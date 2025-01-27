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Sınırları kaldıran teknoloji: Blokzincir ile ödeme devrimi

Ali EŞELİOĞLU
Ali EŞELİOĞLU BLOK ZİNCİR DÜNYASI [email protected]

Küreselleşen dünya ekonomisi, sınır ötesi ödemelere (Cross-Border payments) olan talebi her geçen gün artırıyor. Ancak, mevcut ödeme altyapıları bu talebi karşılamada e hızlı, ekonomik ve şeffaf çözümler sunmada yetersiz kalıyor.

Özellikle bireysel kullanıcılar, küçük işletmeler ve gelişmekte olan ülkeler, yüksek işlem ücretleri ile uzun işlem sürelerinin ya­rattığı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Krip­to paralar, bu sorunlara çözüm getirerek sınır ötesi ödemelerde devrim yaratabilecek bir al­ternatif sunuyor.

Mevcut sorunlar ve blok zincirinin çözüm potansiyeli

Geleneksel sınır ötesi ödeme sistemleri, ge­nellikle birden fazla aracı kurumun dahil oldu­ğu karmaşık süreçlere dayanıyor. Bu durum, işlemlerin bazen günlerce sürmesine ve yük­sek işlem ücretlerine neden oluyor. Ayrıca, iş­lemlerin izlenebilirliği sınırlı olduğu için şef­faflık konusunda da eksiklikler ortaya çıkıyor. Blok zinciri teknolojisi ise merkeziyetsiz ya­pısı sayesinde aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, işlemlerin daha hızlı, daha düşük maliyetli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilme­sini sağlıyor.

Blok zinciri tabanlı çözümlerin küresel kabulü

Son yıllarda birçok finansal kurum ve tekno­loji şirketi, sınır ötesi ödemelerde blok zinciri tabanlı çözümleri benimsemeye başladı. Örne­ğin, IBM'in World Wire platformu, Stellar ağı üzerinde çalışarak finansal kurumların sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Benzer şe­kilde Ripple'ın XRP tabanlı ödeme ağı, banka­lar ve ödeme sağlayıcıları arasında anlık ve gü­venli para transferleri sunuyor.

Güncel örnekler ve uygulamalar

2024 yılında UBS bankası, blockchain ta­banlı bir ödeme sistemi olan UBS Digital Cas­h'i başarıyla pilot uygulamaya geçirdi.Bu sis­tem, İsviçre içi ve ayrıca ABD doları, İsviçre frangı, Euro ve Çin yuanı gibi farklı para birim­lerinde ise sınır ötesi ödemeleri daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, BRICS ülke­leri, BRICS Pay adlı bağımsız bir ödeme mesaj­laşma sistemi geliştirerek, uluslararası öde­melerde blockchain teknolojisinden faydalan­mayı hedefliyor.

Düzenleyici çerçeve ve gelecek perspektifleri

Blok zinciri tabanlı sınır ötesi ödemelerin benimsenmesi düzenleyici kurumların da ra­darında. Özellikle merkez bankaları dijital pa­ra birimleri (CBDC'ler) üzerinde çalışmalarını hızlandırmış olup, bu dijital para birimlerinin uluslararası ödemelerde nasıl entegre edile­ceği konusunda araştırmalar yapıyor. Fransa Merkez Bankası, 2023 yılında "dijital euro" pi­lot projesi kapsamında blok zinciri teknolojisi­ni sınır ötesi ödemelerde test etti.

Donald Trump'ın CBDC ve stablecoin politikaları

İkinci kez ABD Başkanı seçilen ve geçen haf­ta yemin eden Donald Trump'ın kripto para bi­rimleri ve dijital finansal teknolojilere yönelik attığı adımlar son dönemde piyasaları yönlen­diriyor. Trump, 23 Ocak 2025 tarihinde imza­ladığı iki ayrı kararname ile kripto para birim­leri ve yapay zekâ alanlarında ABD'nin liderli­ğini güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu kararnamelerden biri kripto para birimlerine yönelik düzenlemeleri teşvik ederken, stable­coin'lerin geliştirilmesini destekliyor ve blok zinciri ağlarına erişimi korumayı amaçlıyor. Ancak, aynı zamanda ABD'de merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) oluşturulma­sını ve kullanılmasını yasaklıyor.

Bu politika değişiklikleri, ABD'nin dijital fi­nansal teknolojilerdeki liderliğini pekiştirme­yi hedeflerken, CBDC'lere karşı olan tutumu nedeniyle uluslararası finansal sistemde farklı dinamiklerin oluşmasına neden olabilir. Avru­pa Merkez Bankası (ECB), Trump'ın stableco­in'leri destekleyen politikalarına yanıt olarak dijital euro projesini hızlandırma kararı aldı. ECB yetkilileri, dijital euro'nun, stablecoin'le­rin Avrupa bankacılık sistemi üzerindeki po­tansiyel etkilerini dengelemek için gerekli ol­duğunu belirtiyor.

Blok zinciri teknolojisi, sınır ötesi ödeme­lerde devrim niteliğinde değişiklikler vadedi­yor. Daha hızlı, düşük maliyetli ve şeffaf işlem­ler sayesinde, bireyler ve işletmeler arasındaki finansal etkileşimler daha verimli hale gele­cek. Donald Trump'ın son politikaları, stable­coin'lerin gelişimini desteklerken CBDC'lere karşı bir duruş sergiliyor. Bu durum, uluslara­rası finansal sistemde yeni dinamiklerin oluş­masına yol açabilir. Yakın gelecekte, blok zin­ciri teknolojisinin finansal sistemlerdeki ro­lünün giderek güçlenmesini ve yeni fırsatların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

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