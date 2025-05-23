“Sermaye yetersizliği” ve “faiz yüksekliği” vurdu; Halka arzlar kasıma kadar durdu…

Tasarruf/sermaye yetersizliği”;

“Mevduat ve kredi faizlerindeki yük­seliş”;

Ve bu nedenlerle “daha da sığlaşan piyasa” tetikledi…

Halka arz izinleri “en az” kasım ayına ka­dar ertelendi…

***

Amaç:

Küçük yatırımcının;

Ve sermaye piyasalarından finansman sağlamaya çalışan şirketlerin “sağlığını” ko­rumak…

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(Sığ piyasanın, büyük yatırımcıların avan­tajına olması ve manipülatif/spekülatif ha­reketlere zemin hazırlaması farklı bir yazı konusu…)

***

Oysa…

22 Mayıs 2024 tarihinde de SPK tara­fından düzenlenen “Finansal Okuryazarlık Toplantısı” için Hazine’deydik…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in,

“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte iki­sini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…

Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…

Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi ile umutlanmış, iyi de başlamış­tık

VELHASIL

Dün;

SPK tarafından düzenlenen “Finansal Okuryazarlık Toplantısı” için Hazine’dey­dik…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek manipülatif, spekülatif ve duyum­larla yapılan hareketlerin vatandaşa ve top­luma verdiği zarara dikkat çekerek, finan­sal okuryazarlığın artırılacağının altını çiz­di…

***

Finansal okuryazarlık eğitiminin 0-6 yaş grubundan başlanması gerekliliğini dile getirdi...

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Çünkü…

Finansal okuryazarlık:

Daha çok tasarruf yapılmasına;

Yatırımlara daha çok katkı sağlamaya;

Yatırımların üretken alanlarda olmasına;

Finansmana erişimde, sermaye piyasala­rının payının artmasına;

Ve dolayısıyla, genel ekonomide çarkla­rın hızlanmasına katalizör oluyor…