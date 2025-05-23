“Sermaye yetersizliği” ve “faiz yüksekliği” vurdu; Halka arzlar kasıma kadar durdu…
Tasarruf/sermaye yetersizliği”;
“Mevduat ve kredi faizlerindeki yükseliş”;
Ve bu nedenlerle “daha da sığlaşan piyasa” tetikledi…
Halka arz izinleri “en az” kasım ayına kadar ertelendi…
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Amaç:
Küçük yatırımcının;
Ve sermaye piyasalarından finansman sağlamaya çalışan şirketlerin “sağlığını” korumak…
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(Sığ piyasanın, büyük yatırımcıların avantajına olması ve manipülatif/spekülatif hareketlere zemin hazırlaması farklı bir yazı konusu…)
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Oysa…
22 Mayıs 2024 tarihinde de SPK tarafından düzenlenen “Finansal Okuryazarlık Toplantısı” için Hazine’deydik…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,
“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…
Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…
Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…
Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi ile umutlanmış, iyi de başlamıştık
VELHASIL
Dün;
SPK tarafından düzenlenen “Finansal Okuryazarlık Toplantısı” için Hazine’deydik…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek manipülatif, spekülatif ve duyumlarla yapılan hareketlerin vatandaşa ve topluma verdiği zarara dikkat çekerek, finansal okuryazarlığın artırılacağının altını çizdi…
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Finansal okuryazarlık eğitiminin 0-6 yaş grubundan başlanması gerekliliğini dile getirdi...
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Çünkü…
Finansal okuryazarlık:
Daha çok tasarruf yapılmasına;
Yatırımlara daha çok katkı sağlamaya;
Yatırımların üretken alanlarda olmasına;
Finansmana erişimde, sermaye piyasalarının payının artmasına;
Ve dolayısıyla, genel ekonomide çarkların hızlanmasına katalizör oluyor…