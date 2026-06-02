Sigorta zorunluluğu, “vurdumduymazlık sorunumuza” çare olabilir; Ama…

Özellikle tarım alanları ve araç sigorta­ları için ödenen primlerin “yüksekli­ği”, bir kez daha gündemde ve tartışılıyor…

Diğer tarafta da:

Kuraklık, sel, don, yangın, rüzgar/fırtına, deprem gibi afetler nedeniyle, üreticinin mal kayıplarının arttığı;

Ve bu kayıpları kamudan talep ettiği “dö­nemlerin” sayısı artıyor…

Kamunun denetlemeleri:

Piyasa güveninin ve istikrarının sağlan­ması;

Kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlen­dirmek;

Tüketiciyi korumak;

Suçun azaltılması ve önlenmesi;

Can, sağlık ve mal/kaynak kayıplarını önlemek için gerekiyor…

Gelişmiş ülkelerde ise bu denetimi pe­kiştirmek için, “sigorta şirketlerinin dene­timi” de devreye giriyor…

Bu şirketler, olası zararlarını azalt­mak için:

Etkin, tarafsız, güvenilir ve istikrarlı denetimler yapmaya çalışıyor…

Ve bu denetimler sonucunda:

Müşteriyi ya “sigorta kapsamı dışına alı­yor” veya “primi yükseltiyor”…

Müşteri ise:

Sigorta kapsamı dışına alınmamak;

Ve/veya fazla prim ödememek için ge­rekli yatırımları yapmak zorunda kalıyor…

VELHASIL

Hepimizde derin yaralar açan musibet­lerle (deprem, sel, yangın, ekonomik kriz­ler, enflasyon…) “tekrar tekrar” karşı karşı­ya kalıyoruz…

“Bir musibet bin nasihatten evladır” gibi “kendimizi anlatan” atasözlerimizin oldu­ğunu da biliyoruz…

Ama musibetlerden de ders almıyoruz…

Musibetlerden sonra suçlu arıyoruz ve “yine” “yıpratan sonuçları tartışma alış­kanlığımız” (sel afetinin getirdiği kayıplar gibi, trafik kazalarında yaşanan can ve mal kayıpları gibi, enflasyon gibi, MB’nin poli­tika faizi gibi…) ile zaman geçiriyoruz…

Kendine, evine, tarlana, fabrikana, aracı­na sigorta yaptırma, gelişmiş ülkeler gibi zo­runlu olsaydı, bu vurdumduymazlık sorunu­muzun çözümüne etkisi olabilirdi…

Ancak, öncelikle sigorta poliçelerine, fi­yat açısından ulaşılabilmeli ve sigorta fiya­tı ürünün karını götürmemeli…

Riskler ve dolayısıyla sigorta fiyatla­rı nasıl düşer?

Örneğin, hafta sonu Asi Nehri’nin taş­ması nedeniyle Hatay’da tarım arazile­rinin gördüğü zarar…

Tekrar/tekrar/tekrar yaşamamak için, yapmamız gereken tek şeyin “basit bir baraj” olduğu bilinmeli…

Ve “bilimsel etki analizleri” ile fayda­sı tescillenen baraj gibi projeler, kamu planlaması ve desteğiyle önceliklendi­rilmeli…