Sene sonu özeti

O kadar dolu geçti ki 2023. Pandemi sonrası sarsılan sektör, ekonomik bozulmanın etkisiyle yükselen döviz, otomobilin tekrar yatırım aracına dönüşmesi, şapkadan tavşan çıkartmaya yönelik 6 ay 6000 km limitleri, boya koruma satmadan otomobil teslim etmeyen bayiler, otomobil saklayanlar, otomobil getiremeyenler, otomobili getirip online satışa başlayıp hacklenenler, Rolex bile iletişim yaparken iletişime gerek yok diyen Tesla, 20.000’e yaklaşan Togg..

Elektrikli otomobil dönüşümüne yetişmeye çalışan şarj istasyonları, hızlı şarj diye 30-40 kWh güç veren hızlılar, başarı hikayesine dönüşen ama hala “satış sonu var mı derken” neredeyse 40.000 adedi geçen Chery, heyecan veren BYD, Renault logosunu kapan Dacia Duster, elektriklenen Maserati, daha önce hiç görülmemiş bir tasarım BMW Vision Neue Klasse ile ortalığı karıştırmaya kararlı BMW, sürekli daha yeni daha iyi model çıkartan Mercedes-Benz, durmadan ilerleyen Skoda, her hafta yeni duyduğumuz bir Çinli markanın ülkemize, dünyaya gelişi ve hemen ardından devlet eliyle yapılan regülasyonlarla rüzgarın kesilmesi...

Markalara ‘ya yatırım yap ya veda et’ tehdidi, başarı öyküsü Pilotcar, tamamen unutulan Seat, tempolu bir şekilde merhaba diyen Cupra, Dubai’deki enfes Porsche Festivali, karbon nötr yolculuk ile Volvo, tabii orada da yine Çin oltasına takılır mı bilinmez EX30 ve EX90, BMW’nin Amerika vergileri yüzünden getiremediği SUV modeller, asla ama asla düşmeyen vergiler, zam üstüne zamlar, çıldıran kasko fiyatları, 3’e katlanan bakım onarım oranları…

Alfa Romeo’nun küllerinden doğması, Jeep’in Stellantis dokunuşları, Ford Transit Courier, özlediğim VW ve Audi modelleri, potansiyeline ulaşma konusunda emin adımlarla yürüyen Lexus, Çin fuarıyla birlikte Çin ilgili tamamen değişen düşüncelerim.. Deprem döneminde çok akılda kalan işler yapan MG, vedalaştığım i20 N, elektriklenen Peugeot, Citroen, Opel, vedalaştığımız Mazda, Austral ile tekrar oyundayım diyen Renault, özellikle C-HR ile bomba gibi gelecek olan Toyota…

Daha yazacağım çok şey vardı kısa bir almanak gibi tuttum bunları. 2023’ü aratmasın yeter 2024. Bu arada Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu olan Ali Türkkan kardeşimi de tebrik ediyorum. Yağız Avcı’dan Ali’yi hep çok iyi duyardım. Üstüne Murat ve Serdar Bostancı’nın da müthiş emekleri ve güzel yorumları Ali’nin potansiyelini hep gösteriyordu. Tebrikler Ali, tebrikler Castrol Ford Türkiye. Mutlu sağlıklı yıllar.