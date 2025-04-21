Seyyanen zam-intibak-refah payı
Emekliler her altı ayda bir enflasyon oranında enflasyon farkı alıyor. Ancak bu enflasyon farkları emekli aylıklarının değerini koruyamadı.
Emekliler değerini kaybeden emekli maaşlarının günümüz koşullarına göre güncellenecek bir düzenleme bekliyor.
Emekli aylıklarının değerini kaybetmemesi için bugüne kadar çeşitli dönemlerde seyyanen zam, intibak ve refah payı verilmesi suretiyle emekli aylıkları bir miktar artırılmıştı.
Sık sık duyduğumuz seyyanen zam, intibak ve refah payı ne anlama geliyor?
Seyyanen zam: Herkese eşit miktarda yapılan artış anlamına geliyor. Ülkemiz de emeklilere en son seyyanen zam, 2016 yılının Ocak ayında 100 TL olarak yapılmıştı.
2023 yılında ise sadece değerini koruyamayan memur maaşlarına 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmıştı. Bu artış maaşlara ilave edilmiş ve memurların maaşları güncellenmişti. 8 bin 77 TL değerinde yapılan seyyanen zam emeklilere yansıtılmamış, sadece memur maaşlarına yansıtılmıştı.
İntibak zammı: İntibak; yenilemek, uyum sağlamak anlamındadır. Emekli aylıklarında yıllara göre oluşan farkları eşitlemek için, adil dağılımı sağlamak, emekli aylıklarını güncellemek için yapılan yasal bir düzenlemedir ve bu yasal düzenleme; herkesin prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve adına ödenen primlerin dikkate alınarak yapılan bir hesaplama sistemidir. Kişinin özel durumuna göre bu çıkan fark, emekli aylığına yansıtılır.
Ülkemizde en son intibak düzenlemesi 2011 yılında yapılmıştı. Bu düzenleme tüm emekliler için yapılmamıştı, sadece 2000 yılı öncesi emekli olan SSK'lılara intibak yasası ile düzenleme yapılmıştı.
Refah payı: Emekli maaşlarına altı ayda bir, altı aylık gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı verilmektedir.
Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda emekli aylıklarına enflasyon oranı dışında ayrıca refah payı olarak belirlenen oran eklenerek enflasyon farkı verilmektedir.
En son 2023 Temmuz ayında açıklanan 2023 ilk altı aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak çıkmıştı ancak bu orana yüzde 5.23 refah payı ilavesi yapıldı. Bu dönemde memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7.45 oranında refah payı ilavesi yapıldı.
2024 ve 2025 yıllarında enflasyonun yüksek olmasına rağmen emeklilere enflasyon farkı dışında ayrıca refah payı verilmemişti.
Seyyanen artış, emekli aylıklarını güncellemek için bir nebze işe yarayan bir uygulamadır. Refah payı ise emekli aylıklarını güncellemek için çok da işe yarayan bir uygulama değildir. Enflasyon karşısında değerini kaybeden emekli aylıklarını düzenlemek için en çok işe yarayan uygulama, intibak yapılmasıdır.
Temmuz ayında altı aylık enflasyon beklentisi, son dönemde ülkemizde yaşanan siyasi gelişmeler ve dünyada yaşanan olaylar sonrasında beklenenden daha yüksek çıkacak gibi gözükmektedir.
Altı aylık enflasyonun yüzde 15’ler civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyorduk ancak yüzde 20’lere yakın bir enflasyon çıkacakmış gibi gözükmekte, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 20’ler civarında bir atış olacak gibi gözüküyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 17-18 gibi bir enflasyon farkı çıkacak gibi gözüküyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL’nin 17 bin 250TL-17 bin 500TL arasında olacağını düşünüyoruz.
Diğer emekli aylıklarının da aynı oranda artacağını düşünüyoruz.
Örneğin bugün 15 bin TL olan emekli aylığının 18 bin TL, 20 bin TL’nin 24 bin TL, 30 bin TL’nin 36 bin TL’ye, 50 bin TL’nin 60 bin TL’ye kadar çıkabileceğini düşünüyoruz.
Enflasyon farkı dışında ayrıca bir düzenleme yapılacak mı? Hep birlikte takip edip öğreneceğiz ancak hükümet yetkililerinin ekonomi programı kapsamında ayrıca bir iyileştirmenin yapma olasılığının da düşük olduğunu görmekteyiz…