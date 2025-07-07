Siyaset ve faiz indirimi beklentileri yönü belirler
Hem siyasi hem de ekonomik gelişmelerin etkili olduğu bir haftayı geride bıraktık. CHP Kurultayı’na yönelik yapılan duruşmada eylül ayına ‘erteleme’ kararı çıkması piyasalarda rahatlama yarattı. Özellikle hisse senedi piyasası uzun zamandır hareket ettiği 9 bin-9 bin 600 puan aralığındaki bant hareketini yukarı yönlü geçti. Haftanın bir diğer kritik gündemi ise haziran ayı enflasyon rakamlarıydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun haziran ayında aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 arttığını açıkladı. Piyasalarda genel beklenti enflasyonun haziran ayında yüzde 1.53 artacağı şeklindeydi. Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi borsada olumlu havayı destekledi ve BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 9.26’lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul bu performansıyla küresel borsalardan uzun süre sonra pozitif yönde ayrıştı. İsrail-İran savaşının ‘ateşkes’ ile durması, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri konusunda Wall Street’te endekslerin yükseliş eğiliminin sürmesini sağladı.
İndirim beklentilerinde geniş bant
Borsa İstanbul’da yaşanan ‘mini ralli’ye, bankacılık hisseleri liderlik etti. Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyon rakamlarından önce 200-500 baz puan arasında değişen faiz indirimi beklentileri, beklentilerin altında gelen veriler sonrasında 300 baz puan üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Ancak hafta sonu Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanlarına yönelik yapılan ‘yolsuzluk’ gerekçesiyle yapılan operasyonlar siyasette tansiyonu yeniden yükseltti. Hafta sonu yaşanan bu gelişmelerin piyasalarda fiyatlamalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı yeni haftada en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Siyasi tansiyon yeniden arttı
Piyasalar aslında 2025 yılına faiz indirimleriyle başlamış ve yıl genelinde indirimlerin devam edeceği beklentisi hakimdi. 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişiye yönelik yapılan operasyon piyasalarda havayı tersine çevirmiş ve Merkez Bankası faiz artırımı yapmak zorunda kalmıştı. Mart ortasındaki operasyon öncesinde 10 bin 800 puan seviyelerinde bulunan BIST 100 Endeksi, geçen haftayı 10 bin 275 puandan kapatarak bu süreçte yaşadığı kayıpların büyük bölümünü telafi etmişti. Gelişmelerin piyasalara yansıması, faiz indirimi kararlarına olası etkisi kısa vadede fiyatlamalar üzerinde etkili olacak en kritik gelişme olarak öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik gelişmeler de küresel piyasaların seyri açısından önemli.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu’nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed’in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88’den yüzde 72’ye geriledi. Küresel piyasalarda bu hafta FOMC toplantı tutanakları, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri izlenecek. Tüm bu yaşananlar ve beklentiler göz önüne alındığında BIST 100 Endeksi için 10 bin 200 ve 9 bin 900 puan seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. 9 bin 900 puanın altına inilmesi halinde 9 bin 600- 9 bin 700 puan aralığı bir diğer destek noktası. Yukarı hareketlerde ise 10 bin 400 ve 10 bin 700 puan seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak sıralanıyor.