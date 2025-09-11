Siyasetin gölgesinde faiz kararı bekleniyor
Beklentilerin üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon rakamları ve mahkemenin CHP İstanbul Kongresi’ni iptal etmesi piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Merkez Bankası’nın bugün yapacağı PPK toplantısından 200 baz puan indirim bekleniyor. Siyasi belirsizliğin sürdüğü bir ortamda piyasalarda dalgalanma devam edebilir.
Piyasalar eylül ayına hareketli bir başlangıç yaptı. Genel olarak ay beklentisine bakıldığında eylül ayının kritik olduğunu birçok kişi dile getiriyordu. Ancak sert fiyat hareketleri daha ayın ilk haftasında yaşandı. Çünkü genel beklentiyi oluşturan gelişmeler, Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı ve 15 Eylül’e ertelenen CHP Kurultay davasıydı.
Bunların dışında küresel piyasaların ana gündemini oluşturan 16-17 Eylül’deki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı yine ana gündem maddelerinden biriydi. Ancak mahkemenin CHP İstanbul Kongresi’nin iptal ettiği haberi siyaseti beklenenden daha önce gündeme soktu. Yine 3 Eylül’de açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 2,04 ile yüzde 1,75 seviyesindeki beklentilerin üzerinde gelmesi bugünkü PPK kararına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.
Beklenti 200 baz puan indirim
Ağustos ayı enflasyon verilerinden önce piyasalarda PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentileri 300 baz puan çevresinde yoğunlaşıyordu. Veri sonrasında bu beklentiler aşağı yönlü revize edildi. AA Finans'ın geçen hafta yayımladığı 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen PPK toplantısına yönelik ankette, ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.
CHP Kurultay davası izlenecek
Bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararı kadar Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar da yakından izlenecek. Uzmanlar, PPK’dan 200 baz puanlık bir indirim kararının piyasalarda fiyatlamalar üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyor. Ancak bu oranın üzerinde bir indirim gelirse, özellikle Borsa İstanbul’da kısa vadeli bir yukarı hareket olabileceği ancak bu hareketin 15 Eylül’deki CHP Kurultay davasına yönelik belirsizlik nedeniyle sınırlı olabileceği görüşü hakim. Diğer taraftan İsrail’in Katar’da bazı noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırı, bölgede yeniden tansiyonu yükseltti. İsrail-ABD-Suriye ve bölgede yaşanacak yeni gelişmeler piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olabilecek önemde. Hem 15 Eylül’deki CHP Kurultay davası hem de 17 Eylül’deki Fed’in faiz kararına kadar piyasaların ‘zik zak’ çizme ihtimali yüksek.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Bir taraftan CHP Kurultay davası diğer taraftan CHP’nin 900 delege ile yaptığı 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapma çağrısı şu aşamada piyasaların en çok ilgilendiği konular. Borsa tarafında teknik duruma bakarsak, 10 bin 600 puandaki trend desteğinin altına inen endeks 10 bin 400 puandaki desteğinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin altında 10 bin 200 ve 10 bin puan seviyeleri önemli. Söz konusu seviyelere yaklaşılması halinde alımların gelebileceği söyleniyor. Yukarı hareketlerde ise endeksin yeniden yükseliş trendinin içine sokacak 10 bin 600 puan seviyesi takip edilmeli. Ancak borsada tam bir rahatlamadan bahsedebilmek için endeksin yeniden 11 bin 100 puanın üzerine çıkması gerektiği ifade ediliyor.
|Borsa
|10.586,32
|0,96 %
|Dolar
|41,2774
|0,02 %
|Euro
|48,4258
|0,25 %
|Euro/Dolar
|1,1700
|0,04 %
|Altın (GR)
|4.831,87
|0,01 %
|Altın (ONS)
|3.642,31
|0,04 %
|Brent
|67,4100
|1,52 %