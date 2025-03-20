Siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında geçim derdi

Ülkemizde 25 milyon 625 bin 750 kayıt­lı çalışan, 4 milyon 649 bin 490 dul, ye­tim, malul aylığı alan, 12 milyon 28 bin 127 emekli var.

Uzun süredir devam eden ekonomik kriz özellikle sabit ücretli 42 milyon 303 bin 367 kişi ve aileleri ile birlikte derinden etkiliyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, siyasi ve ekonomik gelişmeleri geçim derdinde olan kişilerin geleceğini belirliyor.

Enflasyonla mücadele eden bir ülke ola­rak, ekonomiyi zora sokacak tüm gelişmeler enflasyonunun gerilme sürecini uzatır.

Gelir dağılımı istatistiklerine göre;

Toplam gelirin %48.1’ini halkın %20’lik kesini paylaşırken, halkın %80’i gelirin %51.9’u paylaşmaktadır.

Özellikle az gelirli %20’lik kesim toplam gelirin sadece %6.3’lük geliri paylaşmak zo­runda kalmaktadır.

Ülkemizde en düşük emekli aylığı 14.469 TL oldu. Ortalama emekli aylıklarına baktı­ğımızda 17.500TL ile

Asgari ücret 22.104 TL oldu.

Ortalama Ücretlere baktığımızda 27.000TL civarındadır.

Açlık sınırı şubat ayı itibariyle 22.886 TL

Peki bu durumda emeklilerin ve sabit ge­liri olanların aylıklarına bir düzenleme olur mu?

Hükümet yetkilileri emeklinin, memu­run, asgari ücretlinin maaşlarında yeni bir düzenleme ile bir miktar artış olur ise bu ki­şilerin cebine girecek parayı harcayacakları bu nedenle de enflasyon hedefine ulaşılama­yacağından ilave bir düzenleme düşünme­diklerini ifade etmektedirler.

Emeklilerin aylıklarına ve memurların maaşlarına Temmuz ayında 2025’in ilk altı aylık enflasyon farkı verilecek. (Memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme farkı) verilecek.

Asgari ücrete 31/12/2025’e kadar ayrıca zam yapılmayacağını Çalışma Bakanı belirt­mişti. Ancak, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, siyasal gelişmeler, enflasyonun gerilme sürecini uzatabilir hatta tekrar başa dönü­lebilir yani enflasyon, döviz kuru, altın, faiz dengeleri her an değişebilir. Bu süreçte sabit gelirliler daha da yoksullaşır. Alım gücü da­ha da azalır. Temmuz ayına kadar ülkemizde yaşanan tüm gelişmeler emekli, memur ay­lıklarında artışı ve asgari ücret artışının be­lirlemesi aşamasında önemli olacaktır.