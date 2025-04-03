Sebze/meyve üretimindeki yıllık düşüşü “göremezsek”…

Fiyat endeksi” önemli…

Fiyatı etkileyen en önemli faktör olan “miktar endeksi” daha da önemli…

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Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?

Yüksek kayıtdışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

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Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?

Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?

Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

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Örneğin:

Enflasyon ile mücadele ediyoruz…

Ama…

Doğru veri eksiği sayesinde, sorunu tam olarak göremiyoruz…

Ve bu nedenle:

Çözüm/mücadele için, gerçekçi politika­lar üretememiş oluyoruz…

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Örneğin:

Antalya Ticaret Borsası’nın dün açıkladı­ğı Hal Endeksi’nin ayrıntıları dikkat çekici…

Mart ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 41.31 artmış…

Domates miktardaki düşüş ise 1 yılda yüz­de 10’u bulmuş…

Aynı şekilde:

Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 53 artar­ken, miktarı yüzde 37 düşmüş…

Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 54 artar­ken, miktarı yüzde 62 düşmüş…

VELHASIL

Yüksek enflasyon sorununun çözümü için de, diğer sorunların çözümünde oldu­ğu gibi “doğru veriye” ihtiyaç duyuluyor…

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Doğru veri:

“Etkin takibe olanak sağlar…”

“Anlama ve doğru yorumlamaya yol açar…”

“Planlamaları daha gerçekçi yaptırır…”

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Ve bu gerçekleşmeler sayesinde:

“Güven artar…”

“Yerli/yabancının doğru/sürdürülebilir yatırımına zemin hazırlar…”

“Makro istikrarı ve kalkınmayı getirir, refahı artırır…”