önemli bir fiyatlama var…

Biliyorsunuz, büyüme dediğinizde enerji talebi hemen ka­pıyı çalar. Büyüme dediğinizde sanayi şirket­leri, madencilik şirketleri ve bu şirketlerin çı­kardıkları baz metaller ön plana çıkartılır ve parlatılır. Büyüme sorunsallaşırsa da bunun tam tersi olur. Burası bir!

İlkokul 4.sınıfta öğrenildiği üzere (en azın­dan şimdi 4.sınıfta öğretiliyor) bir kesir işle­minde alt tarafın hızlı düşmesi kesrin değe­rini yükseltirken, üstün hızlı düşmesi orantı­nın değerini düşürür. Bu da olsun iki!

Bakır altına göre daha acımasız geriledi

Şimdi bu bilgileri birleştirince bakır/altın rasyosunun ne taraf gitmesini beklerdik ge­çen hafta? Ben söyleyeyim; altının çok düş­müş olmasına rağmen bakır daha acımasız düşerek rasyoyu oldukça ciddi bir şekilde aşağı çekti. Bu rasyo ne için önemli peki?

Bu rasyo en basit söylemiyle piyasanın bü­yümeyi veya küçülmeyi ne kadar fiyatladığı­nı gösterir. Hele bir de bunun üzerine tahvil getirisini atarsanız ve hem rasyo hem tah­vil getirisi aşağı geliyorsa ciddi anlamda re­sesyon korkusu vardır denebilir. İşte geçen hafta tam da böyle bir fiyatlama yaşandı. Trump ve Bessent varsın uygulanan güm­rük vergisi politikalarının etkilerinin eko­nomiye pozitif etkisi olacağını söyleye dur­sun, piyasa tam tersini fiyatlıyor.

Hatta pi­yasa 2025 sonu için faiz indirimini de 4 tur olarak fiyatlıyor. Yani merkez bankacıları­nın ve birçok analistin söylediğinin aksi­ne fiyatlanan faiz indirimi oldukça sert. Ve ne yazık ki bunun sebebi düşecek enflasyon değil, büyüme sorunları. Merkez bankacı­larının bahsettiği gümrük vergisi kaynaklı enflasyon artışının ise esamesi okunmuyor.

Trump piyasaya ateş gibi düştü

Endişe bu kadar büyükken Trump’ın en son geçen hafta sonu gümrük vergilerinden taviz yok şeklindeki açıklaması pazartesi açı­lışta piyasaya ateş topu gibi düştü. Bu sene meşhur ‘’Mayıs’ta sat ve git’’ olayı 1 ay erken oldu.

Aslında bakarsanız bu gidişle 2025 şu meşhur kayıp yıllardan birisi olacak gibi gö­rünüyor. Çünkü bu sefer çok farklı dinamik­ler sahnede; Trump 1.0’da hazırlıksız yakala­nan diğer devletler bu sefer olacaklara hazır­lıklıydılar ve büyüklerin hepsi kendilerince karşı hamleler uyguluyorlar.

Herkesin karşı tarafa ek ticari vergiler uygulaması ticarete zarar vermekten ve fiyatları artırmaktan bir işe yarar mı bilemiyorum. Ama eğer bir gün Çin ve diğerleri ellerinde tuttukları Ameri­kan tahvillerini vadesi geldikçe yenileri ile değiştirmezler ve yavaş yavaş ABD tahville­rinden uzaklaşırlarsa bu işten kim zararlı çı­kar? Dünyanın en borçlu ülkelerinin başın­da gelen ABD’mi? yoksa aklınıza gelebilecek herhangi başka bir büyük ülke mi?

Bu açıdan baktığımızda Trump hükümeti bana göre bi­raz ateşle oynuyor ve bir kumara girmiş gibi görünüyor. Bu kumarı kaybederse bütün dün­yada ekonomik yavaşlama hüküm sürecek gi­bi duruyor. Kazanırsa bence yine yavaşlama olacak ama bu sefer diğer alternatife göre to­parlanma belki biraz daha hızlı olacak. Keşke hiç olmasaydı bazı şeyler diyor insan…

Volatilite

Hatırlanır mı bilmiyorum ama 2025 için görüşlerimizi paylaşırken ben ve tanıdığım birkaç analist, stratejist bu yılın oldukça vo­latil geçeceğini söylemiştik. Henüz ilk çeyrek bitmedi ama Pazartesi günü ABD seansı ön­cesinde 60.13 ile son 10 yılın en yüksek 3.VIX değerini gördük. Peki ne olacak bu işin sonu? VIX yukarı devam mı tamam mı?

O kadarını bilmek zor, gönül buralarda tamamdan yana ama göreceğiz. Diğer yandan VIX’te en fazla açık pozisyon 16 Nisan vadeli opsiyonlarda. Yani fiyatlama yakın vadede yapılıyor ve uzak vadelerde sürecin devamı – en azından şim­dilik – beklenmiyor. Yakın vadede de 20 sevi­yesinde opsiyonların $2.1 milyar büyüklükle yoğunlaştığını görüyorum. Açık put/call opsi­yonu oranı ise Pazartesi öğleden sonra itibarı ile 0.44, yani her 44 put opsiyonuna karşılık 100 call opsiyonu var. Oysa Cuma kapanışın­da bu oran 0.38’di.

Yani daha şimdiden net bir şekilde VIX opsiyonları yukarı yönden geri gelmeye başlıyor. Eğer bu gösterge ile birlik­te gelişirse fiyatlamalar, siz bu yazıyı okurken ABD hisse endeksleri biraz toparlanmış ola­caklar. Bakalım, görelim.