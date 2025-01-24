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Sigorta zorunluluğu, “vurdumduymazlık sorunumuza” çare olabilir; Ama…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Kamu otoritesinin denetlemeleri:

Piyasa güveninin ve istikrarının sağlanması;

Kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlen­dirmek;

Tüketiciyi korumak;

Suçun azaltılması ve önlenmesi;

Can, sağlık ve mal/kaynak kayıplarını önlemek için gerekiyor…

***

Gelişmiş ülkelerde ise bu denetimi pe­kiştirmek için “sigorta şirketlerinin dene­timi” de devreye giriyor…

Bu şirketler, olası zararlarını azaltmak için:

Etkin, tarafsız, güvenilir ve istikrarlı denetimler yapmaya çalışıyor…

***

Ve bu denetimler sonucunda:

Müşteriyi ya “sigorta kapsamı dışına alı­yor” veya “primi yükseltiyor”…

***

Müşteri ise:

Sigorta kapsamı dışına alınmamak;

ve/veya fazla prim ödememek için ge­rekli yatırımları yapmak zorunda kalıyor…

VELHASIL

 Hepimizde derin yaralar açan musibet­lerle (deprem, sel, yangın, ekonomik kriz­ler, enflasyon…) “tekrar tekrar” karşı karşı­ya kalıyoruz…

***

“Bin nasihatten bir musibet yeğdir” gibi “kendimizi anlatan”, “kendimize özgü” ata­sözlerimiz de var, ama…

Musibetlerden de ders almıyor, “yine” üzüldüğümüzle kalıyor, “yine” suçlu arıyor ve “yine” “yıpratan sonuçları tartışma alış­kanlığımız” (yangın gibi, MB’nin politika faizini 250 baz puan indirmesini sorgu­lamak gibi…) ile zaman geçiriyoruz…

***

Otel, Tatil Köyü ve/veya Turistik Tesis Paket Sigortası gelişmiş ülkeler gibi zorun­lu olsaydı, vurdumduymazlık sorunumu­zun çözümüne etkisi olabilirdi.

Ama “kökten çözüm” için, öncelikle ya­pısal sorunlarımızı çözmemiz, alışkanlık­larımızı değiştirmemiz gerekiyor…

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