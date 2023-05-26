Seçimler sonrası piyasalar nasıl olur?

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor, tamam global konjonktürün etkisi oldukça azalmış durumda. Yabancı yatırımcının endeksteki yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirdiği bir süreçteyiz.

Bir noktadan sonra sadece pasif olarak yönetilen borsa yatırım fonları ile pozisyonların sınırlanması son günlerde yaşanan borç tavanı gibi krizlerde zarar görmemizi de etkiliyor. Ancak bu durumun ilelebet aynı şekilde sürmesi de beklenmemeli, özellikle Fed faiz artırımlarının sonlandığı noktada alternatif getiri arayışları gelişen piyasaları ön planda tutacaktır.

Son beş yılda ne faydasını gördük ki diyebilirsiniz, büyük ölçüde de haklısınız, diğer taraftan artık global sermaye piyasalarının içinde kalmaya devam ettiğimiz bir düzlemde zaman zaman daha hızlı işlem yapan ve kısa vadeli fırsatları değerlendiren fonların da girişleri söz konusu olabilir.

Tabii bunların hepsi cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında oluşacak kabineyi görmeyi ve ekonomi yönetiminin yol haritasını bizlerle yol haritasını paylaşması ile mümkün olacaktır, bunu seçim sonucundan bağımsız olarak söylüyorum. Artan kur volatilitesi ve yabancı yatırımcının TL varlık alabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağa erişiminin sorunsuz olması da diğer bir faktör.

Şu an opsiyon piyasasında göstergeler yakın vadede en falz değer kaybı beklentisinin TL üzerinde olduğuna işaret etmekte. Yani yabancı yatırımcı TL varlık almadan önce olası kur riskini de muhakkak gözeterek bir karar vermek isteyeceğinden, şartlar oluşana kadar içeride son zamanlarda olduğu gibi enflasyondan korunma amaçlı hisse senetlerine yönelen yerli yatırımcının ağırlıklı olduğu bir piyasa görebiliriz.

Özel sektör tahvillerinin getirisinin %40 seviyesine ulaştığı, kkm ve mevduat faizlerinin hızla yükseldiği bir ortamda yani kısaca risksiz getiri yukarı gelirken işler 2022’de olduğu kadar kolay olmayabilir.

Tabii orta ve uzun vadeli bakabilen yatırımcılar için kısa vadeli bu riskler portföyleri çeşitlendirmek adına büyük fırsatlar barındırıyor. Yazıyı şu sözle bağlayalım, herkesin gidişata dair aynı fikirde olduğu piyasalar nadiren o yönde hareket eder.