Seçmen 2024’te iktidarlara 'yeter' dedi
Savaşların ve ekonomik krizlerin gölgesinde geçen 2024 yılında dünyada rekor bir seçim yılı yaşandı. Dünyada 4,1 milyar insan sandık başına gitti. Bu sayı dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil ediyor. Seçmen 2024 yılında yapılan seçimlerde iktidarlara “yeter artık” dedi.
Bütün dünyada 2024 yılı “süper seçim yılı” olarak tarihe geçti. Dünyada 4,1 milyar seçmenin sandık başına gittiği 2024 yılında iktidarlar koltuklarını koruyamadı.
Harvard Üniversitesi’nden siyaset bilimci Steven Levitsky, pandeminin başladığı 2020’den beri batı demokrasilerindeki 54 seçimden 40’ında iktidarların koltuklarını kaybettiğine dikkati çekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan seçimlerde Demokratların adayı Donald Trump, bir dönem aradan sonra ikinci kez başkan seçildi. Rusya’da, İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, Belçika’da yapılan seçimlerin sonuçları herkesi şaşırttı.
Avrupa Birliği ülkelerinde ulusal seçimlerin yanı sıra, 6-9 Haziran 2024 günleri arasında AB’ye üye 27 ülkede Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 400 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti.
Her biri ayrı özel öneme sahip olacak bu ulusal seçimler, Avrupa’nın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Avrupa’da, 6’sı AB üyesi ülkeler olmak üzere, en az 12 devlet ve hükümet başkanı, bu yıl sandıkta sınav verdi. Avrupa’da 2024 yılında başkanlık, yasama ve yerel olmak üzere pek çok seçim yapıldı.
AB üyesi 27 ülkede 400 milyon seçmen oy kullandı
Tüm dünyada en büyük “uluslar üstü seçim” olarak değerlendirilen Avrupa Parlamentosu seçimleri haziran ayında yapıldı. AB’li seçmen, beş yıl boyunca yasama görevini üstlenecek 720 AP milletvekilini üyesini seçmek üzere 6 Haziran Perşembe gününden 9 Haziran Pazar gününe kadar 27 üye ülkede sandık başına gitti.
Seçim kuralları ülkeden ülkeye değişirken, her ülkenin kendi gündemi ve öncelikleri de farklılık gösteriyor. Seçimlerde gözlenen en büyük sonuç, aşırı sağ ve popülist partilerin AP’de sandalye sayılarını arttırması oldu.
AP’de seçim sonuçlarına göre Hıristiyan Demokratlar (EPP) 184 sandalye, Sosyal Demokratlar (S&D) 139 sandalye, Liberaller (Renew Europe) 80 sandalye, Avrupa Muhafazakâr ve Reformistler (ECR) 73 sandalye, Kimlik ve Demokrasi (ID) 58 sandalye, Yeşiller (Greens) 52 sandalye, Bağımsızlar (NI) 45 sandalye, Sol Partiler (The Left) 36 sandalye ve bağımsız milletvekilleri 53 sandalye elde etti.
Hıristiyan Demokratlar Grubu (EPP), Sosyal Demokratlar Grubu (S&D) ve Liberaller Grubu (Renew Europe) 720 sandalyeli AP’de 403 milletvekili ile çoğunluğu oluşturuyor.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk kez milletvekili sayısı 705’ten 720 sandalyeye çıkartıldı. Her ülkenin nüfus oranına göre milletvekili çıkarttığı AP seçimlerinde nüfuslarına göre en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya’dan oluşuyor. Romanya 33, Hollanda 31, Belçika 22, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, İsveç ve Çekya 21’er, Avusturya 20, Bulgaristan 17, Slovakya, Danimarka ve Finlandiya 15’er, İrlanda 14, Hırvatistan 12, Litvanya 11, Letonya ve Slovenya 9’ar, Estonya 7, Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 6’şar milletvekili ile AP’de temsil ediliyor.
AB ülkelerinde seçimler…
Avrupa Parlamentosu (AP) ile aynı yıl seçimlerin yapıldığı Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotif ülkelerinde yapılan seçimleri yarına bırakacak olursak, diğer ülkelerde yapılan seçimlerde yeni yönetimler işbaşına geldi.
Finlandiya:
Dünya’da 2024 yılının ilk seçimi Finlandiya’da 28 Ocak Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Anayasa’nın cumhurbaşkanının görev süresini iki dönemle sınırladığı ülkede, 2012'den bu yana görevden bulunan cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün yerine gelecek isim belirlendi.
Eski Başbakan Alexander Stubb (merkez sağ, EPP) çevreci Pekka Haavisto’nun (Yeşiller/ALE) önünde favori olarak girdiği ikinci turu 11 Şubat Pazar günü yapılan seçimlerden galip çıktı. Görev süresi 6 yıl olan 56 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un önümüzdeki 12 yıl boyunca Finlandiya’yı yönetmesi bekleniyor.
Portekiz:
Seçim maratonunu 10 Mart’ta Portekiz izledi. Başlangıçta Ekim 2026 için planlanan yasama seçimleri, 2015’ten bu yana ülkeyi yöneten sosyalist Başbakan Antonio Costa'nın Kasım 2023'teki istifasının ardından 10 Mart Pazar günü yapıldı.
Costa hükümetinin, lityum arama ve hidrojen üretimi imtiyazlarının verilmesiyle bağlantılı olarak yolsuzluk soruşturmasında yer alması, hükümetin düşmesine ve erken seçim ilanına yol açtı. Sosyalist Parti (S&D) ile Sosyal Demokrat Parti (EPP) başa baş durumdayken, aşırı sağcı Chega (ID) ülkedeki üçüncü siyasi güç oldu.
Slovakya:
Slovakya halkı, popülist lider Robert Fico’nun Başbakan seçildiği Eylül 2023 seçimlerinin ardından bu sefer başkanlık seçimi için sandığa gitti. Seçmen, 23 Mart ve 6 Nisan’da yapılan iki aşamalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, popülist çizgiye devam edip etmeyeceğine karar vermek için sandık başına gitti.
Mevcut Avrupa yanlısı, İlerici Slovakya partisi mensubu Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, bir daha aday olmayacağını açıkladı. Seçimlerde, Slovak Parlamentosu başkanı ve Başbakan Robert Fico (SMER-SD) liderliğindeki hükümet koalisyonuna ait bir oluşum olan Hlas-SD'nin lideri Peter Pellegrini’nin adı favori olarak ön plana çıktı. Slovakya’da 49 yaşındaki Pellegrini, 15 Haziran’da yeni Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.
Malta:
Malta’da Nisan ayında yapılan seçimlerde, 2019’dan bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı George Vella'nın yerine yeni cumhurbaşkanı seçildi. Ancak Malta Anayasası cumhurbaşkanının “Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından dolaylı oyla seçilmesini” öngördüğünden seçmenler sandık başına çağrılmadı.
Malta Temsilciler Meclisi 27 Mart’ta yapılan oylamada, oybirliği ile İşçi Partili Myriam Spiteri Debono’yu Cumhurbaşkanı seçti. Malta’nın 11. Cumhurbaşkanı olan Debono daha önce de Temsilciler Meclisi Sözcüsü olarak görev yaptı.