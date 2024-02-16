Seçimlere kadar olası senaryolar

Mart ayının sonun yapılacak olan mahalli seçimlere doğru piyasalarda yön arayışı devam ediyor. Burada büyük ölçüde belirli olan, son aylarda üzerinde ısrarla durulduğu gibi dolar kurunda ani bir harekete izin verilmemesi.

Yani dışarıda dolar endeksi 200 günlük ortalama üzerine çıkmış ya da Fed geç faiz indirecekmiş gibi konulara tamamen kulak tıkayarak, günlük binde bir civarı bir tempoda yükseliş ana senaryo. Enflasyon raporunda TCMB Başkanı tarafından da üstü kapalı biçimde dile getirildiği gibi gerektiği zaman gerektiği kadar likidite bu yönde sağlanıyor ve bunun için de ihracatçılardan sağlanan kaynak kullanılıyor.

Burada tabii ki bu hareketin iyiliğini kötülüğünü ya da orta uzun vadede nasıl bir sorun yaratabileceğine değil, kısa-orta vadeli olası gerçekleşmelere odaklanıyorum. Seçimlerden sonra özellikle kamu tarafından yönetilen yönlendirilen fiyatlarda bir güncelleme yılsonu için %36 olarak yinelenen hedef için yukarı yönde riskleri ciddi şekilde artıracaktır.

Hedef korunacaksa ek sıkılaştırma şart, yok mevcut oranı korumak yeterince sıkılaştırmadır denecekse de piyasanın %50 civarı bir yılsonu enflasyon gerçekleşmesi ile çalışıp fiyatlamalarını ona göre yapmasını beklerim. %50 ve üzerin oranların telaffuz edildiği mevduat, yatırımcı için yeterince cazip midir?

Burada anahtar kelimenin TÜİK tarafından literatüre dahil edilen gerçekleşen değil hissedilen enflasyon olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, benim tüketim sepetimde yer alan ürünler açıklanan enflasyon oranı ya da bankanın bana sunduğu mevduat oranından düşükse tasarrufa bırak tüketime bak eğilimi devam eder. Zaten dikkat edilecek olursa perakende satış verileri, AVM ciroları ve diğer iç talebi ölçen veriler yeniden bir canlanmaya işaret ediyor.

Belki de başta Almanya olmak üzere, ihracat pazarlarımızda toparlanma başka bahara kaldığı için toplamda büyüme belirli bir seviyenin altına inmesin diye bu yol güdülüyor. Sebeplerinden bağımsız olarak sonuç değişmiyor, bu politika ile enflasyon hedefi çok zor, enflasyonu hedeflenen seviyeye indirecek faiz ile de büyüme. Her seçim bir vazgeçişi içerir.