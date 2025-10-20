Siyaset ve ekonomi gündemi tavan yaptı

Piyasalar, gündemi yoğun bir haftaya giriş yapıyor. Ekrem İmamoğlu’nun diploma kararı, cuma günü ise CHP Kurultay davaları yakından izlenecek. Haftanın en önemli ekonomi gündemi ise Merkez Bankası’nın PPK toplantısı olacak. Genel beklenti, 100 baz puanlık indirim yönünde.

Piyasalarda eylül ayı başından itibaren stres artmış durumda. Özellikle siyasetin gündemin üst sıralarına tırmanması, risk algısını düşürdü. Geride bıraktığımız haftada da, başta hisse senedi olmak üzere, piyasalarda tansiyonun yüksek olduğu günler yaşandı. Ortadoğu’da esen barış rüzgarları bile yatırımcıların rahat bir nefes almasına neden olamadı.

Cuma gecesi, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirmesi vardı. Her ne kadar S&P’den herhangi bir not değişikliği beklenmese bile, bazı yatırımcılar hafta içinde “Acaba olumlu bir açıklama gelir mi?” sorusunu soruyordu. Ancak cuma gecesi S&P’den bir açıklama gelmedi ve kuruluş not değerlendirmesini pas geçti.

Büyüme tahminlerinde revizyon gerçekleşti

Geçtiğimiz hafta, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik bir açıklama yaptı. Fitch, Türkiye’de enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 28’e, 2026 yılı sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini öngördü. Kurumun Türkiye için büyüme tahmini 2025 ve 2026 yılları için yüzde 3,5 oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) de Türkiye’nin 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 3,5’e revize ettiğini açıkladı. Merkez Bankası’nın açıkladığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77 seviyesine çıktı. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 29,86 seviyesindeydi.

ABD-Çin görüşmeleri izlenecek

Küresel piyasaların gündeminde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı var. ABD Başkanı Trump’ın, Çin’den gelen ürünlere yüzde 100 ek vergi uygulayacağına yönelik açıklaması küresel piyasalarda tedirginlik yaratmıştı.

ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya’da yapılacağı bildirildi. Trump, ilk olarak 2 Nisan’da aralarında Çin’in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Ardından geçen sürede açıklanan tarifelerin hayata geçirilmesi ötelenmiş ve taraflar en son 14-15 Eylül’de Madrid’de bir araya gelmişti. Geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya gelmek üzere mutabakata varılmıştı.

Bu hafta yapılması planlanan görüşme öncesinde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, “Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum,” dedi.

PPK faiz kararını verecek

Bu haftanın gündemi oldukça yoğun. Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu’nun diploma kararı, cuma günü ise CHP Kurultay davaları görülecek. Hafta sonu mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını isterken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu talebi reddetti.

Son aylarda piyasalar üzerinde etkili olduğu görülen CHP merkezli dava gelişmeleri, piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Haftanın ekonomik anlamda en kritik gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. AA Finans’ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, beklenti politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 39,50’ye çekileceği yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50’ye çekilmişti.

Borsa İstanbul tarafında ise şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları, yeni haftadan itibaren açıklanmaya başlanacak. Dolayısıyla bilançolara bağlı olarak hisse bazlı hareketliliğin artması bekleniyor.