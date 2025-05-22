Şirketler sınırda karbon düzenlemesine hazır mı?

Sanayi devrimi sonrasında buhar moto­runun keşfi, teknolojik gelişmeler ve sanayileşme, üretimin kömür, petrol ve do­ğalgazdan oluşan fosil yakıtlara yönelmesi­ni sağladı.

Fosil yakıtlar karbon emisyonu gerçek­leştirerek atmosferde “sera gazı etkisi” adı verilen bir etkiye yol açıyor.

Atmosferde olması gereken miktardan çok daha fazla biriken bu gazların ısıyı at­mosfere hapsetmesi ve atmosferdeki ozon tabakasının delinmesi neticesinde küresel ısınma denilen iklim değişikliğine neden oluyor.

Küresel ısınma ile mücadelede Avrupa Birliği öncü bir rol üstlenmiş görünmekte­dir. Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması (SKDM) çerçevesinde, Avrupa Birli­ğine ihraç edilen ürünlerin karbon emis­yonları hesaplanır ve bu emisyonlara göre ilave vergiler veya gümrük tarifeleri uygu­lanarak düşük karbon emisyonuna sahip ürünlerin daha avantajlı hale gelmesi sağ­lanır.

Bu noktada üretim ve ticaret yapan işlet­melerin bu düzenlemelere uymaları ve bu­na göre üretimlerini şekillendirmeleri re­kabet üstünlüğü sağlayacaktır.

SKDM kapsamına giren sektörler

Demir-çelik sektörü: Ham demir, pik demir, ferro alaşımlar, demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, çubuklar ve profiller

Çimento sektörü: Klinker, portland çi­mentosu, alüminli çimento ve diğer hidro­lik çimentolar,

Alüminyum: İşlenmemiş alüminyum, alüminyum çubuklar ve profiler,

Gübre: Amonyak, nitrik asit, üre ve kar­ma gübreler,

Elektrik: Sınır ötesi elektrik ticareti,

Hidrojen: Hem geleneksel hem de yeşil hidrojen üretimi kapsama dahil

Dolaylı emisyonlar: 2025 yılından iti­baren üretim sürecinde kullanılan elektrik kaynaklı dolaylı emisyonlar da kapsama dahil edilecek.

AB’ye ihracat yapanların sorumlulukları

2023’te başlayan Sınırda Karbon Düzen­leneme Mekanizması, geçiş dönemi bo­yunca kapsama dahil olan sektörlerde faa­liyet gösteren ihracatçılara önemli sorum­luluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar Avrupa Birliğine ithal edilen eşyaların doğ­rudan ve dolaylı emisyonlarının Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rehber doküman ve şablonlardan yararlanarak iz­lenmesi, raporlamaya esas teşkil edecek verilerin toplanması ve hesaplanan emis­yon verilerinin raporlanmasını kapsamak­tadır. Mali yükümlülükler ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Uygulamanın aşamaları SKDM’nin uygulama aşamaları:

Geçiş Dönemi (1 Ekim 2023 – 31 Aralık 2024) Bu dönemde ithalatçılar sadece ra­porlama yükümlülüğüne tabi olmakta, İt­hal edilen ürünlerin karbon içeriği ve var­sa ihracatçı ülkede ödenen karbon vergisi beyan edilmektedir.

Genişletilmiş Raporlama Dönemi (1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025) Bu dönemde dolaylı emisyonlar da raporlama kapsamı­na dahil edilmekte ve veri toplama gereksi­nimleri artmaktadır. İthalatçılar, daha de­taylı emisyon raporları sunmak zorunda.

Tam Uygulama Dönemi (1 Ocak 2026 sonrası) Bu tarihten itibaren ithalatçılar, ürünlerin karbon içeriğine göre SKDM sertifikası satın almak zorundalar.

Şirketlerin süreçleri takip etmesi önemli

Ticaret Bakanlığı tarafından kapsama gi­ren, alüminyum, çimento, elektrik, demir çelik, hidrojen ve gübre sektörlerine yö­nelik olarak hazırlanan belgelerde, hangi ürünlerin uygulamaya dahil olduğu, emis­yonların hesaplanması, raporlama ve ge­çiş dönemine yönelik çalışmalar yapılmak­tadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde önü­müzdeki yıldan itibaren dış ticarette ek idari ve mali yükler gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi beklenmektedir.

Kapsama dahil olan sektörler tarafından ulusal ve uluslararası mevzuat düzenleme­lerinin yakından takip edilmesi, ve düzen­lemelere uyum sağlanması büyük önem ta­şımaktadır.