Sıra fiyatlara yansımasında

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yıllık tüketici enflasyonunun son 4 ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Avrupa ülkelerinde enflasyon neredeyse Rusya-Ukrayna savaşı ve COVID-19 pandemisi öncesine gerilemesinin ardından, bu düşüşün haziran ayından itibaren fiyatlara yansıması bekleniyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2022 yılında ve geçen yıl Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle enflasyon çift haneli sayılara ulaşmıştı. AB’de Ekim 2022’de yıllık enflasyon yüzde 10 seviyesinde açıklanırken, Aralık 1951’den sonra görülen en yüksek enflasyon seviyesine çıkmıştı.

Özellikle COVID-19 pandemisi sonrası Rusya – Ukrayna savaşının tedarik zincirini kesintiye uğratması nedeniyle gıda fiyatlarında yüzde 20’lere ulaşan artışlar yaşandı. AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’da uzmanlar, enflasyondaki olumlu gidişatın diğer ekonomik verilere henüz yansımadığını belirtiyor. 2024-2025'i kapsayan tahminlere göre Almanya’nın bu yıl yüzde 0.1 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Veriler beklentiyle aynı seviyede

Almanya'nın önde gelen beş ekonomi enstitüsünün konuyla ilgili ortak açıklamasında, “İlkbaharda ekonomide bir toparlanma başlaması muhtemel olsa da genel ivmenin çok büyük olması beklenmiyor” değerlendirmesi yapıldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2.4 seviyesinde belirlendi. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2.4 olan yıllık enflasyon nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0.6 oldu. Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2.4, aylık enflasyonun da yüzde 0.6 olması yönündeydi.

Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. AB'de ise martta yüzde 2.6 olan yıllık enflasyon, nisanda da yüzde 2.6 seviyesinde belirlendi. AB'de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0.6 olarak tespit edildi. Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1.64 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0.55 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0.23 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0.04 geriledi. AB uyumlu verilere göre, nisanda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 6.2 ile Romanya, yüzde 4.9 ile Belçika, yüzde 4.7 ile Hırvatistan, yüzde 3.6 ile Macaristan, yüzde 3.4 ile de Avusturya ve İspanya oldu.

Son 4 ayın en düşük seviyesi

AB genelinde geçtiğimiz mart ayında en yüksek yıllık oran yüzde 4 ile hizmet sektöründe görülürken, bunu yüzde 2.7 ile gıda, alkol ve tütün, yüzde 1.1 ile enerji dışı sanayi malları ve yüzde 1.8 düşüş ile enerji takip etmişti. Euro Bölgesi üyeleri arasında mart ayında Hırvatistan (yüzde 4.9), Avusturya (yüzde 4.2), Estonya (yüzde 4.1) ve Belçika (yüzde 3.8) en yüksek yıllık enflasyon oranlarını kaydederken, Litvanya (yüzde 0.3), Finlandiya (yüzde 0.7), Letonya (yüzde 1) ve İtalya (yüzde 1.3) en düşük enflasyon oranlarına sahip ülkeler oldu. Eurostat yıllık tüketici enflasyonunun son 4 ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.

Piyasalar, ilki haziranda olmak üzere, yılsonuna kadar 4 faiz indirimi bekliyor. Avrupa ülkelerinde enflasyon neredeyse Rusya-Ukrayna savaşı ve COVID-19 pandemisi öncesine gerilemesinin ardından, bu düşüşün haziran ayından itibaren fiyatlara yansıması bekleniyor.