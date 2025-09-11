Siyasetin gölgesinde faiz kararı bekleniyor

Beklentilerin üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon rakamları ve mahkemenin CHP İstanbul Kongresi’ni iptal etmesi piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Merkez Bankası’nın bugün yapacağı PPK toplantısından 200 baz puan indirim bekleniyor. Siyasi belirsizliğin sürdüğü bir ortamda piyasalarda dalgalanma devam edebilir.

Piyasalar eylül ayına hareketli bir baş­langıç yaptı. Ge­nel olarak ay beklentisine bakıldığında eylül ayının kritik olduğunu birçok ki­şi dile getiriyordu. Ancak sert fiyat hareketleri daha ayın ilk haftasında yaşan­dı. Çünkü genel beklenti­yi oluşturan gelişmeler, Merkez Bankası’nın bu­gün yapacağı Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı ve 15 Eylül’e ertelenen CHP Kurultay davasıydı.

Bunların dı­şında küresel piyasaların ana gün­demini oluşturan 16-17 Eylül’de­ki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı yine ana gündem mad­delerinden biriydi. Ancak mahke­menin CHP İstanbul Kongresi’nin iptal ettiği haberi siyaseti bekle­nenden daha önce gündeme soktu. Yine 3 Eylül’de açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 2,04 ile yüzde 1,75 seviyesindeki bek­lentilerin üzerinde gelmesi bugün­kü PPK kararına ilişkin beklentile­ri yeniden şekillendirdi.

Beklenti 200 baz puan indirim

Ağustos ayı enflasyon verilerin­den önce piyasalarda PPK toplan­tısına yönelik faiz indirimi bek­lentileri 300 baz puan çevre­sinde yoğunlaşıyordu. Veri sonrasında bu beklentiler aşağı yön­lü revize edildi. AA Finans'ın geçen haf­ta yayımladığı 26 ekonomistin katı­lımıyla gerçekleş­tirilen PPK toplan­tısına yönelik anket­te, ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapıla­cağını tahmin etti.

Ekonomistle­rin eylül ayı PPK kararı beklenti­lerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu. Eko­nomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapı­lan PPK toplantısında, politika fa­izi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

CHP Kurultay davası izlenecek

Bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararı kadar Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar da yakından izlenecek. Uzmanlar, PPK’dan 200 baz puanlık bir indi­rim kararının piyasalarda fiyatla­malar üzerinde bir etki yaratma­sını beklemiyor. Ancak bu oranın üzerinde bir indirim gelirse, özel­likle Borsa İstanbul’da kısa va­deli bir yukarı hareket olabilece­ği ancak bu hareketin 15 Eylül’de­ki CHP Kurultay davasına yönelik belirsizlik nedeniyle sınırlı olabi­leceği görüşü hakim. Diğer taraf­tan İsrail’in Katar’da bazı noktala­ra yönelik gerçekleştirdiği saldırı, bölgede yeniden tansiyonu yük­seltti. İsrail-ABD-Suriye ve bölge­de yaşanacak yeni gelişmeler pi­yasalarda sert fiyat hareketlerine neden olabilecek önemde. Hem 15 Eylül’deki CHP Kurultay davası hem de 17 Eylül’deki Fed’in faiz ka­rarına kadar piyasaların ‘zik zak’ çizme ihtimali yüksek.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Bir taraftan CHP Kurultay davası diğer taraftan CHP’nin 900 delege ile yaptığı 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapma çağrısı şu aşamada piyasaların en çok ilgilendiği konular. Borsa tarafında teknik duruma bakarsak, 10 bin 600 puandaki trend desteğinin altına inen endeks 10 bin 400 puandaki desteğinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin altında 10 bin 200 ve 10 bin puan seviyeleri önemli. Söz konusu seviyelere yaklaşılması halinde alımların gelebileceği söyleniyor. Yukarı hareketlerde ise endeksin yeniden yükseliş trendinin içine sokacak 10 bin 600 puan seviyesi takip edilmeli. Ancak borsada tam bir rahatlamadan bahsedebilmek için endeksin yeniden 11 bin 100 puanın üzerine çıkması gerektiği ifade ediliyor.