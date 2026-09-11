Şıklığın mevsimi: Sonbahar
Mustafa YALÇIN
Eylül geldi. Yazın açık renkleri, hafif kumaşları ve rahatlığı yavaş yavaş yerini sonbaharın daha derin tonlarına, katmanlarına ve güçlü dokularına bırakıyor. Sabahların serinlediği, havaların daha erken karardığı bu dönem, gardıropta da küçük ama etkili değişikliklerin başladığı zamanı işaret ediyor.
Aslında eylül, erkek stili için yılın en karakterli dönemlerinden biri. Ne yazın fazlasıyla rahatlığı ne de kışın ağır katmanları… Tam ortasında, ölçülü ve rafine bir stili var. Bu nedenle eylül, hem şıklığı hem de konforu aynı anda yakalamak isteyenler için oldukça güçlü bir fırsat sunuyor.
İki mevsimi aynı kombinde yaşatmak
Bu sezon erkek gardırobunda sadelik yine başrolde. Bej, taş, kahve, haki, bordo ve lacivert gibi sonbahar tonları; beyaz ve açık mavi gibi yazdan kalan renklerle rahatlıkla buluşabilir. Çünkü mevsim geçişlerinde stilin en güzel tarafı, iki mevsimi aynı kombinde yaşatabilmektir. Açık renk bir gömleği kahverengi bir ceketle tamamlamak ya da lacivert bir pantolonu beyaz bir tişörtle kullanmak, bu geçişin en doğal örneklerinden.
Eylül denince akla ilk gelen parçalardan biri de ceketler. Hafif blazerlar ve süet dokulu kısa ceketler hem sabah serinliğine karşı işlevsel hem de şehir stiline son derece uygun. Özellikle ince katmanlar, gün içinde değişen sıcaklıklara uyum sağlarken kombine de daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Ceket seçerken önemli olan, ağır kış parçalarına geçmeden önce mevsimin hafifliğini koruyabilmek.
Pantolonlarda ise rahat kesimler öne çıkıyor. Klasik denimlerin yanında chino ve kumaş pantolonlar, sade bir gömlek veya kaliteli bir tişörtle birleştiğinde zahmetsiz bir şıklık yaratıyor. Çok dar kalıplar yerine hareket alanı sunan, vücuda dengeli oturan kesimler hem günümüz stil anlayışına hem de sonbaharın daha rahat ruhuna uyum sağlıyor.
Sonbahar renkleriyle bütünleşen ayakkabılar
Ayakkabıda süet dokular, loafer'lar, derby'ler ve sade sneaker'lar sezonun ruhunu tamamlıyor. Burada önemli olan dikkat çekmek değil, bütünün içinde doğru yerde durmak. Özellikle toprak tonlarındaki ayakkabılar, sonbahar renkleriyle kolayca bütünleşerek kombine daha sıcak ve sofistike bir hava katabiliyor.
Ve elbette aksesuarlar… İyi bir saat, deri bir kemer, kaliteli bir çanta ya da doğru seçilmiş bir gözlük; erkek stilinde çoğu zaman bütün farkı yaratan küçük ayrıntılar. Aksesuar seçiminde de aynı yaklaşım geçerli: Fazlasına ihtiyaç yok. Doğru seçilmiş birkaç parça, sade bir kombini çok daha karakterli hale getirebilir.
Eylülün erkek stiline bıraktığı mesaj bence oldukça net: Daha az gösteriş, daha fazla karakter. Daha az trend, daha fazla kişisel stil.
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