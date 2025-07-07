Siyaset ve faiz indirimi beklentileri yönü belirler

Hem siyasi hem de eko­nomik gelişmele­rin etkili olduğu bir haftayı geri­de bıraktık. CHP Kurultayı’na yö­nelik yapılan du­ruşmada eylül ayına ‘erteleme’ kararı çıkması piyasalarda rahatlama yarattı. Özellikle hisse senedi piyasa­sı uzun zamandır hareket et­tiği 9 bin-9 bin 600 puan ara­lığındaki bant hareketini yu­karı yönlü geçti. Haftanın bir diğer kritik gündemi ise hazi­ran ayı enflasyon rakamlarıy­dı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun haziran ayında aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 arttığını açıkla­dı. Piyasalarda genel beklen­ti enflasyonun haziran ayında yüzde 1.53 artacağı şeklindey­di. Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi borsa­da olumlu havayı destekledi ve BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 9.26’lık yükselişle ta­mamladı. Borsa İstanbul bu performansıyla küresel borsa­lardan uzun süre sonra pozitif yönde ayrıştı. İsrail-İran sa­vaşının ‘ateşkes’ ile durması, ABD Başkanı Trump’ın güm­rük vergileri konusunda Wall Street’te endekslerin yükseliş eğiliminin sürmesini sağladı.

İndirim beklentilerinde geniş bant

Borsa İstanbul’da yaşa­nan ‘mini ralli’ye, bankacılık hisseleri liderlik etti. Hazi­ran ayı enflasyonunun bek­lentilerin altında gelmesiyle Merkez Bankası’nın 24 Tem­muz’daki Para Politikası Ku­rulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyon rakamlarından önce 200-500 baz puan arasında değişen fa­iz indirimi beklentileri, bek­lentilerin altında gelen ve­riler sonrasında 300 baz pu­an üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Ancak hafta sonu Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkan­larına yönelik yapılan ‘yolsuz­luk’ gerekçesiyle yapılan ope­rasyonlar siyasette tansiyonu yeniden yükseltti. Hafta sonu yaşanan bu gelişmelerin piya­salarda fiyatlamalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı yeni haftada en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Siyasi tansiyon yeniden arttı

Piyasalar aslında 2025 yı­lına faiz indirimleriyle baş­lamış ve yıl genelinde indi­rimlerin devam edeceği bek­lentisi hakimdi. 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Ekrem İmamoğ­lu ile birlikte çok sayıda kişi­ye yönelik yapılan operasyon piyasalarda havayı tersine çevirmiş ve Merkez Bankası faiz artırımı yapmak zorun­da kalmıştı. Mart ortasındaki operasyon öncesinde 10 bin 800 puan seviyelerinde bulu­nan BIST 100 Endeksi, geçen haftayı 10 bin 275 puandan kapatarak bu süreçte yaşadı­ğı kayıpların büyük bölümü­nü telafi etmişti. Gelişmele­rin piyasalara yansıması, faiz indirimi kararlarına olası et­kisi kısa vadede fiyatlamalar üzerinde etkili olacak en kri­tik gelişme olarak öne çıkı­yor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik gelişmeler de küresel piyasa­ların seyri açısından önemli.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Geçen hafta Avrupa Mer­kez Bankası tarafından dü­zenlenen Merkez Bankacılı­ğı Forumu’nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz­leri yeniden düşürmeye baş­lamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin et­kilerini görmek istediklerini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yıl ge­nelinde toplam 3 kez faiz in­dirimi yapacağına ilişkin ön­görüler zayıflarken, Fed’in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüz­de 88’den yüzde 72’ye geri­ledi. Küresel piyasalarda bu hafta FOMC toplantı tuta­nakları, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik maaşı başvu­ruları verileri takip edilecek. Yurt içinde ise ödemeler den­gesi verileri izlenecek. Tüm bu yaşananlar ve beklentiler göz önüne alındığında BIST 100 Endeksi için 10 bin 200 ve 9 bin 900 puan seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. 9 bin 900 puanın altı­na inilmesi halinde 9 bin 600- 9 bin 700 puan aralığı bir di­ğer destek noktası. Yukarı ha­reketlerde ise 10 bin 400 ve 10 bin 700 puan seviyeleri kı­sa vadeli direnç noktaları ola­rak sıralanıyor.