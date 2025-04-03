Sebze/meyve üretimindeki yıllık düşüşü “göremezsek”…
Fiyat endeksi” önemli…
Fiyatı etkileyen en önemli faktör olan “miktar endeksi” daha da önemli…
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Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?
Yüksek kayıtdışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…
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Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?
Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?
Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…
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Örneğin:
Enflasyon ile mücadele ediyoruz…
Ama…
Doğru veri eksiği sayesinde, sorunu tam olarak göremiyoruz…
Ve bu nedenle:
Çözüm/mücadele için, gerçekçi politikalar üretememiş oluyoruz…
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Örneğin:
Antalya Ticaret Borsası’nın dün açıkladığı Hal Endeksi’nin ayrıntıları dikkat çekici…
Mart ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 41.31 artmış…
Domates miktardaki düşüş ise 1 yılda yüzde 10’u bulmuş…
Aynı şekilde:
Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 53 artarken, miktarı yüzde 37 düşmüş…
Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 54 artarken, miktarı yüzde 62 düşmüş…
VELHASIL
Yüksek enflasyon sorununun çözümü için de, diğer sorunların çözümünde olduğu gibi “doğru veriye” ihtiyaç duyuluyor…
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Doğru veri:
“Etkin takibe olanak sağlar…”
“Anlama ve doğru yorumlamaya yol açar…”
“Planlamaları daha gerçekçi yaptırır…”
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Ve bu gerçekleşmeler sayesinde:
“Güven artar…”
“Yerli/yabancının doğru/sürdürülebilir yatırımına zemin hazırlar…”
“Makro istikrarı ve kalkınmayı getirir, refahı artırır…”