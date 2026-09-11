Şıklığın mevsimi: Sonbahar

Mustafa YALÇIN

Eylül geldi. Yazın açık renkle­ri, hafif kumaşları ve rahatlı­ğı yavaş yavaş yerini sonbaharın daha derin tonlarına, katmanla­rına ve güçlü dokularına bırakı­yor. Sabahların serinlediği, ha­vaların daha erken karardığı bu dönem, gardıropta da küçük ama etkili değişikliklerin başladığı za­manı işaret ediyor.

Aslında eylül, erkek stili için yı­lın en karakterli dönemlerinden biri. Ne yazın fazlasıyla rahatlığı ne de kışın ağır katmanları… Tam ortasında, ölçülü ve rafine bir sti­li var. Bu nedenle eylül, hem şık­lığı hem de konforu aynı anda ya­kalamak isteyenler için oldukça güçlü bir fırsat sunuyor.

İki mevsimi aynı kombinde yaşatmak

Bu sezon erkek gardırobun­da sadelik yine başrolde. Bej, taş, kahve, haki, bordo ve lacivert gi­bi sonbahar tonları; beyaz ve açık mavi gibi yazdan kalan renkler­le rahatlıkla buluşabilir. Çünkü mevsim geçişlerinde stilin en gü­zel tarafı, iki mevsimi aynı kom­binde yaşatabilmektir. Açık renk bir gömleği kahverengi bir ceket­le tamamlamak ya da lacivert bir pantolonu beyaz bir tişörtle kul­lanmak, bu geçişin en doğal ör­neklerinden.

Eylül denince akla ilk gelen parçalardan biri de ceketler. Ha­fif blazerlar ve süet dokulu kısa ceketler hem sabah serinliğine karşı işlevsel hem de şehir stili­ne son derece uygun. Özellikle ince katmanlar, gün içinde deği­şen sıcaklıklara uyum sağlarken kombine de daha güçlü bir görü­nüm kazandırıyor. Ceket seçer­ken önemli olan, ağır kış parça­larına geçmeden önce mevsimin hafifliğini koruyabilmek.

Pantolonlarda ise rahat kesim­ler öne çıkıyor. Klasik denimlerin yanında chino ve kumaş panto­lonlar, sade bir gömlek veya kali­teli bir tişörtle birleştiğinde zah­metsiz bir şıklık yaratıyor. Çok dar kalıplar yerine hareket alanı sunan, vücuda dengeli oturan ke­simler hem günümüz stil anlayı­şına hem de sonbaharın daha ra­hat ruhuna uyum sağlıyor.

Sonbahar renkleriyle bütünleşen ayakkabılar

Ayakkabıda süet dokular, lo­afer'lar, derby'ler ve sade snea­ker'lar sezonun ruhunu tamam­lıyor. Burada önemli olan dikkat çekmek değil, bütünün içinde doğru yerde durmak. Özellikle toprak tonlarındaki ayakkabılar, sonbahar renkleriyle kolayca bü­tünleşerek kombine daha sıcak ve sofistike bir hava katabiliyor.

Ve elbette aksesuarlar… İyi bir saat, deri bir kemer, kaliteli bir çanta ya da doğru seçilmiş bir gözlük; erkek stilinde çoğu za­man bütün farkı yaratan küçük ayrıntılar. Aksesuar seçiminde de aynı yaklaşım geçerli: Fazla­sına ihtiyaç yok. Doğru seçilmiş birkaç parça, sade bir kombini çok daha karakterli hale getire­bilir.

Eylülün erkek stiline bıraktığı mesaj bence oldukça net: Daha az gösteriş, daha fazla karakter. Da­ha az trend, daha fazla kişisel stil.