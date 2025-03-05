Savaştaki Ukrayna 24 milyon ton buğday üretirse…

2023 sayımına göre ‘37 milyon nüfuslu Ukrayna’…

Yıllardır savaşta…

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(2024 sonu itibarıyla kayıplar dışında, yaklaşık 12 milyon Ukrayna vatandaşının çeşitli ülkelerde yaşamaya başladığı tah­min ediliyor.)

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Buna rağmen:

2024 yılında 24 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirmiş Ukrayna…

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Aynı Ukrayna, savaştan önce:

10 yıllık planlama yapmış…

Üretimini sekiz yılda dört kat artırmış…

2021 yılında, 86 milyon tonluk ‘toplam tahıl (hububat/bakliyat) üretimi’ ile rekor kırmıştı…

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2021 üretiminin, 45 milyon tonunu ham olarak, 6 milyon tonunu da işleyerek ihraç etmiş; yurt içinde de 1 milyona yakın aile­ye, tarla fiyatı ile dağıtım yapmıştı…

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2024 yılı toplam tahıl üretimi mi?

Nüfustaki ciddi azalışa ve savaşa rağmen 78 milyon tona yaklaştı…

İhracat ise ‘yeni rekorla’ 53 milyon tonu aştı…

VELHASIL

Dün ihracat verileri açıklandı…

21.1 milyar dolar olan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamına göre, takvim etkisiyle (28 gün) 300 milyon dolar azalarak 20.8 milyar dolara geriledi…

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Ukrayna ile başladım yazıma…

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin, toplantıdaki, “Rekabetçiliğimizin zayıfla­masına bağlı olarak ihracata ilgi gittikçe zayıflıyor. Bu durumu ihracatımızın gele­ceği açısından bir risk olarak değerlendiri­yoruz” cümlesi, ihracatını artırmaya de­vam eden Ukrayna’yı getirdi aklıma…

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Üretimi ‘dünya talebi’ ve ‘verimlilik’ te­melinde planlıyorsanız;

Ve tabi ki o planlamaya göre çalışıyorsa­nız/çabalıyorsanız;

Savaşta da olsanız rekabet edebiliyorsu­nuz…