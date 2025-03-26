Siyah Kuğu

Teorisi, 2007 yılında Lüb­nan asıllı ABD’li bilim insanı Nesim Nicholas tarafından bir tez ile or­taya konmuştur. Buna göre, devletlerin, ku­rumların ve bireylerin karşısına, gerçekleşme olasılığı çok düşük fa­kat kayıp etkisi büyük olaylar gelebilir ve bir anda haya­tın akışı değişebilir.

Bu olağanüs­tü durumun yönetilmesi elzem­dir ve kurumsal refleks gerekti­rir. İşte biz de son birkaç gündür katastrofik etkiye sahip zor bir süreçten geçiyor ve bu öngörü­lemezlik altında ekonominin de yönünü tayin etmeye çalışıyoruz.

Aslında yavaş da olsa, dezenf­lasyon politikası bir nebze dikiş tutturmaya başlamıştı. Şubat ortası borsa yeniden yükselişe geçmişti. Yabancı yatırımcı yü­zünü piyasada göstermeye baş­lamıştı. MB faiz indirim patika­sına devam edecek, büyüme de desteklenecekti. Senaryo zor ol­sa da, çaba ortadaydı. Fakat siya­si gerilim ekonomiyi dibe çekti. Borsa düştü, döviz arttı, rezerv­ler hızla piyasaya sürüldü. Çok sayıda makro gösterge için yeni tahminler ile belirsizlik altında karar alma senaryoları en önem­li gündem oldu.

TCMB’nin beklenti yönetimi karneyi sıfırladı

Son açıklanan enflasyon ve­risi önemli bir daralmaya işaret etmiş ve hemen arkasından da TCMB eli daha rahat faiz indiri­mine gitmişti. Yılın ikinci yarı­sında ise, dezenflasyon politika­sının vatandaşın cebine de ha­fifçe dokunmaya başlayacağı bir senaryoya geçiş için umut vardı.

TCMB’nin en son açıkladığı sek­törel enflasyon beklentilerinde piyasa, reel sektör ve hanehalkı beklentiler makası da bir nebze daralmıştı. Bu beklenti farklılık­ları enflasyon davranışı için öncü olduğundan takip edilen önemli bir veri niteliğinde. Hatta rakam­lar üzerinden gidelim.

En son ra­por Şubat ayında açıklandı. Buna göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıla­rı için yüzde 25,3 reel sektör için yüzde 41,9 ve hanehalkı için yüz­de 59,2 seviyesinde gerçekleş­mişti. Aynı veri Şubat 2024 dö­neminde piyasa katılımcılarında yüzde 37.8, reel sektörde yüzde 55.5 ve hanehalkında yüzde 79.1 olarak açıklanmıştı. Özetle, düş­me eğilimindeki enflasyon veri­si, Merkez Bankası’nın beklenti yönetiminde yol alındığı şeklin­de yorumlanmaktaydı. Geçtiği­miz hafta USD kuru 41 TL’yi geç­ti.

MB’nin kara gün reservi, kur dalgalanmasının önünü kesmek için piyasaya sürüldü. Hafta ba­şında yaklaşık 38’lere USD kuru­nu sabitledi. Bu koşullar ne kadar sürer bilmek zor. Daha önemlisi TL’ye duyulan güvensizlik his­sinin yeniden canlanması ve bir süredir mücadele verilen stokçu­luk ve kontrol dışı fiyat artışları­na yol açma riskine dönüşmesi. Umarım olmaz.

Yabancı yatırımcı

Keşke doğrudan yabancı yatı­rımı çekebilme kabiliyetine sa­hip olsak ve yabancı şirketlerin teknoloji ve inovasyonlarına ev sahipliği yaparak, gençlerimize yeni iş kapıları açabilsek. Ama yabancı yatırımcıyı çok uzun­ca süredir carry trade pozisyonu ile misafir ediyoruz. Hatta her­kesin malumu Mehmet Şimsek yabancı portföyleri ülkeye geti­rebilmek için Dünya’yı geziyor. Geçtiğimiz hafta portföy yatı­rımcısının herhalde bir süre bi­zi uzaktan seyredeceği bir dö­neme girdik.

Yerli yatırımcının bile önünü göremediği portföy davranışında, yabancının bize gülümsemesi için uzun bir lis­te var. Zannederim bu konuda ekonomi yönetimi kaldığı yer­den devam edemez. Yeni baş­tan başlayacak. Aşağıdaki grafik Türkiye dış borç araçları için bir gösterge niteliğinde olan 5 yıllık CDS primlerinin son 1 yıllık ve­risini göstermekte. Veri, bizim için küresel risk algısında tırma­nışa işaret ediyor.

TCMB’nin aksiyonu

Her şey yolunda gitseydi faiz indirimine devam edebilirdi. İşin rengi tamamen değişti. TCMB za­ten bunu bildiğinden geçtiğimiz günlerde faiz koridorunda düzen­lemeye giderek örtülü bir faiz ar­tışı yaptı. Nisan ayı toplantısında ise bırakın sabit bırakmayı, faiz artışına gideceği beklentisi bile hakim. MB 18 yıl sonra piyasaya likidite senedi ihalesine gitti. Bu şekilde piyasadan TL likiditeyi çekerek kur seviyesine müdahale etmeyi amaçlıyor. Özetle ekono­mi yönetimin işi çok zor. İlk gö­reve geldikleri zaman reçete yak­laşık belliydi. Şimdi siyah kuğuyu yönetme zamanı.