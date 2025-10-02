SGK gelir–gider dengesi: Tarihinin en iyi dönemi mi?

Gram altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 75 artarak 5 bin TL sınırını da aştı. Türkiye’de tasarruf sahiplerinin yastık altında 4 bin ton, bankacılık sisteminde ise 500 ton civarı altın yatırımı olduğu hesaplanıyor. Toplam 4 bin 500 tonluk altın yatırımının değeri TL bazında 9 ayda 9.8 trilyon TL yükseldi

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Uluslararası piyasalarda yıla 2 bin 640 dolar seviyelerinden başlayan altının ons fiyatı, 3 bin 900 doların üzerini gördü. Böylece ons fiyatında yılbaşından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 47.84 oldu. İçeride ise yılbaşında 2 bin 962 TL olan gram altının fiyatı 9 ayda yüzde 75 artarak 5 bin 165 TL’ye tırmandı. Gram altının, ons fiyatından daha hızlı artmasının nedeni 9 ayda dolar kurunda yaşanan yüzde 20’ye yakın yükseliş. Çünkü Türkiye’de gram altının fiyatı, ons fiyatı ile dolar kurunun çarpılması sonucu oluşuyor. Dolayısıyla hem ons fiyatındaki hem de dolar kurundaki artış, gram altın fiyatlarına çifte doping etkisi yapıyor. Küresel altın fiyatlarının yükselmesinin nedenleri olarak; ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, faiz indirim süreçlerinin başlaması, ABD tahvillerine güvenin azalması ve başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altın talebinin artması gösteriliyor.

Yastık altındaki büyük servet

Geleneksek bir yatırım aracı olması nedeniyle, altın fiyatları Türkiye’de en çok takip edilen verilerden biri. Bunun nedeni altın en fazla yatırım yapılan enstrümanlar listesinde üst sıralarda yer alması.

Geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizler ve yatırım araçlarının gösterdiği performans bu tablonun oluşmasında etkili. Öyle ki geçmiş tecrübeler altında kemikleşmiş bir yatırımcı kitlesi oluşturmuş durumda. Bu altınların büyük bölümü ise bankacılık sektörü dışında tutuluyor. Dönem dönem bu altınların sisteme dahil edilmesi için çalışmalar yapılsa da istenilen başarı bir türlü yakalanamıyor. Yastık altında tutulan altınların miktarı ile ilgili olarak uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yapıldı. Merkez Bankası da yılın ilk Enflasyon Raporu’nda bu konuyla ilgili bir yaptığı çalışmanın rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, yurtiçi yerleşiklerin geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yastık altında 311 milyar dolarlık altını bulunuyor. O tarihteki altın fiyatlarına göre yapılan hesaplamayla, yastık altında yaklaşık 4 bin ton civarı bir altının olduğu anlaşılıyor. Söz konusu rakam Dünya Altın Konseyi ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin daha önce paylaştığı tahminlere oldukça yakın.

Altın yatırımcısının yüzü gülüyor

Tasarruflarını yastık altında altın olarak tutanların yanında bankalardaki altın mevduatlarına para yatıran vatandaşlar da var.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, yılbaşında bankalardaki altın mevduatlarının büyüklüğü 500 tona yakın bir büyüklüğe denk geliyor. Dolayısıyla kabaca Türkiye’de tasarruf sahiplerinin hem yastık altında hem de bankacılık sisteminde 4 bin 500 ton civarı altın yatırım olduğu hesaplanıyor. İşte bu 4 bin 500 ton altının bugünkü değeri tam 557 milyar dolar. Yılbaşından bu yana 4 bin 500 ton altının değeri altın fiyatlarındaki tırmanışın etkisiyle Türk Lirası bazında 9 trilyon 822 milyar TL yükseldi. 4 bin 500 ton altında dolar bazlı yaşanan değer artışı ise 180 milyar dolar.

Altında yükselişin sürmesi bekleniyor

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının rekor seviyelere tırmanmasının ardından yatırımcılar, yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uluslararası kurumlardan son dönemde gelen tahminler, altın fiyatlarında yükselişin sürebileceği yönünde. Goldman Sachs, geçen ay yaptığı değerlendirmede, Fed’in itibarının zarar görmesi ve yatırımcıların tahvillerden sadece küçük bir kısmını altına kaydırması halinde altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini açıkladı. Yine ABD hükümetinin kapanması ve ülke borcuna dair artan endişeler, altın fiyatlarını destekleyen faktörler olarak öne çıkıyor. Kanadalı BMO Capital Markets, rallinin yakın zamanda sona ermeyeceğini ve altının gelecek yıl ons başına 4.000 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Banka, 2026 yılı için altının ortalama fiyatının 4.400 dolar/ons olacağını tahmin ediyor. ABD’li JPMorgan’a göre ise altının ons fiyatı 2026 yılı ortalarında 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar seviyelerinde işlem görebilir.