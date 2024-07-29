Solu bırakın
Yok bu bir siyasi söylem değil. Tamamen trafik. Bu hafta içi güzel bir test aracım ,Opel Grandland’im vardı. Ben de bahaneyle mini bir uzun yol yapayım istedim. Yol da 350 km. Mini uzun derken tam anlamıyla bu.
Yol boyu kendime “Volkan sakin ol yaşlanmadın sen” diye telkinlerde bulunurken, aslında hiç değişmediğimi 10 sene önce de aynı olduğumu hatırladım.
Konu şu, defaatle yazdım, kural bilmiyoruz, kanunu uygulamıyoruz, hata yapandan sadece para alıyoruz ama doğruyu öğretmiyoruz. Ben öğretenlerin de çoğunun kural kaide bilmediğine eminim. Sol şerit hastalığı bitmiyor. Kural şu: Sol şeride geç, solla orta şeritten devam et.
Bizdeki kural ise şu “sol şeridi ölümüne savun, defans hattını çek, yaklaşırsa biri gaza bas.” Olur da seni geçerse el kol yap, kötü bakış at. Yıl 2025’e geliyor. Biz hala sol şeritte giden otobüs, 80 ile otoyoldan giden sürücü, kavşakta gözüne ışık tutulmuş tavşana dönen şoför görüyoruz. Sol şerit geçiş şerididir 400 km soldan gidemezsiniz, gitmeyin. Millet sizi geçeceğim diye sağ sol saçma sapan tehlikeli hareketler yapmasın.
Arkadan gelen birisine yol verdiğiniz anda gururunuzdan bir şey kaybetmezsiniz, mahallede dalga geçmezler, arabanız yavaştır belki. Arkadaki sürücüyü yavaşlatarak cezayı kendiniz kesmeye çalışmayın Her ne kadar ülkemizde pek kanun yoksa da olanlar uygulanmıyor olsa da cezayı kesmek sürücünün işi değil. Çok zor olmasa gerek bunu birlikte başarmamız.