Şimdinin yıldızı 8 ay sonranın kara deliği mi?

Şimdinin yıldızı deyince herkesin kulak kabarttığını görüyor gibiyim. Bir de risk hassasiyeti yüksek olanlar var, onlar da son kısma dikkat etmiş olmalılar. Haydi gelin bakalım kimmiş bu hem fırsat hem risk olan…

Takip edenler hatırlayacaklardır, 2023’ün son aylarından bu yana elektrikli araçlara portföyümde yer vermediğimi ve talep daralması beklentime istinaden bir süre daha yer vermeyeceğimi konuşuyordum.

Bu düşüncem şimdiye kadar doğru çıktı ve sanırım bir süre daha doğruluğunu koruyacak. Ancak yaklaşık 2 ay kadar önce, Çin ile ilgili beklentilerime paralel olarak içinde Çin menşeili elektrikli araba hisseleri de olmak üzere Çin hisselerini ve Çin ETF’lerini geçici olarak bir fırsat olarak değerlendirmiştim. Geçen süre içinde ETF’ler %20 civarı, elektrikli araba hisseleri ise çok çok daha büyük yükselişler kaydettiler.

Bu hisselere Çin haberleri kaynaklı hala pozitif bakmak gerekiyor. Ancak ufukta kara bulutlar dolanıyor. ABD seçimlerinin sonucunda Trump’ın tekrar iktidara gelmesi Çin hisseleri için kabus haline gelecek gibi duruyor.

Daha geçtiğimiz hafta Donald Trump açıklamasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e hitaben Meksika’da büyük yatırımlarla kurdukları otomotiv fabrikalarının işe yaramayacağını çünkü Meksika’da yapılan Çin araçlarına %100 vergi uygulayacaklarını söyledi. Hatırlanırsa Çin, ekstra vergileri savuşturmak için ülke dışında kurduğu fabrikalarda ürettiği araçları ABD’ye satma yoluna gitmişti. Bu noktada Trump’ı yüzümde ince bir gülümsemeyle izliyorum.

Neden mi? Bir araba kendine alırken bir araba da devlete aldıracak şekilde uygulanan verginin çok da yıldırıcı olmadığını deneyimlemiş durumdayız. Belki bu kültürel bir durumdur ve ABD de işler. Bilemem. Ama başka yerlerde işlemediğini gözlerimizle görüyoruz.

Çikolatayı da mı özleyecektik?

Artık Sağır Sultan’da duydu ki kakao fiyatları ton başına neredeyse $8,500’a dayanarak tarihin en yüksek fiyatını gördü. Buna bağlı olarak da çikolata gibi kakao içeren son ürünlerin fiyatları da ister istemez yükseldi ve yükselmeye bir süre daha devam edecek. Ama bana sorarsanız kakaodaki yükselişin sonuna yaklaştık.

Oraya gelmeden önce nasıl buraya geldiğimize bir bakalım: Ghana dünyanın önde gelen kakao üreticilerindendir ve geçtiğimiz aylarda ülkedeki tarım alanları, önce yüksek yoğunluklu yağışla vuruldu, sonra bataklık haline gelen coğrafyada hastalıklar türedi. Bu nedenle hem ürün hasar gördü hem hasat gecikti. Daha sonra gelen kuru hava kalan ürüne daha da zarar verdiği için bu sene üretim talebin çok altında kalacak.

En büyük üretici olan Fildişi Sahilleri de (dünya arzının %44’ünü sağlıyor) Ghana’nın sınır komşusu olarak bu iklim olaylarından benzer şekilde etkileniyor. Geçen ay emtia ihracatçılarının yaptığı tahmine göre bu sene Fildişi Sahilleri limanlarına gelen kakao miktarı geçen seneye oranla %38 daha az olacak. Bu arada belirtmeliyim ki kakao da dönem Ekim-Mart arası oluyor. Yani üretim döneminin sonuna geldik ve sonuçta hasat önceki seneye göre yarıya yakın azalmış durumda.

Arzdaki bu daralmadan en çok etkilenecek yer muhtemelen Avrupa pazarı olacak çünkü Fildişi Sahilleri’nden kakao ithalatının en çok yapıldığı yar açık ara ila Avrupa. Türkiye ise 5.sırada yer alıyor. Hatta şöyle ifade edeyim; Avrupa Birliği 2018-2021 arasında ortalama olarak $3 milyarlık ithalat yaparken hemen ardından ABD $790,3 milyonluk alım yapıyor.

Aradaki sırası ile Malezya ve Birleşik Krallık’ın ardından Türkiye $198,5 milyonluk alım yapmış. Kakaodaki arz fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler buraya tıklayarak verilere ulaşabilirler. Gelelim işin piyasa ayağına, gerçekten de eşine az rastlanır bir alım iştahı ile sadece 2,5 ayda %100’den fazla yükseldi.

Günlük grafiğe baktığımda momentum indikatörü Bitcoin grafiğindekiyle aynı seviyeye gelmiş durumda; olayın çılgınlık boyutu bu açıdan daha rahat görülüyor. Yani fiyat süper ekstrem seviyelere gelmiş durumda. Bununla beraber fiyatı bu seviyelere taşıyanlar fonlar değil, üreticiler. Klasik olarak hedge yaptıkları için üreticiler hemen her zaman ters yönde olurlar.

Dolayısıyla Ama bu sefer son haftalardaki yükselişte onlar da long, hedge fonlar ise short. Sanki inceden mal devretme gibi bir durum var. Daha önce bunu çok kez emtia vadelilerinde gördük. Bana göre rallinin sonuna geldik, bundan sonraki yukarı atmalar yapabilenler için short fırsatı olacak.